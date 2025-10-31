Sale a la cancha: la Liga de fútbol se llamará “Torneo Mercado Libre”

Por primera vez, Mercado Libre pondrá un pie en el fútbol argentino. La empresa fundada por Marcos Galperin anunció un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el cual, durante los próximos dos años, la principal competencia del país pasará a llamarse Torneo Mercado Libre. El naming estará vigente durante las temporadas 2026 y 2027, en un convenio que también incluye la condición de sponsor principal de la Liga Profesional.

El anuncio se realizó en el predio de la AFA, en Ezeiza, en un evento que contó con la presencia de Juan Lavista, vicepresidente de Marketing Commerce de Mercado Libre, y directivos de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Para la compañía, se trata de un paso estratégico en su plan de posicionamiento regional, con foco un foco puesto en el deporte.

“Esta claro que el fútbol es el deporte más popular y con mayor llegada en la Argentina. Ya veníamos participando en otros torneos, pero nos faltaba un anclaje más fuerte en la diaria. Estábamos en la Libertadores y la Sudamericana, pero queríamos conectar con todos los argentinos”, explicó Lavista en una entrevista con LA NACION. “Mercado Libre es la marca preferida en comercio electrónico del país, y estar en la liga local nos permite reforzar esa presencia cotidiana y emocional”, agregó.

Mercado Libre ya había estado presente en la camiseta del Flamengo

El ejecutivo señaló que la alianza con la AFA forma parte de una estrategia regional que la empresa viene desplegando en distintos mercados. En Brasil, por ejemplo, Mercado Libre tiene el naming del estadio Mercado Libre Arena en San Pablo —una remodelación del histórico Pacaembú— y patrocinó la camiseta del Flamengo, además de los acuerdos con la Conmebol en las principales competencias continentales.

“Es una estrategia complementaria. Queremos jugar muy fuerte en el fútbol, que es un punto de encuentro cultural enorme en toda América Latina”, resumió Lavista.

Por su parte, Juan Martin de la Serna, Presidente de Mercado Libre Argentina, expresó: “Es un orgullo enorme ser sponsor oficial y naming partner de la Liga Profesional de Fútbol y que el torneo lleve nuestro nombre: Torneo Mercado Libre 2026. Este sponsoreo de dos años es parte de nuestra visión y apuesta por el desarrollo local. Mercado Libre nació en Argentina y esa identidad es parte de lo que somos. A partir de hoy, vamos a estar juntos dentro y fuera de la cancha, con la misma cercanía que siempre nos caracteriza”.

Asimismo, Leandro Petersen, Gerente de Marketing y Comercial de AFA, agregó: “Nos complace anunciar hoy esta colaboración con Mercado Libre, una marca fuerte y muy ligada al consumidor argentino. Con una presencia destacada en todas las canchas de nuestro fútbol, Mercado Libre podrá ofrecer a sus usuarios y clientes experiencias de primer nivel. Nuestro objetivo es seguir incorporando patrocinadores de renombre en rubros destacados como Mercado Libre, y continuar fortaleciendo nuestra oferta y valor de marca durante cada partido de Liga Profesional de Fútbol. Agradecemos a Mercado Libre por la confianza y el apoyo, con la promesa firme de continuar brindando experiencias de valor a cada uno de los patrocinadores de la Liga Profesional del Fútbol Argentino”.

Apuesta deportiva

La compañía también impulsa una red de embajadores y patrocinios vinculados al talento joven y al entretenimiento, con Franco Colapinto a la cabeza. “Más allá de la viralidad que logra cualquier comunicación vinculado a él, Franco es un talento enorme y representa valores con los que nos sentimos identificados: la meritocracia, la innovación, la velocidad de entrega. El comercial que lanzamos cuando se confirmó la vuelta de Colapinto a la F1 superó los diez millones de reproducciones en menos de 24 horas, sin poner un peso en pauta”, destacó Lavista.

La principal apuesta de Mercado Libre en el deporte hasta ahora es el sponsoreo de Franco Colapinto y su Alpine en la F1

El vínculo con el automovilismo se complementa con otras apuestas, como el apoyo al joven ajedrecista Faustino Oro, y con acciones en el terreno musical. Mercado Libre trabaja con artistas como Duki o Tini, y ha participado en festivales y eventos de música urbana como Buenos Aires Trap o Futura. “Nos interesa acompañar el talento en todas las disciplinas donde se juega el futuro cultural de la región”, explicó el ejecutivo.

El nuevo acuerdo con la AFA será, en ese sentido, una de las plataformas de mayor visibilidad para la marca. En las próximas semanas comenzarán las primeras activaciones, aunque la gran campaña de lanzamiento está prevista para el inicio del torneo 2026. “Vamos a hacer algunas acciones este fin de semana, pero todas las balas están puestas en el arranque del próximo campeonato”, anticipó Lavista.

Desde la compañía remarcan que su modelo de inversión apunta a plataformas masivas, con alcance nacional y regional. “No nos sirve el ‘chiquitaje’. Queremos llegar a los 45 millones de argentinos y promover el comercio electrónico. Por eso apostamos a ligas o competencias que representen a todos, no a un club en particular”, subrayó el VP de marketing.

El naming de la Liga Profesional consolida a Mercado Libre como uno de los mayores anunciantes del deporte sudamericano. Y aunque el acuerdo no incluye, por ahora, presencia en la Selección Argentina, Lavista no lo descarta a futuro, pensando que 2026 es un año de Mundial de fútbol. “Por el momento queremos enfocarnos en la liga. Pero nunca cerramos puertas”, concluyó.