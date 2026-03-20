Mango vuelve a la Argentina de la mano de Grimoldi: abrirá cinco locales en cinco años

Grimoldi vuelve a apostar por las marcas internacionales. La histórica compañía argentina de calzado selló un acuerdo de franquicia con la firma española Mango para reintroducir la marca en el mercado local, dos décadas después de su salida.

El contrato prevé la apertura de cinco locales en los próximos cinco años , con el primero programado para septiembre. Y a esto se suma la puesta en línea de un e-commerce.

Para Grimoldi -liderada por Alberto Grimoldi, bisnieto del fundador-, el contrato con Mango forma parte de una estrategia de diversificación que en los últimos años combinó gestión más prudente, expansión moderada y la búsqueda activa de acuerdos con marcas globales.

Para Mango, en tanto, representa una segunda apuesta por el mercado argentino. La firma había llegado al país en 1998 con el objetivo de competir mano a mano con otras cadenas globales como Zara, y había diseñado un ambicioso plan de expansión de 100 tiendas. Sin embargo, en 2003 decidió retirarse tras considerar que el negocio local no alcanzaba escala suficiente. Hoy, la empresa opera más de 2900 puntos de venta, acumula €3700 millones en facturación anual y emplea a más de 18.000 personas en el mundo.

La estrategia de Grimoldi

En su último balance financiero, desde Grimoldi señalaron que la empresa se encuentra “preparada para enfrentar los ajustes económicos que continuarán durante 2026”. Anticiparon que llevarán adelante medidas que fortalezcan su situación económico-financiera aún más, manteniendo cortos los plazos de cobranza, negociando esquemas de pago a mediano y largo plazo con proveedores, rotando el inventario apropiadamente y priorizando negocios y marcas rentables.

Grimoldi fue fundada en 1895 como una fábrica de calzados

“La compañía será audaz comercialmente y precavida financieramente en sus planes. Desarrollará colecciones segmentadas, que satisfagan las necesidades cambiantes del público que ve que los precios del rubro indumentaria bajan lentamente y necesita herramientas de financiación para concretar la compra”, explicaron en el documento.

Desde la firma, reafirmaron que “mantendrá la esencia de sus locales y las marcas que comercializa, previendo que el consumidor seguirá siendo selectivo y buscará productos con buena relación precio-calidad y marcas que le generen confianza”.

En ese línea, señalaron que la empresa continúa en negociaciones con marcas internacionales, tanto de calzado como de indumentaria, para fortalecer aún más su portfolio.

Fundada en 1895 como una fábrica de calzados, la firma luego desarrolló su canal de tiendas minoristas y se expandió hasta Uruguay. A la fecha, Grimoldi opera también las marcas Vans y The North Face, con las cuales apunta a crecer en cantidad de locales.