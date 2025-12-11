Superdry elige a la Argentina como base para su reconversión global

En un mercado local que empieza a recuperar atractivo para las marcas internacionales, una nueva señal llega desde Reino Unido. La firma británica de moda Superdry, conocida por su mezcla de diseño europeo, estética americana e inspiración japonesa, prepara su desembarco en la Argentina para 2026.

La empresa confirmó una inversión estimada entre US$40 y US$50 millones durante los primeros cuatro años, en alianza con la argentina Tango Fabric. La apuesta incluye un flagship store en Buenos Aires en agosto, que funcionará como sede regional y como centro de decisiones para toda Sudamérica.

El plan de expansión tiene un horizonte de 20 años, con la creación de 150 puestos de trabajo directos en su primera etapa. Desde 2027, la empresa proyecta expandirse a Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. El objetivo: 10 aperturas por año, todas bajo un modelo de franquicias.

El movimiento llega en un momento particular para la compañía. En 2024, después de un largo período de inestabilidad financiera, Superdry decidió retirar sus acciones de la Bolsa de Londres -después de 15 años-, donde cotizaban en mínimos históricos tras perder más de un 80% de su valor en el primer cuatrimestre. La decisión -informaron- formaba parte de un plan de reestructuración a tres años, que incluía también la ampliación de capital con el respaldo de su fundador y consejero delegado, Julian Dunkerton.

De acuerdo a fuentes de Superdry, la elección de Argentina como punto de partida para su expansión responde tanto a la tradición en consumo de moda como a su rol estratégico como centro operativo regional. “La marca apunta a ocupar un lugar diferencial en el mercado, ofreciendo una alternativa concreta frente a una oferta local muchas veces limitada. La propuesta está diseñada para el consumidor argentino que busca calidad real a precios razonables”, afirmó Juan Ignacio Tubio Mónaco, coCEO de Superdry Latinoamérica.

En tanto, Ezequiel García, quien lleva el mismo rol, añadió: “Nuestro objetivo es que el consumidor pueda acceder a estándares internacionales sin pagar sobreprecios desalineados del valor real, con una operación local eficiente y una experiencia de marca a la altura de lo que la gente espera”.

Otros jugadores que entran en escena

El desembarco de Farm Rio coincide con un reacomodamiento del retail de moda, marcado por el ingreso -y regreso- de compañías globales que aceleran su presencia física en el mercado local de la mano de socios con experiencia operativa.

Tal es el caso de Farm Rio. La marca brasileña de moda abrió su primera tienda en Buenos Aires , en el Alcrota Shopping, y avanza con un plan para instalar entre ocho y 10 locales más en el país y en Uruguay, de la mano del Grupo Markova.

En paralelo, H&M concretó su regreso al país a través de una alianza inédita con Coto. La cadena sueca lanzó una cápsula exclusiva de verano en una selección de hipermercados. Para Coto no se trata de su debut en el rubro moda, ya que la cadena incursiona en este negocio con su marca Top Design y se posiciona como un jugador muy fuerte en el rubro camperas.

A la movida se suma la uruguaya Indian, conocida como “la H&M del Río de la Plata”. La marca desembarcó en la calle Florida con una propuesta de moda accesible y de alto recambio, apoyada en un modelo integrado de diseño, fabricación y retail que le permitió crecer de forma orgánica dentro de Uruguay y ahora apuesta a replicar esa estrategia en la Argentina.

Desde el segmento premium, también hubo novedades: Sandro inauguró su primera boutique en Sudamérica, ubicada en Alcorta Shopping. El arribo se dio a través de Leuru Group, operador con más de 50 años de trayectoria en la región, con un espacio de 160 metros cuadrados diseñado por el equipo arquitectónico de París y la oferta completa de colecciones de mujer y hombre en simultáneo con las capitales de la moda.