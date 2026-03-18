Mercado Libre anunció una inversión de US$115 millones en un nuevo centro de almacenamiento

Mercado Libre confirmó que desplegará su mayor centro de almacenamiento en la Argentina. Ubicado en el partido de Escobar y a cargo de Plaza Logística -firma desarrolladora de infraestructura logística y cofundada por Eduardo Bastitta, integrante del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei-, el proyecto contempla una inversión conjunta de US$115 millones y la generación de 1300 puestos de trabajo directos.

La apuesta llega en un momento clave para el unicornio argentino, fundado por Marcos Galperin. La jugada se inscribe en un contexto marcado por el crecimiento sostenido del comercio electrónico y por el boom de las plataformas de origen chino Temu y Shein, que irrumpieron con fuerza en el mercado local, hecho que derivó incluso en un conflicto bajo la órbita del Ministerio de Economía y del Poder Judicial.

Con más de 100.000 metros cuadrados de superficie, el nuevo complejo permitirá ampliar de manera significativa la red logística de la compañía, que en los últimos años se transformó en un engranaje para el ecosistema emprendedor. Según datos de la compañía, casi el 90% de las pymes que venden en la plataforma comercializan productos fuera de su ciudad de origen y, para el 49%, la plataforma es su principal fuente de ingresos.

De acuerdo a lo comunicado, el nuevo predio tendrá capacidad para procesar hasta 130.000 productos por día y almacenar más de dos millones de artículos voluminosos, lo que -aseguraron- mejorará los tiempos de entrega y facilitará el servicio de entregas en 24 horas.

La inauguración está prevista para fines de 2026

El nuevo complejo complementará las operaciones que la compañía ya tiene en el Mercado Central, en Tres de Febrero y en los 40 centros de última milla distribuidos en distintas provincias. Con este desembolso, desde Mercado Libre prevén cuadruplicar su capacidad operativa en menos de 18 meses.

“La ampliación de la red logística es clave para seguir mejorando la experiencia de quienes compran y venden en la plataforma. Este proyecto nos permitirá generar empleo y acompañar el crecimiento de miles de PyMEs en todo el país”, señaló Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina.

Asimismo, el ejecutivo destacó que la elección de Escobar responde a “condiciones muy favorables para impulsar inversiones productivas de gran escala, con una ubicación estratégica y una infraestructura que acompaña el desarrollo logístico que requiere el comercio electrónico”.

El nuevo centro de almacenamiento, cuya inauguración está prevista para fines de 2026, se inscribe también dentro del plan de inversión de US$3400 millones anunciado por Mercado Libre días atrás, en el marco de la “Argentina Week”. Según indicaron, el objetivo es expandir su operación logística, fortalecer su plataforma de comercio electrónico y profundizar el desarrollo de su ecosistema fintech en el país.