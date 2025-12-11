La cadena de hamburgueserías Deniro entró en quiebra. La compañía, que protagonizó la ola de hamburgueserías gourmet de la última década, llegó a esta instancia luego de una serie de deudas y reclamos que no pudo contener.

La quiebra fue decretada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 27, a cargo de María Virginia Villarroel. La resolución, publicada ayer en el Boletín Oficial, designó como síndico a Juan Manuel Ausa, quien estará a cargo del proceso de verificación de créditos y administración de los bienes de la firma.

Según el edicto, los acreedores tendrán tiempo hasta el 2 de marzo de 2026 para presentar la documentación respaldatoria de sus créditos. El informe individual será entregado el 16 de abril, mientras que el informe general se presentará el 1° de junio de 2026, siguiendo los plazos que fija la Ley de Concursos y Quiebras.

El tribunal también intimó a los responsables de la sociedad a poner a disposición del síndico todos los bienes del deudor y les prohibió recibir pagos, que serán considerados ineficaces.

Fundada por Nicolás Sánchez y Esteban Siderakis, Deniro nació en un pequeño local de Belgrano y rápidamente logró una fuerte expansión nacional. La marca llegó a operar más de 30 locales en su pico de crecimiento, posicionada con sus tradicionales hamburguesas de entraña.

Para acompañar ese crecimiento, la empresa montó una planta en Mataderos, desde donde elaboraba panes, medallones y salsas para toda la red, con el objetivo de estandarizar procesos y optimizar costos. A la fecha, Deniro conserva solo tres locales en la ciudad de Buenos Aires: en Almagro, en Saavedra y en Paternal.