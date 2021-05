Literatura para managers. Novelas y cuentos que inspiran a los líderes

En esta sección, un par de veces por año, recomendamos libros que los ejecutivos no pueden perderse. Generalmente, pensamos en aquellos libros que les permitirán mejorar la toma de decisión en sus trabajos, ampliar el pensamiento estratégico y mejorar como líderes. Pero ahora, traemos algo diferente: novelas y cuentos.

El mundo de la literatura es un lugar mágico, pero, al mismo tiempo, las enseñanzas sobre competencias, comportamientos, valores e ideas para el desarrollo del liderazgo son absolutamente realista. Elegimos algunas obras de autores argentinos contemporáneos y les pedimos a cada uno ellos su visión sobre las enseñanzas para un líder.

Visión y transformación

Luis Mey (Buenos Aires, 1979), es un autor prolífico con diez novelas publicadas y muchas más inéditas. En Los pájaros de la tristeza (Seix Barral, 2017), el autor captura el universo de dos hermanos discapacitados, sumergidos en un ámbito de perversión que potencia la soledad y el abandono en el que viven. Según Mey, “muchas veces la batalla que tenés que confrontar es la que no te animás a nombrar. Empezar a buscar y ponerle nombre a esa batalla es fundamental. Para los chicos protagonistas la batalla es la estructura, si sus casas no tienen una nueva estructura no van a levantar cabeza, se reorganizan, hay una reingeniería. Saben que está todo mal y saben que hay que empezar a hacer algo”. Cuántas empresas, personas y familias dicen que quieren solucionar un problema, probaron y esa solución no funcionó. Los protagonistas de esta historia se juegan la vida en ello.

La pregunta de mi madre (Alfaguara, 2014, premio décimo aniversario Revista Ñ), es la historia de una persona que va camino a decir una verdad a alguien que fue importante para él. Hay un claro mensaje para los directivos sobre las visiones erróneas: “En ese camino en esa limpieza el protagonista encuentra cosas que no vio en el proceso de su vida. Es la limpieza de la visión equivocada. Es ver más allá de lo que estamos haciendo. Para eso hay que cambiar el foco” explica Mey. Ajustar el paradigma de lo que creemos que es tan estrictamente eso que es así y tal vez no lo es.

Claudia Piñeiro (Burzaco, 1969), irrumpió la escena de la literatura local con La viuda de los jueves (Alfaguara, 2005) y a partir de ese momento se proyectó internacionalmente. Su último libro Catedrales (Alfaguara, 2020) nos deja varias enseñanzas.

Claudia Piñeiro: "Un líder debe analizar la situación desde distintos puntos de vista, lo que, en la jerga empresarial, significa ponerse los sombreros de distintos colores"

“Cuando uno escribe un texto, uno elige un punto de vista de dónde mirar el mundo. Entender la cabeza desde esos personajes nos acercan más a entender la situación, más que hablar desde lo teórico. En la novela cada uno ve lo que le pasó a Ana desde su punto de vista. Pero, además, hay una segunda vuelta sobre el asunto de las voces que es aceptar su propia responsabilidad. Porque si cada uno de estos personajes no acepta la responsabilidad de lo que le pasó a Ana no se llega a la verdad. Todos tienen algo para reflexionar. Entonces, creo que como gente que dirige una organización, estos dos temas son claves, analizar la situación desde distintos puntos de vista, lo que, en la jerga empresarial, cuando yo trabajaba, era ponerse los sombreros de distintos colores; y, además, que cada personaje asuma su propia responsabilidad”.

Personas y equipos

Luz Vítolo (Buenos Aires, 1987), publicó un libro de cuentos provocador y aleccionador para cualquier líder que quiera ser llamado así. La lógica del daño (Odelia, 2020) tiene dos cuentos exquisitos e importantes para la toma de decisión de un líder. En el cuento “Espuma en la nariz”, Mar es la líder que se olvida de su rol con tal de seducir a un grupo de desconocidos en detrimento de su grupo de pertenencia. “A veces, descuidamos las bases y a las personas que sostienen la organización. El daño que se ocasiona hacia el interior, cuando los vínculos humanos se lesionan, son imposibles de reparar. Una vez que la confianza se rompe, no hay vuelta atrás” asevera la autora.

