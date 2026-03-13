Martín de los Santos, de Mercado Libre: “Prefiero una Argentina abierta, en la cual haya más competencia”

NUEVA YORK.- Martín de los Santos es el CFO de Mercado Libre. Está en Manhattan por el “Argentina Week” y ve con entusiasmo el clima de negocios que se generó durante el evento. En una entrevista con LA NACION, elogia el rumbo económico y advierte que, en sintonía con Milei, él prefiere “una Argentina abierta, que una cerrada”. La charla se produce un día después del discurso que el Presidente dio en la sede del JP Morgan en esta ciudad. De los Santos habla sobre la competencia con Amazon, Temu y Shein, y los roces con los bancos por la reforma laboral y por otros temas. Además, anuncia inversiones para este año en la Argentina.

-¿Cómo está Mercado Libre hoy?

-Está creciendo muy fuerte en los dos grandes frentes que tiene, en comercio electrónico y en el mundo financiero. En comercio electrónico, la oportunidad sigue siendo enorme porque la mayoría, el 85% del comercio, sigue siendo comercio físico, el 15% es online. Estados Unidos y Europa están entre el 25% y el 30%, y China, en más de 35%. Por lo cual, la oportunidad de seguir creciendo, llevando gente al mundo online y democratizando el comercio, tener más vendedores y más compradores sigue estando ahí y es una oportunidad muy grande. Y por el lado fintech [Mercado Pago], lo que llamamos la digitalización de las finanzas, también es una gran oportunidad.

-¿Cómo compiten con los bancos?

- Los bancos han dejado mucho espacio, mucha gente fuera del sistema que estamos trayendo nosotros. En los últimos siete o nueve años había 500.000 personas en la Argentina que tenían cuentas de inversión y hoy hay más de 20 millones solamente en Mercado Pago. O sea, que tienen cuentas money market y su dinero tiene un retorno. Y todo eso requiere inversión.

-¿Qué planes tienen para el corto plazo?

-En el caso de la Argentina, vamos a invertir este año US$3400 millones, principalmente en expandir la red de logística. El año pasado abrimos dos centros de distribución en el país y este año vamos a abrir un tercero. Vamos a contratar 1900 personas; hoy estamos aproximadamente en 17.000 empleados. El año pasado creció un 36% la cantidad de productos que se vendieron en la Argentina. Por lo cual, el mercado crece y tenemos que tener gente para poder distribuir todos esos productos. También estamos contratando desarrolladores e ingenieros, que son los que codean y desarrollan la plataforma.

-Mercado Pago intentó, junto a otras fintech, que en la reforma laboral se incluya que las billeteras digitales puedan tener cuentas sueldo, como los bancos, pero eso se cayó. ¿Van a seguir insistiendo en eso?

-Para nosotros es importante que los usuarios tengan libertad de elegir y creemos que, si los usuarios quieren elegir cobrar su sueldo en una cuenta digital como la de Mercado Pago, deberían poder hacerlo. Entendemos que hay una regulación que no lo permite, nos adaptamos a esa regulación, pero sí creemos que lo mejor para los usuarios sería que puedan cobrar sus sueldos en una cuenta digital como Mercado Pago.

Martín de los Santos: "Estamos aplicando ahora a una licencia bancaria en Argentina, por lo cual pronto vamos a ser banco también"

-¿Cómo sigue la relación con los bancos y las regulaciones?

-Todo mercado en el cual uno compite tiene sus posiciones, su visión respecto a lo que hace el otro. Nosotros cumplimos con las reglas de juego, la regulación que nos permite hacer el negocio financiero. De hecho, estamos aplicando ahora a una licencia bancaria en Argentina, por lo cual pronto vamos a ser banco también.

-¿Cómo está impactando la baja del consumo?

