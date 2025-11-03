La autopartista brasileña Iochpe-Maxion se quedó con el 51% de Polimetal

La autopartista brasileña Iochpe-Maxion, líder global en la producción de ruedas automotrices, desembarcó en el mercado argentino con la compra del 51% de Polimetal, el principal fabricante nacional de llantas de aleación de aluminio para la industria automotriz.

La operación, que se formalizó esta semana, marca un nuevo capítulo en la integración regional del sector autopartista. Polimetal, con planta en la provincia de San Luis, forma parte del Grupo RB, fundado por Roberto Baccanelli en 1962 y que también reúne a Ferrosider y Ferrosider Parts.

“Esta alianza posiciona a Polimetal junto a uno de los líderes mundiales del sector, incorporando su know-how y experiencia global”, destacaron desde la compañía argentina. Según explicaron, el objetivo es acompañar el desarrollo de la industria automotriz regional, con foco en la innovación tecnológica, la eficiencia y la sustentabilidad.

Desde Polimetal señalaron que la incorporación de Iochpe-Maxion cobra especial relevancia en un momento de transformación para la industria automotriz. “Los nuevos modelos de vehículos exigen ruedas de mayor diámetro, resistencia y diseño, un desafío que Polimetal podrá enfrentar con el respaldo tecnológico y la innovación que aporta esta asociación”, agregaron.

Iochpe-Maxion cuenta con 33 plantas industriales en 14 países y emplea a cerca de 17.000 personas en todo el mundo. A través de sus divisiones Maxion Wheels y Maxion Structural Components, produce una amplia gama de ruedas de acero y aluminio para vehículos livianos, comerciales y maquinaria agrícola, además de componentes estructurales como chasis, largueros y travesaños.

Con esta adquisición, el grupo brasileño refuerza su presencia en la región y apuesta a consolidar su posición en el segmento de ruedas de aleación de aluminio, mientras que Polimetal gana un socio estratégico para ampliar su capacidad tecnológica y proyectarse en nuevos mercados.