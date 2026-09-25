La empresa que pasó de 150 a 7000 autos en tres años y ahora busca triplicar su flota

La empresa argentina de movilidad deRentas avanza con un fuerte plan de expansión que contempla llevar su flota actual de 7000 autos a 10.000 vehículos para fines de este año y alcanzar los 22.000 hacia fines de 2027. Para financiar parte de ese crecimiento, la compañía acaba de conseguir $9357 millones mediante una nueva emisión de deuda en el mercado de capitales.

Se trata de la segunda Obligación Negociable (ON) de la empresa, fundada en 2021 y cuyo principal negocio es el alquiler de vehículos a conductores que generan ingresos a través de Uber. Los fondos obtenidos serán destinados principalmente a la compra de nuevos autos y a ampliar la capacidad operativa del grupo.

La emisión se realizó a 24 meses y recibió ofertas por $10.975 millones, frente a los $9357 millones finalmente adjudicados. La demanda, de esta manera, representó 1,17 veces el monto colocado.

La ON había salido al mercado con un piso de $4000 millones y la posibilidad de ampliarse hasta $10.000 millones. Finalmente se adjudicaron 18 ofertas, con una tasa de TAMAR Privada más un margen de 0%. La operación cuenta además con garantía por el 100% del capital y los intereses de Banco Galicia y Banco CMF, que participaron como organizadores y colocadores.

“El mercado de capitales es una herramienta importante para acompañar nuestro plan de crecimiento. Buscamos vincular el financiamiento con la incorporación de vehículos y el desarrollo de la operación”, explicó Juan de Larminat, CFO de deRentas.

La empresa ya había recurrido a este mecanismo en marzo pasado, cuando realizó su primera emisión por $4500 millones. Esa ON vence en marzo de 2028 y también se colocó a TAMAR Privada más 0%. En septiembre, deRentas realizó el primer pago semestral de capital, por $1125 millones.

De 150 a 7000 autos

El crecimiento de la compañía se aceleró especialmente durante los últimos tres años. A fines de 2023 tenía una flota de apenas 150 vehículos y a mediados de 2024 había alcanzado unos 500. Actualmente asegura contar con 7000 autos en circulación, con operaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Córdoba y Mar del Plata.

El próximo objetivo es sumar otros 3000 vehículos antes de que termine 2026. El salto más importante, sin embargo, está previsto para el año próximo: la compañía proyecta cerrar 2027 con 22.000 unidades, más del triple de su flota actual.

El principal negocio de deRentas es el alquiler de autos para conductores que trabajan con Uber. La empresa ofrece distintas modalidades, que incluyen alquiler por encargo, por turnos y planes con opción de compra. Además, brinda mantenimiento y otros servicios asociados a la operación de los vehículos.

La compañía mantiene una alianza estratégica con Uber orientada a facilitar el acceso a vehículos para conductores de la plataforma. A medida que aumentó la cantidad de unidades, también desarrolló áreas de mantenimiento, logística, tecnología y atención para administrar la flota.

“Esta emisión nos permite dar un paso concreto hacia nuestra misión: sumar vehículos para que más personas puedan acceder a nuevas oportunidades de ingreso, con el servicio y el acompañamiento que requiere una operación cada vez más grande”, señaló Juan de la Cruz, CEO y cofundador de deRentas.

La expansión también incluye otros negocios. El grupo opera deRentas GO!, enfocado en el alquiler diario de autos para turismo y viajes de negocios, y deRentas Flip, además de sus actividades de gestión de flotas.