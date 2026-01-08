De Menem a Milei: los secretos de Tabac, el café donde el poder decide mostrarse

“Hermano, te juro que voy a ser Presidente”, escribió un joven Carlos Menem en una servilleta. Era el final de los 80 y el entonces gobernador de La Rioja se había pedido un café expreso con masitas en la mesa 7 de avenida Libertador y Coronel Díaz. La pieza de papel, que todavía conserva el mozo Jorge Soirejman, funciona como el antecedente de un patrón que no se interrumpe: cuarenta años después, Javier Milei frecuentó el mismo salón hasta tres días antes de ser electo Presidente.

En ese mismo espacio, que hoy luce renovado, se gestaron también los inicios del Pro y fue también el lugar que el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, elegía por las mañanas para analizar la inversión en obra pública durante los tiempos de Néstor Kirchner. Son decisiones que años más tarde derivarían en la sentencia por corrupción contra Cristina Kirchner.

Café Tabac, que cumple una década desde su reapertura, sigue funcionando como un búnker del poder político, económico y judicial, que incluso suma a estrellas del espectáculo y del deporte, con un detalle que, cuentan quienes lo frecuentan y lo dirigen, lo distingue: “Tabac no es un lugar para reuniones secretas, es todo lo contrario”, dice a LA NACION Mariano Gimenez, gerente del café desde hace diez años.

“Acá no hay mesas ocultas. Nadie viene a esconderse”, afirma. “Quien se sienta en el bar, busca que lo vean. Si hay una reunión de alto rango en estas mesas, sabés que al día siguiente sale en los diarios”. En Café Tabac, la visibilidad es la moneda de cambio.

Gimenez no es un improvisado. Se formó durante más de 30 años en el rubro gastronómico, pasando por cocinas y restaurantes como Muelle del Plata, Bar Gardel, El Trébol, Peticolón, Plaza Mayor y la Confitería La Ideal. Cocinero egresado del Instituto Argentino de Gastronomía (IAG), con el tiempo dejó el fuego para volcarse a la gestión y la administración.

Mariano Gimenez, gerente de Café Tabac, recibe la distinción de "Café Notable" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires GENTILEZA TABAC

Giménez afirma que Tabac se convirtió en un destino para figuras públicas que buscan tradición y visibilidad. “Cuando los poderosos quieren que se sepa de una reunión importante, vienen acá (...) Es parte del círculo rojo de esta ciudad”, argumenta Gimenez.

Café Tabac no está sólo. Comparte un circuito de puntos neurálgicos para la política y los empresarios que se completa con otros nombres como Selquet, Dandy, Pizza Cero, Roldán o La Biela, entre otros.

Vidriera del círculo rojo

“Soy el próximo Presidente”, le dijo a Menem hace décadas. Ante la duda del mozo, el riojano reafirmó: “Hermano, te juro que voy a ser Presidente”. Lo dejó por escrito en una servilleta que hasta el día de hoy es parte de la memoria histórica del lugar, cuentan en el personal.

Jorge Soirejman, mozo de la vieja escuela de Café Tabac Agencia AFV

Es un sitio “histórico”, califica a Tabac, el abogado, analista financiero, y popular tuitero, Carlos Maslatón. “Es el opuesto de los restaurantes convencionales, donde parece que te hacen un favor al abrirte la puerta”, dice y agrega: “Sabés que te vas a encontrar con gente; a veces ni siquiera hace falta agendar una reunión”. Maslatón suele pedirse un licuado de frutilla y naranja.

Masacrando jugo de frutillas con Luquitas Rodríguez en Tabac. pic.twitter.com/FCnQtdV4NA — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) October 3, 2023

Los inicios de Pro

Para la centroderecha argentina, Tabac fue inaugural. Gimenez cuenta que, dada la cercanía de la residencia del expresidente Mauricio Macri, el bar se convirtió en el lugar de reunión de los referentes de un nuevo espacio: Propuesta Republicana (Pro).

En las sillas de cuero del bar, el exjefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el actual y exintendente de Vicente López, Jorge Macri y los cuadros técnicos del partido discutieron las bases de una fuerza que terminaría conquistando la Ciudad y luego, en 2015, la Presidencia de la Nación.