Otro cuento imperdible es “La lógica del accidente” donde un accidente terrible en un colegio confronta a un padre con las causas secretas detrás de cada muerte. ¿Sabemos realmente qué les pasa a las personas que tenemos cerca? A veces las personas se caen de nuestros radares. “Una llamada a tiempo, una conversación cara a cara evita que nos pasemos años preguntándonos qué hicimos mal. ¿Qué significa verdaderamente conocer a alguien? Podemos empezar por hacer preguntas” comenta Vítolo. Algo sin duda vital en épocas de incertidumbre como las actuales.

Valores o disvalores

Alejandro Parisi (Buenos Aires, 1976) publicó recientemente Los pájaros negros (Sudamericana, 2021) donde aborda el tema de los valores y las decisiones alrededor de ese tema. ¿Qué valores tiene el líder? ¿Es capaz de defenderlos o se le escurren por las manos? ¿Qué haríamos si nos enteráramos de un hecho aberrante que ocurre en nuestro círculo íntimo? ¿Pondríamos todo en juego para defender nuestros valores? Esta es la historia de tres jóvenes inmigrantes, sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, que llegan a Mar del Plata durante la década del ’40 escapando de las bombas, el hambre y las ausencias. Su amistad se convierte en su salvación hasta que el sentido de la justicia los separa para siempre. “Los pájaros negros –dice el autor- nos invita a pensar cómo el ser humano puede superar la pobreza y la soledad gracias a la amistad, la inteligencia y el afán de progreso”.

Si algo caracteriza a la autora Nerea Liebre (Gualeguachú, 1978) es romper estructuras, la virtud de crear protagonistas polémicos y situaciones incómodas para el lector. En sus libros infantiles podemos encontrar desde personajes trans hasta una distopía sobre la vida después de la muerte. Con las novelas para adultos no defrauda. En Ikizukuri (Alción Editora, 2018) nos convence de dejar entrar a nuestros hogares a una dulce abuelita, venerada por todo un pueblo, que camina envuelta en piel de cordero. “Los pasos de una anciana que administra el poder que le da la gente, aprende y enseña con eficacia, y es perseverante para reconocer el momento exacto del contraataque son las huellas que todo líder exitoso debería explorar con una lupa” nos aclara la autora.

Esfuerzo y superación

En Viento (Ediciones B, 2021), la biografía del campeón olímpico Santiago Lange (San Isidro, 1961) que escribió junto a Nicolás Cassese (Buenos Aires, 1974) relata un episodio muy claro de cómo trabaja. Competía en Tornado, un catamarán veloz y muy sofisticado, y se preparaba para los Juegos de Atenas 2000. Se habían unido al equipo austriaco para entrenar juntos y compartir información. En la previa a los juegos, ambos equipos eran dominantes.

Pero aparecieron los australianos y mostraron ser mucho más veloces. Los navegantes y sus equipos técnicos armaron una reunión de emergencia. “Son las velas, tenemos que cambiarlas”, lanzó Lange. “Imposible”, dijeron los austríacos. Pero Lange se fue a Austria, cambió las velas, compitieron y ganaron. Los austríacos, que habían decidido no cambiar el plan y mantener las velas anteriores, tuvieron un campeonato para el olvido.

“Si las cosas se daban tal como habían sido pensadas, los austríacos eran imbatibles. Pero cuando aparecía una dificultad, nosotros los superábamos. Acostumbrados a improvisar, no temíamos tomar decisiones sobre la marcha”, remarca Lange en una lección que aplica a la a cualquier organización.

Autoconocimiento

Finalmente, Sebastián Chilano (Mar del Plata, 1976) es médico, librero y escritor. Con su libro Los Preparados (Obloshka, 2020) nos ofrece un cúmulo de enseñanzas sobre la importancia de la reflexión a lo largo de la vida.

“Pasamos toda nuestra vida sabiendo que nos vamos a morir- asevera Chilano-, pero pocas veces pensamos en la muerte. Solo pensamos en ella cuando sucede. Y cuando sucede, cuando alguien muere, se nos presentan -más allá del dolor- distintas sensaciones: miedo, negación”. El libro es un recorrido de las muertes que un médico debe enfrentar, como hombre, como hijo, como parte de su profesión. Pero también es un viaje que habla de la vida. De lo que nos toca vivir. De la música, de la religión, del amor. “En Los Preparados, una novela que habla sobre la muerte, también se trata sobre el arte de vivir”.ß