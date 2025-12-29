Fuerte choque en la General Paz entre un camión y un colectivo: hay 18 heridos
El incidente tuvo lugar este lunes por la mañana en la colectora de la avenida a la altura de Griveo, en la zona del barrio de Villa Devoto; varias personas fueron asistidas en el lugar
La mañana de este lunes comenzó con un violento choque en la colectora de la avenida General Paz a la altura del barrio porteño de Villa Devoto, en la bajada de Griveo, mano al Río de la Plata. Esta mañana —por razones que se desconocen— un camión chocó por detrás a un colectivo de la línea 117 y provocó múltiples golpes en varios de los pasajeros que iban a bordo.
Según indicaron desde el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), por el accidente se registraron 18 heridos, de los cuales 10 tuvieron que ser trasladados a los hospitales Vélez Sarsfield, Pirovano y Zubizarreta. El resto pudo ser atendido en el lugar.
Además, en el operativo trabajan 20 móviles y una unidad de triage del servicio de salud para asistir a los heridos y evitar mayores cortes e inconvenientes en una hora que suele ser complicada para el tránsito.
“El chofer del colectivo tiene politraumatismos varios, fue uno de los primeros que sacamos. Hay integrantes del camión también con politraumatismos, heridas cortantes, latigazos cervicales... El impacto fue muy fuerte porque el camión tiene todo el parabrisas y parte delantera rota", detalló Alberto Crescenti, director del SAME, en diálogo con LN+.
Accidente sobre la ruta 6
Un trágico accidente de tránsito tuvo lugar este domingo en el cruce de la Ruta 6 y con la 215, a la altura de la localidad platense de Lisandro Olmos, cuando un hombre de 68 años falleció tras perder el control del auto y volcar. Según su esposa, que viajaba junto a la víctima, en el momento del hecho el hombre se distrajo con un mate.
El coche involucrado en el fatal suceso fue una camioneta Renault Duster blanca que iba con dirección a la Costa Atlántica, según consignó el diario platense 0221.com. De acuerdo al testimonio de la sobreviviente al accidente, identificada como Graciela Altamirano de 65 años, el matrimonio viajaba desde Monte Grande, donde vivía, cuando, en circunstancias en que ella le ofrecía un mate a su esposo, el conductor perdió el control del vehículo, despistó y se produjo el vuelco.
Como consecuencia del hecho, murió Rogelio Omar Medina, que era un jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La mujer, en tanto, también jubilada, logró salir por sus propios medios del rodado y fue asistida en el lugar sin necesidad de traslado a un centro de salud.
En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de Abasto y una ambulancia del UPA zonal. También se solicitó la presencia de peritos y del servicio de morguera para las actas del caso. La causa fue caratulada como muerte por accidente y quedó en manos de la UFI N.º 14 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de Ana Scarpino.
