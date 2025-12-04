Transformación digital: ¿Por qué las empresas que automatizan procesos cobran antes y trabajan mejor?

En muchas compañías, la gestión financiera diaria todavía depende de planillas, correos, controles manuales y sistemas que no se hablan entre sí. Los pagos llegan por transferencia, cheques u otros medios, la información se procesa a mano y equipos completos dedican horas a validar documentos, imputar montos y actualizar sistemas. Ese esquema, además de ser lento, aumenta el riesgo de errores, encarece la operación y le resta foco al negocio principal.

En este escenario surge Frisvy by Interbanking, una solución diseñada para lograr eficiencia real en los procesos de cobros y pagos a proveedores. Su propuesta es concreta: simplificar la operatoria diaria, reducir costos administrativos, acelerar los tiempos y eliminar tareas manuales que hoy consumen recursos valiosos dentro de finanzas.

Mariano Vandam, VP de Frisvy by Interbanking.

Al digitalizar y automatizar el circuito operativo, Frisvy permite que la gestión deje de depender de planillas, correos y controles dispersos, y se convierta en un flujo único, ordenado y trazable. Sobre esa base, Interbanking aporta el respaldo de la plataforma digital de servicios financieros B2B líder en Argentina, conectada con más de 220.000 empresas y todos los bancos del país.

Si una empresa recibe cobros por transferencia o cheques y esa información llega por mail; si aún necesita que personas revisen, comparen y analicen comprobantes uno por uno y además sigue aplicando asientos contables a mano o cargando retenciones de forma manual, está desaprovechando recursos y sosteniendo un modelo fragmentado que vuelve imprevisible el cierre financiero. Frisvy resuelve esa situación conectando todo el circuito en un único flujo operativo que integra clientes y proveedores.

Cómo funciona la integración

La plataforma trabaja sobre tres fuentes principales:

El ERP (Enterprise Resource Planning) de la empresa

La documentación que envían terceros

Los datos financieros asociados a cada operación

A partir de esa información, interpreta y valida comprobantes mediante inteligencia aplicada al ámbito corporativo, automatiza procesos repetitivos y conecta bancos, convenios y medios de pago en tiempo real. El resultado es una gestión más ordenada, trazable y segura, con estándares equivalentes a los del sistema financiero.

Como señala Mariano Vandam, VP de Frisvy by Interbanking, el foco de la plataforma es claro: “Todas las empresas existen porque les cobran a sus clientes y les pagan a sus proveedores. Ese flujo es el motor de las organizaciones. Frisvy suma eficiencia operativa y eficiencia financiera porque ordena el circuito y hace que el dinero fluya mejor.”

Frisvy busca que las compañías dejen atrás la dispersión operativa y puedan gestionar cobros y pagos de manera simple, rápida y sin carga manual.

Un equipo con experiencia en procesos críticos

Más allá de la tecnología, Frisvy se apoya en un equipo con experiencia directa en tesorería, banca y fintech, que entiende dónde se generan los cuellos de botella y cómo eliminarlos. Ese recorrido combina desarrollo propio con la incorporación estratégica de soluciones ya probadas en el mercado, como cobranzas.com, una plataforma referente en portales de proveedores que suma más de diez años de experiencia en la gestión documental y transaccional entre empresas.

Esa integración potencia la propuesta de Frisvy y permite ofrecer una solución flexible, rápida de implementar y alineada a necesidades operativas reales, sin exigir desarrollos largos ni sumar estructura interna.

Hoy la plataforma opera en 13 países, con más de 400 empresas y una red de 40.000 compañías conectadas. Su rol no se limita a proveer una herramienta, sino a convertirse en un socio tecnológico que vincula a la empresa con el sistema financiero y con toda su cadena comercial, facilitando procesos sostenibles para escalar sin complejidad administrativa.

Hasta ahora, la información comercial y la financiera viajaban por canales anacrónicos. Frisvy las une en un solo espacio.” — Mariano Vandam, VP de Frisvy by Interbanking.

¿Los analistas del futuro serán virtuales?

El camino evolutivo apunta a un modelo aún más avanzado: replicar funciones propias de un analista de cuentas, como seguimiento de facturas, reclamos, imputaciones, altas de proveedores o validaciones fiscales. La idea es avanzar hacia un esquema donde un “empleado virtual” gestione la operación de punta a punta, liberando a los equipos internos para enfocarse en análisis y decisiones estratégicas.

En definitiva, Frisvy busca que las compañías dejen atrás la dispersión operativa y puedan gestionar cobros y pagos de manera simple, rápida y sin carga manual. Las empresas que integran sus procesos en un solo flujo operativo ganan velocidad, reducen errores y mejoran su capacidad de crecimiento en un entorno cada vez más competitivo.

