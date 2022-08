Los clubes privados copan el consumo gourmet

De la mano de un cambio en los hábitos de los consumidores, los clubes gourmet se convirtieron en los grandes ganadores del consumo pospandemia. De los vinos a los quesos, pasando por cortes de carne, whiskys o aceites de oliva, en el último tiempo se multiplicaron las propuestas que ofrecen a cambio de una membresía mensual el acceso a alimentos y bebidas exclusivos.

Si bien se trata de una modalidad que no es nueva -a nivel local existen antecedentes de clubes de vino en la década del ‘80-, en el sector reconocen que el desarrollo del comercio electrónico que posibilitó la pandemia terminó impulsando a la mayoría de estas propuestas que encontraron nuevos canales para comercializar sus productos.

BonVivir surgió en 2010 y hoy cuenta con 25.000 socios. En el club de vinos de LA NACION explican su crecimiento a partir de una combinación de calidad del producto y logística aceitada. “Hay dos factores que responden a un solo objetivo, que fue siempre pensar el negocio con foco en la experiencia de los socios: calidad y servicio. Por un lado, el estricto proceso de selección de vinos –los socios de BonVivir reciben solamente etiquetas previamente seleccionadas por nuestro panel de cata, que puntúan a ciegas-. Y en segundo lugar, una operación muy eficiente de distribución y gestión de clientes, para asegurar que las selecciones lleguen puntualmente cada mes, en cualquier ciudad del país”, explica Alejandra Rodriguez Denis, gerente de Negocios de BonVivir.

Veronica Gurizatti, Alejandro Iglesias y Teresa García Santillán - Panel de cata de Bonvivir Lisandro Borra

Nuevo canal

En BonVivir destacan que su club se convirtió en un canal comercial cada vez más importante para las bodegas. “A las bodegas las damos la oportunidad de llegar directamente al consumidor con sus productos, comunicarlos, y tener siempre el feedback del socio respecto del vino. Es el único canal de comercialización que tiene una trazabilidad del 100%. Y además BonVivir funciona como un medio de comunicación relevante para las bodegas, desde el punto de vista del marketing y la publicidad”, señala Rodríguez Denis.

Otro de los clubes con más trayectoria en el mercado local es el El Club de los Quesos que nació en 2004 a partir de una familia de Rauch (provincia de Buenos Aires) dedicada a la elaboración y comercialización de todo tipo de quesos gourmet.

“Desde los primeros doce suscriptores (mayormente amigos y familiares) en 2004, actualmente ascendimos a 3000 socios que reciben nuestros quesos cada mes. Dada la producción a pequeña escala y su carácter artesanal tenemos un límite de 3500 suscripciones mensuales. Esto hace que los quesos y el servicio sean exclusivos, de alta calidad y personalizado. Al ser una cantidad limitada de elaboración, estamos muy próximos a cumplir el cupo máximo de suscripciones, por lo que luego habrá una lista de espera para los nuevos miembros”, explicó Paula Passalenti, directora de El Club de los Quesos

A diferencia de BonVivir, El Club de los Quesos no trabaja con productos de terceros y elabora en forma directa los quesos que reciben los socios. “Somos un único productor de quesos, elaboramos cada horma para cada socio. Nuestros quesos no están en el mercado, sólo pueden acceder a estas variedades a través de la suscripción al club. Eso nos permite tener una producción planificada y exclusiva evitando excedentes de producción”, señaló Passalenti.

Integración vertical

La integración vertical es también uno de los secretos de El Club de Carne Ohra Pampa, que nació hace dos años con el objetivo de ofrecer cortes de carne exclusivos que tradicionalmente no se consiguen en otros puntos de venta. “Ohra Pampa es una innovadora e incipiente marca de valor gastronómico de Frigorífico General Pico que sólo se comercializa online y en tiendas exclusivas. Cada mes diseñamos una caja diferente con los mejores y más exclusivos cortes que no solemos encontrar habitualmente en los puntos de venta”, explica Felicitas Masor, responsable de Ohra Pampa.

En el frigorífico pampeano precisan que con el proyecto del club buscan potenciar su canal de e-commerce. “En este momento, estamos en pleno estadio de inversión para que la marca tenga mayor presencia en los segmentos de mercado a los que apunta, y en ese sentido aún es pronto para hablar de márgenes de ganancia. Nuestra apuesta este año es la expansión de la tienda online www.ohrapampa.com con la reciente incorporación de cortes individuales enfriados y congelados en origen. Justamente esta semana lanzamos la primera campaña publicitaria de la mano de Fernando Trocca, en calidad de embajador de Ohra Pampa”, explica Masor.

Relanzamiento

En la lista de clubes gourmet también se puede incluir a Whisypedia. La propuesta arrancó en 2018, cuando el ingeniero industrial Tomás Moore decidió abandonar el mundo corporativo (venía de trabajar en Acindar y General Motors) para dedicarse 100% a su otra pasión. “Siempre me gustó el whisky e hice cursos de whisky ambassador, y en un momento me decidí a largar el mundo corporativo para hacer lo que más me gustaba”, explica el fundador de Whiskypedia.

El club nació como una propuesta de whisky importados en Rosario, aunque rápidamente tuvo que reconfigurar su negocio a partir del regreso de los cepos a la importación que significó el cambio de las autoridades nacionales en 2019.

“Comenzamos importando los whiskys, con lanzamientos exclusivos cada tres meses para nuestros socios. Pero tuvimos que poner un freno porque los whiskys importados se volvieron cada vez más difícil de conseguir y la oferta nacional de productos premium, si bien creció, no alcanzaba para cubrir la demanda”, explicó Moore.

El fundador de Whiskypedia ahora avanza con un relanzamiento de su propuesta para lo cual ya se encuentra en negociaciones con distintos proveedores. “Estamos trabajando para volver con el club, sumando propuestas que vayan más allá de la entrega de un producto y que incluyan la venta online, catas especiales y viajes a Escocia. Para las empresas de bebidas, el negocio que les estamos ofreciendo es la posibilidad llegar a un público muy enfocado. No hay mejor acción que hacerla sobre alguien del que ya sabes que le gusta el producto”, señaló Moore.