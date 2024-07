La empresa detrás de la medición del tiempo en los Juegos Olímpicos

Escuchar

El fabricante de relojes de lujo Omega se convirtió nuevamente en cronometrador oficial de los Juegos Olímpicos. Bajo el lema “Más rápido, más alto, más fuerte - juntos”, la compañía de origen suizo, integrante de Grupo Swatch, será responsable de medir las marcas de alrededor de 4400 atletas, que darán lugar a 329 pruebas olímpicas en 45 disciplinas.

La relación de la empresa con el Comité Olímpico Internacional no es nueva: data de 1916, cuando los relojes de pulsera todavía no existían y aquellos de bolsillo eran utilizados por la infantería para cronometrar ataques. No obstante, no fue hasta dos décadas después que cerraron un acuerdo.

Omega llevo un equipo de 550 profesionales de cronometraje y 350 toneladas de equipamiento a París Xepo W.S.

Así, en 1932, un maestro relojero suizo llegó a Los Ángeles, Estados Unidos, donde se jugaban los Juegos Olímpicos, con 30 cronógrafos de ratrapante -aquellos compuestos por dos agujas y tres pulsadores-, a fin de registrar el desempeño de cada atleta. Hoy, 92 años después, el acuerdo permanece vigente y un equipo de 550 profesionales de cronometraje, junto a 900 voluntarios y apoyado en 350 toneladas de equipamiento, arribó a París con el mismo objetivo.

“En los Juegos Olímpicos, la medición del tiempo es clave. En muchas pruebas, una diferencia de una décima de segundo puede convertirse en una catástrofe”, señaló Ernesto Kohen, presidente de la Cámara de Comercio Suizo Argentina y de Grupo Chronex, representante de Omega en la Argentina. Y en diálogo con LA NACION añadió: “Omega tiene una división dedicada al desarrollo de elementos de cronometraje cada vez más precisos, con equipos de investigación enfocados en equipos para los Juegos Olímpicos”.

Hacia una medición más precisa

De acuerdo con Kohen, la medición del margen de fracciones de segundo puede determinar la designación de una medalla de oro, de plata y de bronce. Y para graficar la precisión recordó el récord olímpico anotado por Usain Bolt: en 2012, el atleta jamaiquino alcanzó la marca de 9,63 segundos en los 100 metros llanos.

Otro de los ejemplos que puso sobre la mesa fue el problema derivado del uso de las pistolas tradicionales para la señal de largada en atletismo: el sonido se transmite más lentamente que la luz, lo que significa que los atletas de pistas más lejanas escuchaban la salida más tarde que los demás. Para ello y para esta edición, según explicó, Omega desarrolló una nueva pistola electrónica, que se conecta a altavoces situados detrás de cada corredor. Así, cuando se aprieta el gatillo, se “reproduce” un sonido, se emite un destello de luz y se da un impulso de salida al dispositivo de cronometraje.

Ernesto Kohen: "Una diferencia de una décima de segundo puede convertirse en una catástrofe” Graham Denholm - Getty Images AsiaPac

Además, los bloques de salida en atletismo también fueron mejorados con sensores, que miden la presión del atleta contra el reposapiés 4000 veces por segundo. El sistema de detección envía instantáneamente las mediciones de fuerza a un ordenador in situ, para que el juez de salida pueda comprobar visualmente cualquier salida en falso. El reglamento fija el tiempo mínimo de reacción en una décima de segundo.

Previamente, en 1968, las famosas touchpads llevaron mayor precisión a los resultados en las carreras de natación. Situadas en ambos extremos de la piscina, estas permiten a los nadadores “parar el reloj” al ejercer una presión de entre 1,5 y 2,5 kg. “Esto permite que la medición no dependa de la presión con la que el nadador llega, sino que queda inmediatamente registrada con un leve contacto”, explicó Kohen.

A la lista de equipamientos se suma, entre otros, un avance marcó el fin de las tradicionales cintas que se extendían por la línea de meta de las carreras en 1948. Se trata de la tecnología de células fotoeléctricas, que emite haces de luz en su lugar: así, en cuanto el ganador cruza esos haces, su tiempo queda registrado instantáneamente.