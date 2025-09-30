Cuánto cuesta vivir en el barrio porteño que fue elegido entre los más cool del mundo

La esencia de barrio residencial de casas antiguas y calles adoquinadas que escapan al bullicio del tránsito aún predomina en este lugar, pero en los últimos años Villa Devoto se fue modificando: bares y locales gastronómicos, con importantes nombres del rubro, desembarcaron para darle una vida distinta a una zona que está en plena transformación.

Ahora, este barrio de gran cantidad y variedad de árboles -uno de sus rasgos más particulares que lo convierten en “el jardín de la ciudad”- fue elegido por la revista de viajes Time Out como uno de los más cool del mundo dentro de su ranking anual. Así, Devoto quedó en el puesto 37 de 39 elegidos, desplazando a Chacarita de la lista.

“Clasificamos cada barrio según criterios como cultura, comunidad, habitabilidad, vida nocturna, gastronomía, vida callejera y esa sensación de actualidad tan difícil de definir", detalló la revista.

En la antigüedad, Devoto tenía lujosas quintas y caserones que marcaron esa herencia en las casas actuales que saben convivir con los edificios modernos. Pero, a pesar de que en los últimos años experimenta un notable aumento en la demanda de viviendas, el barrio porteño mantiene su identidad y es un imán para los que buscan su hogar.

“Algunas de las principales razones por las cuales ‘el jardín de la ciudad’ atrae a los compradores es la tranquilidad de sus calles, su característica arquitectura y, sin dudas, la Plaza Arenales”, asegura Sebastián Orlandi, presidente de Flamma Real Estate. Esta última se extiende por cuatro manzanas y está delimitada por las calles Bahía Blanca, Mercedes, Nueva York y Pareja.

La Plaza Arenales, un ícono de Villa Devoto Mariana Milanesi

Por otro lado, Devoto también ofrece una gran variedad de instituciones educativas y de espacios culturales, que se suman al centro comercial y al polo gastronómico en continuo auge.

Hoy en día, casi no hay cuadras que no tengan desarrollos en construcción, algo impensado hace menos de 10 años. ¿Quiénes eligen vivir en Devoto? El público que busca hacer del barrio fundado por Antonio Devoto su hogar, “son personas que ya viven en la zona y no quieren irse de allí”, cuenta Orlandi. Pero también, suma el desarrollador: “Mucha gente del conurbano compra su vivienda en el lugar, vienen de San Martín, Ramos Mejía o Castelar buscando un barrio que aporte seguridad en la ciudad de Buenos Aires, pero que no esté explotado de grandes proyectos”.

Un dato clave es que “la zona se está renovando con los desarrollos de edificios de mediana altura que respetan el estilo arquitectónico del área, contribuyendo a una densidad habitacional equilibrada. Este crecimiento urbano se extiende hacia la zona de General Paz y Monte Castro, donde el desarrollo de nuevos proyectos sigue en aumento”, Martín Piantoni, CEO de Alton Desarrollos.

“Villa Devoto se destaca por una mezcla única de espacios verdes, construcciones de baja altura y una comunidad consolidada. Espacios que no sólo ofrecen calidad de vida, sino que también se presentan como una atractiva oportunidad de inversión a largo plazo”, afirma Martín Piantoni, CEO de Alton Desarrollos. A diferencia de otros barrios más densamente poblados, Villa Devoto mantiene su aire de barrio, caracterizado por las casas bajas y una escasa cantidad de edificios en altura, agrega.

Además, muchas familias que han vivido en casas grandes en la ciudad de Buenos Aires están optando por mudarse a departamentos de tamaño cómodo, eligiendo continuar su vida en el barrio que aman. Esta tendencia demuestra el apego emocional que los residentes tienen hacia estos barrios. “En este sentido, la oferta de servicios también ha crecido significativamente. La plaza Arenales se transformó en un polo gastronómico, con una variedad de restaurantes y cafeterías que atraen tanto a vecinos como a visitantes. Además desde hace dos años funciona el Distrito del Vino, eje que comparte con Paternal y Villa del Parque, promovido por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno.

“Los ferrocarriles Urquiza y San Martín, junto con las avenidas San Martín y Francisco Beiró, garantizan su conexión y accesibilidad con otras zonas. Además, su proximidad a la General Paz facilita aún más su comunicación con el resto de la ciudad”, completa María Gabriela Besuzzo, gerente de obras y emprendimientos de Interwin.

En cuanto a las microzonas del barrio, “los desarrollos de alrededor de la plaza están apuntados a familias locales, todo lo que suele edificarse en esa zona es de alta gama y es la parte más aspiracional del barrio”, afirma Ximena D’Adam, titular de Century 21 D’Adam, y agrega que en el resto de la zona, “se sigue la misma línea donde las ofertas deben ser atractivas y de buena calidad, ya que las construcciones de bajo costo no tienen buena recepción en los compradores que eligen a Devoto”.

