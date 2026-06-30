Kenvue pone en venta Siempre Libre, OB y Carefree en la Argentina

La multinacional Kenvue busca un comprador para su negocio de higiene femenina en la Argentina como parte de un proceso de desinversión en distintos mercados del mundo. La operación incluye marcas líderes como Siempre Libre, OB y Carefree, que en conjunto facturan algo más de US$30 millones en el mercado local. El mandato de venta quedó en manos de Morgan Stanley.

La operación contempla únicamente las marcas y la comercialización, ya que la producción se encuentra totalmente centralizada en Brasil y la compañía ya no tiene actividad industrial en la Argentina. Entre los candidatos naturales aparece Newsan, aunque la empresa no podría participar del proceso debido a cláusulas de non compete vigentes, ya que hace dos años se alzó con las marcas Gillette, Pampers, Always y Pantene, que a nivel global pertenecen a Procter & Gamble (un competidor directo de Kenvue).

Las marcas habían quedado bajo el paraguas de Kenvue, una compañía nacida en 2021 como un spin-off de Johnson & Johnson. Sin embargo, en noviembre de 2025 volvieron a cambiar de dueño a nivel global, tras el anuncio de la adquisición de Kenvue por parte de Kimberly-Clark, en una mega operación valuada en más de US$48.000 millones.

Con Siempre Libre, OB y Carefree, hoy Kenvue disputa el liderazgo en el mercado doméstico de higiene femenina. En este rubro compite contra otras multinacionales como la propia Kimberly Clark (Kote, Plenitud), la colombiana Productos Familia -que desembarcó en el país con la compra de Calipso y también es dueña de Nosotras- y jugadores locales como Papelera del Plata (Ladysoft) y Lenterdit (Doncella).

Proceso global

La búsqueda de un compradora para las marcas en la Argentina forma parte de un plan más amplio de desinversiones destinado a desprenderse de activos en aquellos países donde la fusión entre Kenvue y Kimberly-Clark podría ser cuestionada por las autoridades de defensa de la competencia.

El proceso de desinversión se inició en los mercados de Nueva Zelanda y Australia, en los que Kimberly-Clark propuso desprenderse de la totalidad del negocio de higiene femenina antes las autoridades de Defensa de la Competencia.

La decisión de desprenderse de este negocio se conoce pocos meses después de que Kenvue anunciara el cierre de parte de su operación industrial en el país. La compañía confirmó que dejaría de fabricar algunas líneas en la Argentina para comenzar a importarlas desde Brasil y Colombia, aunque mantendría operativo su predio de Fátima, en Pilar, como centro logístico y laboratorio de control de calidad.

En esa planta se producían las toallitas descartables Siempre Libre y Carefree, además de la línea líquida de Johnson’s Baby, que incluía shampoos, aceites y colonias. Parte de esa producción incluso se exportaba a distintos mercados de la región.

A partir de la reestructuración, esos productos comenzaron a llegar principalmente desde la planta que Kenvue tiene en São José dos Campos, en el estado de San Pablo, y también desde su establecimiento en Cali, Colombia. La operación local quedó enfocada en logística y control de calidad, además de administrar las líneas que ya eran importadas, como las cremas Neutrogena y los enjuagues bucales Listerine.