La minera Glencore solicitó la adhesión al RIGI de dos proyectos de cobre en San Juan y Catamarca

La minera suiza Glencore se sumó a la lista de empresas que solicitaron la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Fue para el desarrollo de dos de sus proyectos de cobre en la Argentina: Agua Rica -enmarcado en la iniciativa Mara-, en Catamarca, y El Pachón, en San Juan, para los que estima una inversión de US$4.000 millones y de US$9.500 millones durante la próxima década, respectivamente

De acuerdo a datos de la firma, se prevé que entre ambas se generen más de 10.000 puestos de trabajo directos durante la fase de construcción y más de 2.500 puestos de trabajo directos durante la fase operativa.

Desde la firma aclararon que la estimación actual de inversión de capital para El Pachón (Fase 1) oscila entre US$8.500 y US$10.500 millones, mientras que para Agua Rica está entre US$3.500 y US$4.500 millones. Para efectos de la solicitud de adhesión al RIGI se tomó como estimación de capital el punto medio de los rangos.

El proyecto El Pachón está centrado en un yacimiento de cobre y molibdeno a gran escala ubicado en San Juan. Actualmente, el proyecto cuenta con recursos minerales medidos, indicados e inferidos estimados en aproximadamente 6000 millones de toneladas de mineral, con leyes promedio de 0,43% de cobre, 2,2 g/t de plata y 130 g/t de molibdeno.

En tanto, el proyecto Agua Rica está enfocado en un yacimiento a gran escala de cobre, oro, plata y molibdeno ubicado en Catamarca. Actualmente, cuenta con recursos minerales medidos e indicados estimados en aproximadamente 1200 millones de toneladas de mineral, con leyes medias de 0,47% de cobre, 0,20g/t de oro, 3,40g/t de plata y 0,03%g/t de molibdeno. El proyecto tiene previsto utilizar las instalaciones de Alumbrera, ubicadas a 35km del yacimiento de Agua Rica, para procesar el mineral.

Pérez de Solay,: "El sector minero puede contribuir de forma sustancial a la economía argentina con los proyectos El Pachón y Agua Rica"

“El presidente Milei y su administración merecen el reconocimiento por la implementación del RIGI. Este marco ha transformado el panorama de la inversión en Argentina, actuando como un catalizador clave para atraer importantes inversiones extranjeras al país”, señaló Gary Nagle, CEO de Glencore.

En tanto, Martín Pérez de Solay, quien asumió la posición de gerente general de Glencore para la Argentina este año, añadió: “El RIGI constituye una plataforma clave para el desarrollo de los importantes recursos naturales de la Argentina, gracias a su capacidad para atraer significativas inversiones extranjeras. Confío en que el sector minero puede contribuir de forma sustancial a la economía argentina con los proyectos El Pachón y Agua Rica, que respaldan la aspiración del país de convertirse en uno de los principales productores de cobre del mundo”.