La estrategia de Prosegur para crecer en el negocio de los seguros

A un mes y medio de haber anunciado la creación de Prosegur Insurance Broker, la alianza entre el gigante español de la seguridad y el broker argentino Cinalli empieza a mostrar los detalles de su estrategia. La apuesta busca aprovechar el conocimiento que Prosegur tiene sobre los riesgos y la operación de sus clientes para diseñar coberturas específicas para hogares, comercios y empresas, en un mercado donde la penetración del seguro sigue por debajo de la de otros países de la región.

Con la Argentina como punto de partida, la sociedad conjunta ya completó una prueba piloto y prepara el lanzamiento comercial de sus primeros productos. El objetivo es combinar los servicios tradicionales de seguridad física y tecnológica con soluciones aseguradoras y, más adelante, replicar el modelo en otros mercados latinoamericanos donde opera el grupo.

La iniciativa es el resultado de una relación de más de dos décadas entre ambas compañías. Cinalli venía actuando como proveedor de seguros de Prosegur en la Argentina. “Lo que hacemos es agregar una capa más de protección. Nosotros conocemos los riesgos de nuestros clientes desde el punto de vista de la seguridad; el seguro viene a completar esa mirada”, explicó a LA NACION Martín Matos, director general de Prosegur Cash para la región de Latinoamérica Sur, que incluye a la Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay.

La apuesta se apoya en la base de clientes que Prosegur posee en distintos segmentos. La compañía opera en negocios tan diversos como el transporte y procesamiento de valores, la gestión de efectivo, la vigilancia física, la seguridad tecnológica, las alarmas residenciales y comerciales y los servicios tercerizados para bancos y aseguradoras.

La idea es aprovechar ese ecosistema para ofrecer seguros tanto a empresas como a individuos. El primer foco estará puesto en los usuarios de alarmas residenciales de Prosegur, a quienes se ofrecerán productos diseñados específicamente para complementar la protección de sus hogares.

Prueba piloto

La empresa ya realizó durante 2025 una prueba piloto cuyos resultados fueron considerados positivos por los socios. Ahora prepara el lanzamiento comercial de un primer paquete de coberturas que incluirá protección para el hogar, contenido, daños derivados de intentos de robo, incendio y responsabilidad civil.

05-06-2019 Prosegur Cash EUROPA ESPAÑA ECONOMIA PROSEGUR CASH

El modelo apunta a combinar la información que Prosegur posee sobre la exposición al riesgo de sus clientes con la capacidad técnica de Cinalli para diseñar programas de seguros y negociarlos con las compañías aseguradoras.

La nueva firma no actuará como aseguradora sino como broker. Es decir, intermediará entre los clientes y las compañías de seguros, desarrollando productos y administrando la relación comercial.

“El conocimiento que tiene Prosegur de sus clientes permite diseñar coberturas distintas a las tradicionales”, explicó Cinalli. La lógica es que un cliente cuyo nivel de protección ya fue evaluado por una empresa de seguridad presenta un perfil de riesgo más preciso y, potencialmente, más atractivo para las aseguradoras.

Aunque el lanzamiento estará orientado inicialmente al segmento masivo, el proyecto también contempla avanzar sobre el mercado corporativo. La estrategia incluye ofrecer coberturas para empresas, grandes cadenas comerciales y entidades financieras. Entre ellas figuran pólizas integrales bancarias, seguros de responsabilidad para directores y gerentes (D&O), protección patrimonial, riesgos operativos y programas especialmente diseñados para clientes que ya utilizan servicios de Prosegur.

Uno de los focos estará puesto en los comercios y retailers que utilizan las soluciones de gestión de efectivo de la compañía. Se trata de sistemas que permiten validar, contabilizar y monitorear en tiempo real el dinero depositado en cada sucursal, generando información valiosa para la administración financiera y la gestión de riesgos. “Podemos construir ofertas complementarias porque conocemos muy bien la operación de esos clientes”, señaló Matos.

Un negocio regional

La elección de la Argentina como punto de partida no fue casual. Además de la relación histórica con Cinalli, el país es uno de los mercados más relevantes para Prosegur dentro de América Latina.

La compañía controla en el país una operación con cerca de 17.000 empleados y una larga trayectoria vinculada a Juncadella, empresa fundada en 1932 y adquirida por el grupo español en 2001.

Si bien la nueva unidad comenzará operando localmente, los planes apuntan a una rápida expansión regional. Según detallaron sus ejecutivos, antes de fin de año esperan tener pólizas emitidas en distintos mercados latinoamericanos.

Para los impulsores del proyecto, la Argentina sigue siendo un mercado con fuerte potencial de desarrollo asegurador. Cinalli destacó que la penetración del seguro continúa siendo baja en comparación con otros países de la región y atribuyó esa situación a décadas de inflación elevada y ausencia de instrumentos de ahorro de largo plazo. “La Argentina está muy por debajo de otros mercados latinoamericanos en nivel de aseguramiento”, señaló.

También identificó otro desafío estructural: la elevada litigiosidad, especialmente en el segmento de riesgos laborales. Según explicó, en algunos ramos una porción significativa del costo total de las coberturas está asociada a procesos judiciales.