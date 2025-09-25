La advertencia del nuevo CEO de Mercado Libre sobre la inteligencia artificial
A pocos meses antes de asumir como CEO del gigante de comercio electrónico, Ariel Szarfsztejn anticipó cómo la IA está transformando el negocio; qué oportunidades abre en la región
- 2 minutos de lectura'
De perfil bajo, Ariel Szarfsztejn (44) asumirá el 1° de enero de 2026 como nuevo CEO de Mercado Libre, en reemplazo de Marcos Galperin. Y en su primera entrevista pública tras el anuncio, no esquivó el impacto que la inteligencia artificial (IA) ya tiene en el funcionamiento de la compañía y en el futuro de los negocios en América Latina.
“Estoy convencidísimo de que esta nueva tecnología será disruptiva para todas las industrias. Mi mayor consejo es que todos estén mirando, estudiando, aprendiendo y buscando la manera de disrumpir a sí mismos para implementarla y destapar valor”, aseguró anoche, en el encuentro “Think Global, Root Local”, realizado por Talenters y que conecta a CEOs y MBAs formados en las universidades más prestigiosas del mundo.
El ejecutivo detalló que la adopción de la IA no es un plan a futuro, sino una realidad palpable dentro de la compañía. “Ya está pasando. Nuestros equipos son mucho más eficientes hoy. Desde hace uno o dos años usamos inteligencia artificial para conciliar cuentas, producir un comercial en la televisión, atender casos de servicio al cliente o responder demandas legales. No hay límite”, explicó.
Para el ejecutivo, uno de los cambios más visibles ocurre en el área de desarrollo de software: “El 20% del código nuevo que produce Mercado Libre lo hace la inteligencia artificial, y ese número subirá. Hoy todos los developers usan herramientas de IA, y ya vemos features que mejoran la experiencia de los usuarios”, agregó.
Para Szarfsztejn, la gran incógnita es cómo se redefinirán las plataformas a partir de la IA. “Con esta tecnología podés tener un banquero en el bolsillo todos los días o un asistente personal para hacer compras. Hoy está en el celular, mañana en los anteojos y después en otro dispositivo. Ese cambio de paradigma abre muchísimas oportunidades”, afirmó.
En ese sentido, reconoció que no existen modelos a seguir: “La tecnología cambia tan rápido que no hay alguien que marque el camino. Estamos todos tratando de aprender, descubrir, innovar. Y será divertido”.