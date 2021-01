Leo Casaburro lleva 22 años viviendo afuera.

Creció en la panadería de su familia en Villa Devoto, en la avenida San Martín; allí aprendió a cocinar con su hermano. En 1998, Leo Casaburro decidió irse a Europa a "probar suerte". Cuenta que "no veía futuro"; se radicó en Roma, donde vivió 15 años y se siguió formando como chef (ya había estudiado en la Argentina). Después estuvo dos en Madrid y hace siete desembarcó en Londres.

En mayo pasado, en medio de la pandemia y la cuarentena por el Covid-19, dio un salto y abrió su pastelería. Nunca pensó que sería un éxito y, menos, tan rápido.

Las medialunas de manteca y de grasa, las tortitas negras, los Rogel y los lemon pie de "La panadería de Leo" se agotan rápido. Mientras busca su propio local funciona en el de Casa Malevo, un restaurante argentino en Marylebone, frente al tradicional Hyde Park.

"Fue todo boca a boca, no hicimos nada de publicidad. En mayo era una cuarentena cerrada y empecé con unas 10 docenas de medialunas. Acá no hay panaderías argentinas, recién ahora -después de que saliéramos nosotros- hay quienes ofrecen por las redes. Por estos días, fabrica entre 35 y 40 docenas diarias, más otros tipos de facturas, alfajores y dulces.

Las facturas argentinas sedujeron a los ingleses.

"Arrancamos haciendo todo a mano y mirándonos pensando cuánto duraría -dice Casaburro a LA NACION-. Una amiga hacía tiempo que me decía que hiciéramos algo y yo dudaba porque no estaba convencido sobre si una panadería argentina funcionaría en Londres. El restaurante estaba cerrado por la cuarentena, me dieron la llave y me autorizaron a trabajar. Obviamente, era todo para llevar. A la segunda semana venía gente de todos lados".

Como Casa Malevo es lugar de encuentro de futbolistas argentinos, apunta que primero fueron sus esposas y novias las que encargaban y buscaban. Cuando se pudo abrir, salían ellos de los entrenamientos e iban a comer. "Los clientes ingleses se sumaron rapidísimo; se enloquecen con las facturas porque son totalmente distintas a los croissants, además en materia gastronómica son de mentalidad abierta. No hago nada de pastelería inglesa, lo mío son las medialunas y los alfajores. Los de maicena causan sensación".

La docena de medialunas cuesta 36 libras (unos $4080). Casaburro está a punto de cerrar el alquiler de un local con espacio para mesas para abrir su bar-panadería. Estima una inversión inicial de unas 10.000 libras (el alquiler ronda las 2000 libras).

Los alfajores de maicena son un éxito en la pastelería.

"Hay que hacer un depósito importante que queda congelado por cualquier eventualidad, eso es lo más complicado -cuenta-. Por el resto, te dan oportunidades para financiarte, los bancos no cierran las puertas. Hay que ir con un proyecto productivo diseñado y hay créditos. Lo otro a favor, claramente, es que no nos volvemos locos con la inflación. De un año a otro el precio de una caja de manteca puede variar 50 centavos de libra y eso permite planificar".

Describe que en el barrio donde está -que es una zona de alto poder adquisitivo- hay muchos que viajaron a la Argentina y ahí conocieron el dulce de leche y la carne. "Son dos ingredientes que les fascinan y que buscan".

Por estos días, Casaburro está cocinando para Sergio "el Kun" Agüero, quien juega en el Manchester City. Es por la época de fiestas. "Quiere todo argentino, como la mayoría de los muchachos, que son unos fenómenos", apunta.

En Casa Malevo, donde está a cargo del menú, de 9 a 5 las estrellas son las milanesas y para la cena, el asado. "Agregamos pizzas, empanadas. Todo anda muy bien", comenta. Sigue soprendido y entusiasmado con el éxito de la panadería: "No esperaba esa respuesta porque no hicimos nada de publicidad; ser la primera era una oportunidad y también un riesgo". Compra todos los insumos en una importadora de productos argentinos.