Mariano Gimenez junto a Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta GENTILEZA TABAC

Rodríguez Larreta llega habitualmente a las 7. “Vengo porque abre temprano y porque pedir lo de siempre da un sentido de pertenencia único”, dice a LA NACION el exjefe de gobierno porteño mientras pide el desayuno: café con leche apenas cortado, agua con gas y huevos revueltos.

Tiene una ubicación predilecta, que él llama “la mesa del fondo”. La misma tiene otro pretendiente: el exministro Domingo Felipe Cavallo, que suele llegar a las ocho.

“A Mauricio me lo crucé hace poco en Tabac. Fue un día de semana a media mañana y vino a saludarme. Después se especuló en los medios que me había reunido con él y simplemente nos cruzamos”.

En esa misma mesa, cuenta Larreta, se produjo uno de sus pocos encuentros con Patricia Bullrich -hoy una adversaria política- antes de las legislativas de 2021. Allí fue donde acordaron las candidaturas de María Eugenia Vidal, en CABA, y de Diego Santilli en la Provincia. Larreta, ratifica que el bar es parte de un circuito de lugares en los que se discute la política y la economía del país.

El personal de Café Tabac junto al expresidente de la República Argentina, Mauricio Macri GENTILEZA TABAC

Las mesas de Tabac no discriminan facciones políticas. Por las mismas pasó también el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Vivía enfrente y por las mañanas cruzaba para mantener reuniones sobre la gestión de la obra pública durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Julio De Vido, exministro kirchnerista LA NACION

Su historia

Café Tabac fue inaugurado en 1968 y, desde entonces, se integra a un circuito artístico del barrio de Palermo. Está rodeado de museos, como el Malba y el Bellas Artes, y por sus mesas asistieron intelectuales y celebridades de distintas épocas, según destacan.

La entrada del antiguo Tabac

Allí, por caso, María Elena Walsh compartió sus tardes con Sara Facio y Tomás Eloy Martínez comenzó a delinear la trama de Santa Evita. En un café con el coronel Héctor Cabanillas y el embajador Jorge Rojas Silveyra, el escritor recibió la documentación sobre el “Operativo Traslado” de los restos de Eva Duarte de Perón.

Por otra parte, los pisos superiores del edificio que alberga a Tabac son propiedad de la Armada Argentina y allí residía el expresidente de facto Roberto Viola. Su hijo era habitué del bar y -cuentan- lo frecuentaba por las noches durante gran parte de la década del 80.

La lista de celebridades que pasaron por este café es inabarcable: un tal Diego Armando Maradona buscaba comprar champagne a media noche con el local cerrado, confiesa el personal. Y no faltó la visita de músicos de la talla de Frank Sinatra. Andrés Calamaro es otro de los compositores que pasa de vez en cuando para componer algunas de sus canciones.

A diez años de su última remodelación, el negocio mantiene su actividad en la esquina de Libertador y Coronel Díaz. En 2015, sus propietarios, los empresarios españoles Sarlenga y Conde —quienes también gestionan los locales Las Violetas y Petit Colón—, realizaron una renovación integral que mantuvo el lugar cerrado durante un año y medio.

El bar notable recibe a su público luego de las renovaciones GENTILEZA TABAC

El proyecto buscó modernizar la infraestructura y el equipamiento de cocina, además de restaurar los elementos de bronce originales del salón. Tras la reapertura, los clientes retomaron la concurrencia a sus mesas. Actualmente, el diseño conserva la estética original de sus espacios como parte de su identidad.

Milei al poder

"Él pedía un café con leche con mucha espuma y ella un cortado en jarrito”, precisa el jefe de mozos, Julio Roger, habla de Milei, que llegaba con su hermana Karina y -cuentan- se destacaba por su trato respetuoso.

Mariano Gimenez tomando una selfie junto al Presidente de la Nación, Javier Milei GENTILEZA TABAC

“En una mesa de Tabac hicieron una apuesta por quién ganaba las elecciones”, relata Gimenez, sobre algunos de los importantes comensales que visitan el bar.

“Yo aposté por Milei”, dice y cuenta que todos se rieron cuando mencionó el porcentaje que el libertario sacaría en las elecciones. “Terminé siendo el primer ganador de la era Milei”, recuerda ahora con ironía. El gerente, con los años se afilió a La Libertad Avanza y fue jefe de fiscales en la pasada elección intermedia.

Milei todavía no volvió. Pero “prometió regresar”. La expectativa está intacta. “Aquí en Tabac lo esperamos, las puertas están abiertas”, dicen sus mozos.