-La segunda mitad del año fue un poquito más floja que la primera, sin embargo, el mercado del mundo online sigue creciendo independientemente de la macro, el hecho de que creció al 35% se debe mucho más a las cosas que hacemos nosotros para mejorar nuestro ecosistema, al poder traer más volumen, más oferta de productos, a mejores precios, con más competencia dentro de Mercado Libre mismo y mejores medios de pago. Al tener mejores herramientas de pago, mejor financiación, mejorar el proceso de logística, que traigamos los productos más rápido, todo eso es lo que hace que esta plataforma crezca.

-¿Cuáles son los mercados más importantes para la empresa?

-El más grande es Brasil, con casi el 45%, seguido por México (30%) y después viene la Argentina. Operamos en 18 países en la región.

-¿Cómo es la competencia con Amazon y otras empresas similares?

-Estamos acostumbrados a competir desde el principio. Empezamos en Mercado Libre en el 99 y en aquel momento había muchas startups parecidas, y competíamos; después todos, los retailers locales que empezaron a moverse del mundo físico al mundo online. Hace 10 años empezamos a competir con Amazon, sobre todo en Brasil y en México, es muy intensa la competencia, y más recientemente también con los asiáticos es muy fuerte.

-¿Con Temu y Shein?

-Con Shopee, más que nada. Hay distintos tipos de jugadores asiáticos: unos que venden desde afuera y envían productos directamente a la región, que son más pequeños en términos de volumen; y otros como el que competimos en Brasil, que puso logística local y tienen vendedores locales, y son un jugador relevante, que se llama Shopee. Con ellos la competencia es muy intensa en Brasil; pero México también es muy competitivo y creo que la Argentina hoy está abriendo las barreras y con el proceso que estamos viviendo va a haber más competencia y está muy bien eso.

-¿Mercado Libre está en contra de plataformas como Temu y Shein?

-No, de hecho Shein y Temu venden productos desde China hacia Latinoamérica en general y la Argentina en particular; eso abre oportunidades para nosotros. El año pasado abrimos un centro de distribución desde Estados Unidos donde enviamos productos a México, Brasil y a la Argentina, y en diciembre anunciamos un centro de distribución en China. También vendedores desde China están enviando productos a la Argentina, por lo cual se abren oportunidades. Nosotros preferimos una Argentina abierta donde pueda haber más competencia, que crezca y que sea abierta a la innovación, a la inversión y al crecimiento, antes que una economía cerrada.

-¿En ese punto están de acuerdo con el presidente Milei: que compitan todos?

-La competencia siempre es buena, a nosotros nos ha hecho mejorar muchísimo y si no hubiésemos tenido competencia, por ejemplo, en Brasil, donde hay jugadores muy fuertes, no tendríamos el nivel de servicio que tenemos ni la logística que tenemos, con más de 30 centros de distribución en toda la región. La competencia te eleva y te hace mejorar tu producto, y, bueno, gana el mejor.

-Milei se refirió a que hay empresarios que, en nombre de la defensa de la industria nacional, se aprovechan de ciertas reglas para beneficiarse y que no quieren que se abran las barreras comerciales.

-Yo no hablo por otros empresarios. Nuestra visión es que prefiero una Argentina que sea abierta, en la cual haya más competencia, pero que crezca y en la que se pueda innovar, que sea próspera para invertir y para generar comercio. Las cosas que queremos hacer ya las estamos haciendo en otros países, donde hay mucha competencia, y después nos adaptamos en cada país a las reglas de juego de este momento. Hemos operado 26 años en Latinoamérica lo mejor posible dentro de las reglas que tiene cada país.

-¿Cómo ve a la política económica de la Argentina? ¿Va en el camino correcto?

-Yo creo que se están haciendo algunos ajustes de la economía que son muy positivos. Llevan tiempo. Lo que se ha hecho para bajar la inflación es muy positivo; igual en términos de regulación y la apertura de la economía es muy positiva. A veces tarda en sacar los frutos, pero somos muy optimistas con la Argentina. De hecho estamos invirtiendo porque creemos que en el país hay una gran oportunidad para nuestro negocio y para seguir creciendo.

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