“La gente de Devoto quiere vivir como en una casa”

La zona de la plaza y la periferia de ella se encuentra con protección histórica (APH36) limitando la altura de los potenciales edificios, por lo que, las empresas constructoras apuntan a calles un poco más alejadas que dan posibilidad de edificar más metros cuadrados.

Tal es el caso de un proyecto ubicado a 500 metros de la plaza, sobre Concordia al 4100, que comenzará a construirse en octubre de 2025 y se entregará en el primer semestre de 2027. Con una inversión aproximada de US$4,5 millones, ya comenzó con la comercialización de sus unidades de dos y tres ambientes, que irán desde los 42 m² a los 169 m² totales, y todas están orientadas al frente. Los tickets finales arrancan en los US$112.400 -para un dos ambientes de 42 m²- y llegan a los US$394.000 -tres ambientes y 169 m²-.

El verde está presenta en cada uno de los proyectos del barrio

A pasos de una importante avenida de la zona: Francisco Beiró, sobre la calle Mercedes al 3400 y con una inversión total de U$S4.500.000, se encuentra un emprendimiento con obra avanzada, que ofrecerá siete pisos con unidades de tres y cuatro ambientes, con superficies totales aproximadas de entre 100 a 190 m² y un único penthouse, más dos subsuelos de cocheras, y un local/oficina apto profesional en su planta baja. Los valores arrancan en los US$2694 el m², con tickets finales en desde los US$307.000, para los tres ambientes, y desde los US$495.000, para los cuatro ambientes. El proyecto ya tiene el 65% de sus unidades comercializados y la fecha prevista de posesión es en septiembre de 2026.

“Live Garden se trata de una excelente oportunidad de inversión en un barrio ‘verde’ y en pleno desarrollo. Devoto es muy valorado porque siempre mantuvo su esencia residencial dentro de la ciudad, entrega lo que hoy se demanda: una mejor calidad de vida. Últimamente la zona se sumó al Distrito del Vino, una iniciativa que la consolida y potencia sus viviendas y paseos comerciales” señala Maria Gabriela Besuzzo, gerente de obras y emprendimientos de Interwin.

En este proyecto, los valores arrancan en los US$2694 el m2

Otro proyecto se encuentra sobre la calle Navarro al 5000. El proyecto, que ya tiene el 100% de sus unidades vendidas, comenzó en septiembre de 2023 y se entregó en junio de 2025. Son ocho unidades de dos, tres y cuatro ambientes, que van desde los 60 hasta los 137 m² totales. En julio de 2025 se vendió en reventa una unidad de cuatro ambientes a US$2820/m².

El edificio incluye ocho unidades de dos, tres y cuatro ambientes

En la calle Pareja al 3600, un edificio de ocho unidades ya se encuentra completamente terminado y sin unidades en venta. La última que quedaba se comercializaba por US$1.200.000. Son departamentos de cuatro ambientes y alrededor de 300 m². En este edificio, también el verde tiene su protagonismo: “Cuenta con una terraza verde, un jardín vertical de ocho metros de altura y un jardín en el que plantamos dos fresnos adultos y otras especies para generar un pulmón verde”, asegura Orlandi.

El edificio "cuenta con una terraza verde, un jardín vertical de ocho metros de altura y un jardín en el que plantamos dos fresnos adultos y otras especies para generar un pulmón verde”

Con una palmera dentro del mismo lote, en Cantilo al 4600, se encuentra en la última etapa de desarrollo un edificio de cuatro pisos que lleva vendidas el 80% de sus 30 unidades, que van desde estudios de 29 m², hasta cuatro ambientes de 331 m². Con una inversión inicial de US$6 millones, los departamentos arrancan en los US$2900/m² y llegan hasta los US$4000, con tickets finales desde los US$95.700. Comenzó a desarrollarse en 2022 y se entregará en octubre de este año.

El proyecto de cuatro pisos lleva vendidas el 80% de sus 30 unidades

Con una inversión de US$6 millones aproximadamente, en julio de 2025 comenzó a desarrollarse un proyecto en Allende al 3800, que se entregará en octubre de 2028. Son 3800 m² totales distribuidos en cuatro pisos, con unidades que van desde un ambiente hasta cuatro ambientes, de las cuales llevan comercializadas el 30% del total. Los tickets finales arrancan en US$138.900 y llegan a US$531.400. Al igual que la mayoría de los proyectos del barrio, el verde es su mayor atractivo, por lo que se mantendrá y se agregarán especies nativas de flora al pulmón de manzana.

El proyecto mantendrá especies nativas de flora al pulmón de manzana

En Navarro al 3700, iniciará un emprendimiento en noviembre de 2025 que ya fue puesto en comercialización. Con una inversión de US$8 millones, el edificio estará compuesto por 17 unidades de tres y cuatro ambientes, con terrazas privadas. Los valores van desde US$338.400 y llegan a US$1.465.500.

Los nuevos desarrollos del barrio tienen al verde como uno de sus grandes protagonistas

De cara a futuro, “la expectativa es que el valor del metro cuadrado siga creciendo, impulsado por la demanda de nuevos desarrollos y la constante renovación de la infraestructura”, asegura Piantoni.