“Multiplicador de oportunidades”: cómo la IA está cambiando el trabajo, según el CEO de Mercado Libre

Saber adaptarse a los cambios, tomar riesgos y detectar nuevas oportunidades de negocio. Esos son los pilares que Ariel Szarfsztejn, CEO de Mercado Libre, considera clave en tiempos donde la inteligencia artificial (IA) marca la agenda de las organizaciones.

Lejos de ser una amenaza, Szarfsztejn asegura que la IA es un “multiplicador de oportunidades”. “El mundo cambió hace tres años, con OpenAI y ChatGPT. Pero el año pasado pasamos de la IA generativa a la IA agéntica, con tecnologías que podían generar respuestas a agentes que pueden hacer tareas complejas de manera proactiva. Eso cambia todo el paradigma de la IA”, señaló el ejecutivo en el marco de la Milken Institute Global Conference 2026.

En ese sentido, sostuvo que la IA no es una herramienta para “aumentar la productividad y eliminar ciertos empleos.” Por el contrario, se trata de una tecnología que puede cambiar por completo la manera en que trabajamos.

Mercado Libre, por ejemplo, utiliza IA en sus procesos internos para ayudar a los programadores a agilizar el desarrollo y escritura de códigos. Sin embargo, el principal uso se da a nivel externo: en Mercado Pago, los usuarios cuentan con un agente de IA que funciona como una suerte de “banquero personal”. Según explicó Szarfsztejn, el modelo ayuda a los usuarios con pagos, transferencias e inversiones.

Además, la empresa implementó un agente de compras con IA en Mercado Libre para gestionar las necesidades de los clientes.

“Se necesita velocidad, adaptabilidad y flexibilidad para aprovechar las oportunidades. Hay que invertir con una visión de largo plazo y no dejar que el miedo del corto plazo te haga perder las oportunidades que tenés delante”, reflexionó el ejecutivo.

En ese sentido, aventuró que la IA cambiará el futuro a corto plazo. “La IA es un multiplicador que generará no solo nuevos tipos de empleos, sino también nuevos servicios para los consumidores”, concluyó.

El futuro del trabajo

Recientemente, Szarfsztejn también habló sobre IA en el marco del evento EconTech. Allí, indico que “la IA ya está transformando la forma en la que trabajamos y vivimos”.

En cuanto al mundo laboral que se viene, “saber o no vincularse con estas herramientas será decisivo”, apuntó. Y mencionó las habilidades clave: el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas, curiosidad y ganas de aprender, combinadas con la habilidad para vincularse y manejar herramientas tecnológicas”, detalló.

“No sé si habrá que estudiar más matemática o más filosofía. Pero sí creo que tener curiosidad y ganas de aprender serán fundamentales”, concluyó.