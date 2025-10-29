Mercado Libre reportó ingresos por US$7400 millones

La empresa de origen argentino Mercado Libre presentó sus resultados financieros del tercer trimestre de 2025 con cifras que consolidan su posición en la región. La compañía informó ingresos netos por US$7400 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 39% y marca el 27° trimestre consecutivo con expansión superior al 30%.

El resultado operativo alcanzó US$724 millones (margen del 9,8%) y la utilidad neta fue de US$421 millones, con un margen del 5,7%. “El fuerte desempeño en Brasil, donde el crecimiento se aceleró tras las inversiones que ampliaron la oferta de envío gratuito, generó un impacto inmediato en todas las métricas”, destacó Martín de los Santos, CFO de Mercado Libre, en un comunicado. “Estamos bien posicionados para aprovechar las grandes oportunidades de crecimiento del e-commerce. Mercado Pago sigue mostrando un impulso excepcional y nos enorgullece que cada vez más usuarios nos elijan como su socio financiero principal”, agregó.

Su acción subió ayer 0,25% y cerró a US$2295,92 (5,78 más que el martes). Luego del cierre cayó 0,13% , con lo que bajó US$2,92 para quedar en US$2293.

En el negocio de Commerce, las inversiones en envío gratuito, logística (“fulfillment”), experiencia de usuario y variedad de productos impulsaron un crecimiento importante en los tres mercados clave de la empresa: Brasil, México y la Argentina.

En Brasil, reducir el umbral para envío gratuito llevó a una aceleración del 42% interanual en ítems vendidos y del 34% en el volumen bruto de mercancías (GMV) medido en moneda constante. Los compradores únicos crecieron 29% interanual, el ritmo más alto desde 2021, y se alcanzó un récord histórico de conversión y retención.

En México la empresa mostró un desempeño similar, con 42% más ítems vendidos y un crecimiento del GMV del 34%. Se destacaron el avance del comercio transfronterizo, el negocio 1P (ventas directas) y un nuevo máximo en penetración de fulfillment.

En la Argentina, pese al contexto macroeconómico complejo, registró un aumento del 34% en ítems vendidos y del 44% en GMV, medido en moneda constante.

Durante el trimestre, la empresa amplió en 41% su capacidad total de fulfillment interanual, lo que le permitió alcanzar niveles récord de entregas en el mismo día en la Argentina y mejorar los tiempos en México y Brasil. Además, logró reducir el costo unitario de envío un 8% trimestre a trimestre en Brasil y un 12% interanual en México.

En tanto, en su división Fintech, Mercado Pago registró 72 millones de usuarios activos mensuales, un 29% más que el año anterior. La cartera de crédito superó los US$11.000 millones, un salto del 83% interanual.

El índice de mora se mantuvo estable en 6,8%, con mejoras en la tasa de impago en México y un nuevo mínimo histórico en Brasil. La tarjeta de crédito de Mercado Pago, lanzada en 2023 en Brasil y en agosto de este año en la Argentina, ya concentra más del 50% del volumen de pagos procesados fuera del marketplace brasileño y se consolidó como la más utilizada dentro de la plataforma.

En Mercado Ads, la unidad de publicidad digital de la compañía, los ingresos crecieron 63% interanual en moneda constante (56% en dólares). Además, la firma amplió su inventario “premium” con alianzas con Roku y HBO, y reportó un “desempeño sólido” en búsquedas (Search) y un crecimiento casi duplicado en Display & Video.