Michael Harris: “La Argentina es uno de nuestros mercados más importantes en la región”

Michael Harris, vicepresidente y director global de Mercados de Capitales de la Bolsa de Nueva York (NYSE), aterrizó esta semana en Buenos Aires con una misión puntual: acercar a empresas argentinas y latinoamericanas al proceso de salir a la Bolsa en Estados Unidos.

Su visita -en la que estuvo acompañado de Nicolás Arino, jefe de Cotizaciones y Mercados de Capitales para América Latina, Bermudas y el Caribe-, se dio en el marco del seminario de IPO (oferta pública inicial, por sus siglas en inglés). Organizado por la NYSE junto con la firma de servicios financieros Morgan Stanley y el estudio de abogados White & Case, el encuentro reunió a emprendedores, empresarios y potenciales emisores interesados en entender de primera mano qué exige y qué beneficios ofrece hoy el mercado más grande del mundo.

Desde septiembre de 2022, Harris lidera la estrategia global de captación de compañías para la Bolsa de Nueva York y gestiona la relación con los principales actores del ecosistema, fundadores, inversores y asesores. Antes de llegar a la NYSE, desarrolló su carrera en Citadel Securities -donde estuvo a cargo de mercados de capitales y desarrollo de negocios- y fue subdirector de Inversiones del Tesoro de los Estados Unidos.

Su visita coincide también con un momento particular: tras un período de freno, el mercado de IPO empieza a mostrar señales de recuperación y se anticipa un 2026 más activo para nuevas colocaciones. Y el interés por la región no es casual: hoy más de 90 empresas de América Latina, Bermudas y el Caribe cotizan en la NYSE y representan una capitalización superior a US$1 billón.

El vínculo local con Wall Street tiene también historia. La primera empresa argentina en llegar a la Bolsa de Nueva York fue YPF, que debutó el 29 de junio de 1993. Hoy, 18 compañías están listadas y el mercado aparece con potencial.

En diálogo con LA NACION, Harris analizó el rol de América Latina y de la Argentina en la NYSE, las oportunidades para compañías locales, el contexto de las IPO y las transformaciones tecnológicas que ya empiezan a reformular el mercado de capitales.

Soledad Aznarez

-¿Cuál es su visión sobre la presencia de empresas latinoamericanas, y en particular argentinas, en la NYSE?

-América Latina es una de las regiones más importantes. Aproximadamente un tercio de las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York no tiene su sede en Estados Unidos, sino en otros países. Tenemos más de 90 compañías con origen en América Latina, Bermudas o el Caribe, que en conjunto representan una capitalización bursátil superior a US$1 billón . Por lo tanto, se trata de una parte sumamente relevante de nuestro negocio. Pero, sobre todo, nos enfocamos en el crecimiento futuro. También hay varias empresas que podrían evaluar una salida a la Bolsa en el mediano plazo y, por eso, parte de nuestro trabajo consiste en conectar con esas compañías que eventualmente podrían dar ese paso. La Argentina es uno de nuestros mercados más importantes dentro de la región. Hoy, 18 empresas argentinas cotizan en la NYSE, y también consideramos a varias como posibles candidatas para una IPO en los próximos años. La Argentina, Brasil y México son mercados que han estado muy activos y cuentan con una sólida base de inversores institucionales. Por eso los seguimos de cerca y buscamos acompañar su crecimiento.

-¿Qué sectores ve con mayor potencial?

-El abanico de empresas refleja lo que observamos en el mercado estadounidense: una combinación de finanzas, tecnología, recursos naturales y materias primas.

-El financiamiento para compañías argentinas muchas veces proviene del venture capital internacional. ¿Cómo ve la relación entre los fondos, los fundadores y el camino hacia una eventual IPO?

-La salida a la Bolsa es, en gran medida, una cuestión de preparación. Para las empresas que han alcanzado cierta escala y piensan en su siguiente etapa, una de las principales preguntas es cuál es la mejor alternativa para seguir creciendo desde el punto de vista del capital. Si analizamos las oportunidades que ofrece el mercado público estadounidense, vemos una de las mayores fuentes de capital del mundo, con el conjunto -probablemente- más diverso y sofisticado de inversores, especialmente para compañías que buscan escalar en sectores tradicionalmente asociados al crecimiento: tecnología, salud, ciencias de la vida o fintech. En este recorrido, muchas empresas no solo se preguntan si deben salir o no a bolsa, sino cuál es la mejor manera para hacerlo. Y Estados Unidos representa una oportunidad clara.

Soledad Aznarez

-En una entrevista reciente, señaló un repunte en el mercado de las IPO. ¿Cómo lo describiría hoy y qué proyecciones tiene para este año?

