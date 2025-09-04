Mercado Libre Negocios: cómo funciona la nueva apuesta mayorista del gigante del e-commerce

Mercado Libre dio un paso más en la diversificación de su ecosistema digital con el desembarco en la Argentina de Mercado Libre Negocios, su nueva unidad enfocada en el comercio electrónico mayorista. La iniciativa, que ya está operativa en México y Chile y que tiene previsto llegar a Brasil en los próximos meses, busca posicionar al gigante regional del e-commerce como un actor relevante en el segmento de las compras corporativas.

El movimiento no es menor, ya que según estimaciones de la industria, el comercio electrónico B2B (empresa a empresa) ya mueve a nivel global cuatro veces más volumen que el B2C (empresa a consumidor) y, de cara a 2026, esa proporción podría ampliarse hasta cinco veces. En ese escenario, el lanzamiento en el mercado local apunta a captar un universo amplio de pequeñas y medianas empresas, profesionales independientes y grandes compañías que necesitan adquirir insumos y mercadería en cantidades significativas, con descuentos y beneficios diferenciales.

En la Argentina, la nueva plataforma ya ofrece más de 2,6 millones de productos provistos por unos 10.000 vendedores habilitados. Entre las principales ventajas se destacan descuentos de hasta el 50% en compras mayoristas, la posibilidad de acceder a facturación homologada y la chance de financiar las operaciones a través de Mercado Pago. El sistema también permite comprar por unidad siempre que se cuente con un CUIT válido, lo que facilita el acceso a empresas más pequeñas o profesionales que no necesitan grandes volúmenes, pero sí facturación formal.

Desde la compañía remarcan que las operaciones se integran con el ecosistema tradicional de Mercado Libre: los usuarios pueden pagar en cuotas, acceder a los envíos rápidos de Mercado Envíos y contar con las mismas condiciones de seguridad de la plataforma minorista. Además, cada empresa puede crear su perfil corporativo, validar sus cuentas y asignar permisos de compra a distintos colaboradores.

Mercado Libre Negocios ya está disponible en Argentina, México, Chile y próximamente será lanzado oficialmente en Brasil.

De acuerdo con datos de la empresa, más de 500.000 usuarios ya realizaron transacciones a través de la nueva unidad en la Argentina, y cerca del 90% de ellos son profesionales o empresas. El comportamiento también muestra ciertas diferencias con el cliente minorista. Los compradores B2B tienden a tener tickets promedio más altos, realizan adquisiciones con mayor frecuencia, compran mayores volúmenes por pedido y presentan tasas de devolución sensiblemente más bajas.

“El objetivo es democratizar el acceso al comercio mayorista y acompañar a las empresas en su crecimiento, brindando un entorno seguro y eficiente para sus operaciones”, señaló Adrián Ecker, country manager de Mercado Libre Argentina, al presentar la iniciativa. Según explicó, el diferencial estará en combinar la escala del comercio electrónico con la flexibilidad y el financiamiento que demanda el segmento corporativo.

El lanzamiento también responde a una tendencia regional, ya que desde que Mercado Libre comenzó a probar este vertical en octubre de 2024, la plataforma sumó más de cuatro millones de usuarios habilitados en América Latina. El paso hacia Brasil, su mercado más grande, aparece como la próxima jugada estratégica. Además, la apuesta refleja cómo las grandes plataformas digitales intentan expandirse hacia nuevos nichos de negocio en busca de mayor capilaridad.