La ciudad de Buenos Aires será sede del mundial de Counter-Strike en 2027

Buenos Aires es la sede confirmada para recibir el “Major” de Counter-Strike 2 del año 2027, uno de los torneos más prestigiosos del mundo de los esports. La decisión, confirmada por la desarrolladora Valve y la organizadora local FiReSPORTS, sitúa a la capital argentina como la sede del primer evento de esta categoría en la región desde el año 2022.

El certamen se desarrollará entre el 31 de mayo y el 20 de junio de 2027. De esta manera, la Argentina se convierte en el decimocuarto país en recibir un evento respaldado por Valve.

“Estamos muy felices de ser los anfitriones del primer Major en la historia de nuestro país”, manifiesta el directivo Rodrigo Figueroa Reyes a LA NACION.

A través de sus redes oficiales, la empresa FiReSPORTS calificó el anuncio como un hecho histórico para la industria local. En su comunicado, la empresa vinculó la identidad deportiva del país con la relevancia del certamen y manifestó su compromiso con los estándares de producción de la competencia, que se realizará en junio de 2027.

🚨🔥 HISTORIC: Buenos Aires will host the CS2 Major for the first time in June 2027.



🇦🇷 In the land of Messi and Maradona, the passion for Counter-Strike is as powerful as for football.



We are going to give it our all to make this a great Major. HERE WE GO!



---



🚨🔥… pic.twitter.com/Q6bPz9Fq4S — FiReLEAGUE (@FiReLeagueCS2) January 18, 2026

El torneo en números

El evento congrega a equipos de cinco continentes de los cuales participan 32 organizaciones internacionales. El sistema de clasificación se rige por un ranking de puntos acumulados en torneos previos durante el año, con cupos distribuidos para las regiones de América, Europa y Asia.

La realización del “Major” implica un flujo de activos financieros y comerciales que excede la competencia deportiva. “Esto tiene números muy grandes; viajan 32 equipos y es un mundial de un juego específico”, explica Figueroa Reyes. La bolsa total de premios asciende a US$1.250.000.

El fundador de FiReSPORTS afirma que el modelo de negocios de este tipo de eventos incluye la venta de activos digitales, como “stickers” y “skins” personalizados de los equipos participantes: “Los usuarios pueden intercambiar activos digitales en el Steam Marketplace o en plataformas externas. Esta actividad genera ingresos de miles de millones de dólares para la desarrolladora del juego".

Figueroa Reyes señala que la aplicación para obtener la sede del evento demandó un proceso de tres años de gestión ante la empresa propietaria del videojuego.

Shanghai, China, será sede del segundo Major de Counter-Strike, en el segundo tramo de 2027 HLTV

La elección de Buenos Aires responde a criterios de infraestructura y a la base de usuarios locales. La organización confirma que el país se suma a una lista de sedes que para 2026 y 2027 incluye destinos como Colonia (Alemania), Singapur y Shanghái.

Desde FiReSPORTS indican que el evento pone al país en la escena global de los deportes electrónicos y “representa un hito para la comunidad regional”, que no recibe una competencia de esta escala desde el IEM Rio Major.