-El mercado de IPO muestra una dinámica particular. En Estados Unidos se habla de una economía en forma de “K”: algunos sectores avanzan muy bien, mientras que otros enfrentan más dificultades. Algo similar ocurre con las IPO. Si miramos el aspecto macro del mercado de las IPO, hay algunos aspectos extraordinariamente positivos. Estados Unidos tiene un contexto sólido: se espera una baja de tasas, la inflación se moderó y la volatilidad se mantuvo relativamente silenciada hasta hace poco. A esto se suma que, tras la desaceleración del año pasado, muchas empresas proyectan 2026 como el año para avanzar con su salida a la Bolsa . El capital distribuido por fondos de private equity y venture capital está en mínimos históricos. El desafío es determinar cuáles son las empresas que están realmente preparadas. Hoy, los inversores son muy selectivos y sensibles a las empresas que realmente quieren respaldar y al precio. Factores como la narrativa en torno a la inteligencia artificial, las proyecciones de crecimiento y la claridad estratégica son esenciales para construir una historia de IPO coherente. Al observar las transacciones recientes -como la de Clear Street, entre otras- vemos casos complejos, pero también historias de muy buen desempeño.

-¿Cuáles son los principales errores que las empresas cometen en ese proceso?

-Muchos errores se originan en la falta de preparación. En el proceso hacia convertirse en una empresa pública intervienen diferentes factores; el camino es largo y no puede acelerarse . Otro punto es que hoy se exige una escala mayor, incluso en Estados Unidos. Las compañías deben estar listas. Siempre digo que la única ventaja competitiva sostenible es la preparación. Cuanto más preparadas estén, mejor podrán enfrentar todos los desafíos: cuestiones de timing, factores geopolíticos o competencia.

-¿Qué recomienda a una empresa argentina que quiere salir a la Bolsa?

-El consejo es el mismo para cualquier emisor, sea argentino, brasileño, chino o estadounidense: la clave es la preparación. A menudo escuchamos hablar sobre el “momento adecuado” para salir a Bolsa. Pero creo que mantener una preparación continua es el aspecto más importante, ya que implica estar preparado con buen gobierno corporativo, controles financieros, una función de relaciones con inversionistas y una narrativa de renta variable correcta. Estar preparado otorga muchas más ventajas que intentar predecir el momento adecuado para entrar en el mercado.

-¿Cómo evalúa el interés de los inversores norteamericanos en empresas argentinas, en este contexto?

-Creo que continuará, aunque dependerá del caso de cada empresa. Si hay una fuerte propuesta de valor, una historia de crecimiento sólida y un equipo directivo con visión, seguiremos viendo demanda. En general, las principales economías de América Latina, Argentina y Brasil, siguen representando grandes oportunidades de inversión dentro de la región . Desde la NYSE, nos enfocamos en crear un entorno con la mejor liquidez, transparencia y solidez operativa para emisores, compradores y vendedores.

Soledad Aznarez

-¿Cómo ve desde la NYSE la tokenización de activos financieros? ¿Lo considera un complemento al mercado tradicional o una disrupción?

-La vemos como una extensión natural de nuestra misión histórica: ofrecer nuevas vías para que emisores e inversores alcancen sus objetivos. Entendemos la tokenización como una forma de combinar lo mejor de lo que el mercado tiene actualmente en términos de protecciones, con algunas de las mejores características de las finanzas on-chain. Estamos desarrollando una nueva plataforma ATS (Sistema de Negociación Alternativo) que proporcionará tecnología de vanguardia a través de nuestro motor de emparejamiento llamado ‘Pillar’, que conecta a compradores y vendedores. Pero también combinará los beneficios de la liquidación on-chain. Para los compradores y emisores en el mercado, esto ofrece beneficios como Trading 24/7 (operaciones las 24 horas, los 7 días de la semana),liquidación instantánea y la posibilidad de pagar con stablecoins o con dólares, en lugar de con acciones. Todo esto se está desarrollando dentro del marco regulatorio actual del ecosistema.

-¿Qué diferencial ofrece la NYSE para una compañía argentina que duda entre listar localmente o en Estados Unidos?

-Lo vemos como algo complementario. Hay beneficios claros en una doble cotización: acceso tanto a inversores locales como globales, y a un mercado con mayor liquidez. En el caso de empresas argentinas listadas en Estados Unidos, aproximadamente la mitad de la liquidez se divide entre el mercado local y el internacional, y la otra mitad proviene de cuentas institucionales. Eso muestra que el mercado estadounidense complementa y amplifica la liquidez disponible para el emisor.

-¿Cómo imagina la Bolsa de Nueva York hacia 2030?

-Es difícil anticiparlo, pero creo que seguirá basándose en las fortalezas que ofrece a los emisores: marca y visibilidad. La NYSE seguirá siendo la plataforma líder para que las empresas cuenten su historia al mercado y al mundo. Desde una perspectiva comercial, siempre lideró el camino con la mejor tecnología y la capacidad de las empresas para gestionar la volatilidad y los resultados de sus operaciones, ya sea el día de su salida a Bolsa o en cualquier otro momento. Los servicios de relaciones con inversores que ofrecemos a nuestros clientes son los mejores: nos asociamos con proveedores externos que ofrecen servicios verdaderamente únicos que ayudan a las empresas a alcanzar el mejor rendimiento en el mercado. Y, sobre todo, el mayor activo de la NYSE seguirá siendo la comunidad de empresas que la respaldan.