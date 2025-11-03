El mercado extiende su racha: noviembre arranca con las acciones al alza y el dólar oficial en calma

Las elecciones legislativas cambiaron el humor del mercado. Mientras que los inversores están atentos a la nueva conformación del gabinete de gobierno, este lunes las acciones extienden el rally alcista de la última semana y los dólares arrancan noviembre en calma.

En la primera rueda de la semana, el índice S&P Merval trepa 3% y cotiza en 3.092.242 unidades. Al ajustar este valor por el dólar contado con liquidación, se ubica en los US$2087 (+4,8%), valores que no se veían desde mayo pasado. De esta manera, queda cada vez más cerca de alcanzar los máximos históricos que marcó en enero de este año, en torno a US$2350.

El panel líder, conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones en el mercado, opera completamente en verde. Los papeles de BBVA se destacan con un alza del 6,7%, seguidos por los de Irsa (+6,3%), Sociedad Comercial del Plata (+5,9%) y BYMA (+5,4%).

“La sorpresiva diferencia que obtuvo La Libertad Avanza en las elecciones de medio término dio un giro total a las expectativas del mercado y fue el disparador de un rally histórico. El lunes, el índice registró la suba en dólares más grande de su historia (+31,2%), que luego se extendió al martes, miércoles y viernes, interrumpido solo por una leve toma de ganancias el jueves (-0,4%). Incluso, desde el plano técnico, el Merval en dólares constantes logró superar su media móvil de 200 días, un hito que suele interpretarse como señal de cambio de tendencia", señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

El Merval se acerca a máximos históricos EITAN ABRAMOVICH - AFP

El optimismo se replica en Wall Street, donde las acciones argentinas (ADR) operan con mayoría de alzas. En este caso, Telecom Argentina registra un incremento del 6,9%, seguidos por los de Banco Supervielle (+6%), Cresud (+5,5%), Irsa (+5%) y Pampa Energía (+4,7%).

En cambio, el mercado de bonos soberanos opera en rojo, en plena reacomodación de carteras tras las subas registradas en los días anteriores. Los Bonares ceden 0,48% (AL29D) y los Globales bajan hasta 0,78% (GD46D). El riesgo país cerró el viernes en 662 puntos básicos, último dato disponible.

“El viernes se anunció que Manuel Adorni reemplazará a Guillermo Francos como jefe de Gabinete. Un cambio que luce más costo que beneficio. Pero ayer Diego Santilli fue designado como nuevo ministro de Interior. El impacto en el mercado debería ser neutral: Santilli (con mucha rosca política y relación con gobernadores) compensa la noticia negativa de la salida de Guillermo Francos", dijo Fernando Marull, economista de FMyA.

Diego Santilli ¿Cómo Le Voy A Decir Que No A Milei

Dólar hoy

En la primera rueda hábil de noviembre, el dólar oficial se mantiene sin cambios a $1475 en el Banco Nación. El precio promedio del mercado es de $1478,50, según el relevamiento diario del Banco Central (BCRA).

El tipo de cambio oficial mayorista, en cambio, trepa $12,58 y cotiza a $1457,81 (+0,87%). Aunque había arrancado la jornada sin cambios, con el correr de las horas se vio impulsado al alza, pero todavía está lejos del techo de la banda de flotación ($1497,51).

“Del lado de la demanda, menores expectativas de depreciación y la fuerte dolarización previa, que incluyó capital de trabajo de muchas empresas, podrán moderar inicialmente las presiones, pero seguirá dependiendo de la posibilidad de recuperación de la demanda de dinero. También queda la duda sobre las presiones que eventualmente puedan empezar a hacer el BCRA en pos de recomponer reservas, el Tesoro para pagar vencimientos hasta tanto vuelva a tener acceso al mercado y el efecto que eventualmente podría tener el desarme de las posiciones en pesos de Bessent por aproximadamente US$2000 millones", señalaron desde la consultora económica LCG.

El dólar cotiza estable en el Banco Nación

El dólar MEP aparece en pantallas a $1481,24, una suba de $3,78 frente al cierre del viernes (+0,3%). El contado con liquidación (CCL) cotiza a $1504,18 en el mercado de capitales, unos $2,35 menos que en el cierre anterior (-0,2%).

Por fuera de la formalidad de las pantallas, el dólar blue se negocia a $1430 en las cuevas que operan en la City porteña. Se trata de una caída de $15 frente al cierre previo (-1,2%).