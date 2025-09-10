Un grupo empresario nacional desembarca en la industria publicitaria

El grupo Newsan sigue apostando a la diversificación. Ahora desembarca en la industria publicitaria con una agencia que promete hacer un trabajo muy distinto a lo que el mercado está acostumbrado. Renace Agens la histórica agencia de publicidad argentina de Siam Di Tella creada en los años ’60.

Se trata de una iniciativa estratégica de la familia Cherñajovsky y de Newsan con la idea de rescatar un legado pionero y proyectarlo hacia el futuro con las más de 40 marcas del grupo. “Será un Hub creativo de comunicación publicitaria con un modelo independiente, innovador y colaborativo, preparado para acompañar a las marcas en un entorno de negocios cada vez más competitivo”, afirma María Cherñajosky, también creadora de la marca de moda Cher que liderará esta iniciativa dentro del grupo empresario nacional creado hace 35 por su padre Rubén Cherñajovsky con marcas en sectores que van desde tecnología y alimentos hasta el consumo masivo con la compra de Procter & Gamble en 2024.

En el pasado Agens marcó un hito al integrar diseño, comunicación y producto de forma transversal-desde la identidad visual y las campañas hasta el arte, el diseño y packaging.

María Cher y Marcelo Romeo lideran Agens, la nueva apuesta del grupo Newsan Noelia Marcia Guevara - La Nación

Hoy, 50 años después resurge retomando ese espíritu innovador con un enfoque que combina ese legado con nuevas tendencias digitales, tecnologías e IA; con el propósito de trascender épocas, disciplinas y formatos.

“Este es un paso más en la integración del grupo que siempre sorprende y piensa en grande, interpretando los cambios en el mundo de las comunicaciones”, comenta Luis Galli, CEO y presidente de Newsan, quien asegura que “el valor estratégico del marketing ha sido clave en el desarrollo de las marcas del grupo y este proyecto llega para profundizar ese trabajo”.

Entre sus primeros proyectos y campañas, Agens ya trabaja para Siam (para hacer honor a la histórica Agens de los sesenta), Philco, Atma y Head & Shoulders, además de otras marcas del mercado que se anunciarán próximamente.

“Nace con un espíritu único, que combina el legado de una usina pionera en publicidad con la innovación y tecnologías del presente”, afirma Cherñajovsky que lidera la iniciativa como directora ejecutiva junto a Marcelo Romeo, CEO y partner. A la vez, Silvina Seiguer, es directora de Negocios & Innovación y partner. El área creativa está a cargo de Nicolás Zarlenga y Federico Plaza Montero, como Chief Creative Officers (CCO) y partners. Por su parte, Florencia Cherñajovsky, lidera los proyectos vinculados al arte y la cultura.

La dupla creativa de la nueva agencia de la industria publicitaria Noelia Marcia Guevara - La Nación

Cherñajovsky reconoce que este proyecto implica una apuesta estratégica de su familia y del grupo empresario con la “idea de potenciar los negocios con ideas que tengan una mirada integral y un sello propio, capaces de interpelar lo creativo, lo social y lo cultural, tanto para las marcas de Newsan como las del mercado”. En línea, Romeo, su CEO sostiene que “no hacer solo publicidad es nuestra mejor publicidad. Creemos en el poder de las ideas para transformar los negocios y queremos que las marcas se conviertan en experiencias y productos con alma”.