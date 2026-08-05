Por qué los expertos aseguran que puede cambiar el futuro de la Argentina

En el marco del capítulo 2 de Minería, un encuentro organizado por LA NACION, tres referentes del sector dialogaron sobre cómo la industria minera puede convertirse en uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento económico para la Argentina.

Moderados por la periodista Carla Quiroga, Gustavo Castagnino, director de asuntos corporativos de Genneia; Germán Stocker, gerente comercial de minería de YPF; y Ricardo Juan, director de minería de Techint Ingeniería y Construcción, coincidieron en una misma idea: el futuro del país es minero.

Castagnino, de Genneia, contó que su compañía es líder en energía solar y eólica en el país. “Estamos en 1,7 gigavatios de capacidad instalada, una cifra muy significativa”, comenzó diciendo. “Tenemos mucha expectativa de crecimiento, hoy estamos trabajando fuerte en lo que es el almacenamiento en baterías, y hace poco entramos en el negocio del transporte con la adquisición del paquete accionario de Transener”, agregó en diálogo con la periodista de LA NACION Carla Quiroga.

Lo que antes eran proyectos potenciales hoy ya son una realidad. En ese contexto, Stocker reveló que YPF abastece actualmente a más del 90% de las empresas mineras del país. “Al estar acompañándolas desde el inicio de los proyectos, contamos con una curva de aprendizaje ya allanada para cuando explote la demanda de energía”, confesó.

Gustavo Castagnino contó que Genneia lidera la energía solar y eólica en el país Fabián Malavolta

Una parte fundamental del éxito minero radica en la estructura: caminos de acceso, líneas eléctricas y campamentos para que quienes ejecutan el proyecto puedan descansar, dijo Juan, de Techint.

Contó, además, que recientemente lideró un proyecto emblemático en el norte de Chile que permitió especializar al personal y adquirir experiencia en obras que, según indicó, pronto llegarán a la Argentina. “Construimos 200 kilómetros de ductos, cinco estaciones de bombeo que toman agua de una planta desalinizadora ubicada en el océano Pacífico y la elevan hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar para abastecer a la mina”, detalló.

Desafíos y oportunidades

La adquisición de un nuevo vertical de negocio como Transener −principal transportista de energía eléctrica del país− supuso un gran desafío para Genneia. “Es un activo que requiere muchas inversiones para crecer, pero estamos viendo que hay una voluntad política por parte del Estado nacional y los estados provinciales de que las condiciones estén dadas”, dijo Castagnino.

Tanto él como Stocker coincidieron en otro reto que enfrenta la industria: consolidar una actividad compatible con el cuidado del ambiente y revertir la percepción de que representa una amenaza ambiental.

El abastecimiento en los campamentos mineros es otro de los grandes desafíos, reconoció Stocker. “También trabajamos en el abastecimiento de combustible, que es la principal inyección de energía que van teniendo los yacimientos. Para darse una idea, transportamos 8000 camiones cisterna de combustible por año a toda la industria minera del país”, ejemplificó. Y añadió que proyectan transportar aún más para 2027 y 2028. “Es una buena noticia porque se genera un efecto de derrame económico que tiene como beneficiarios a las comunidades y gobiernos provinciales”.

El abastecimiento de combustible en los campamentos mineros es otro de los grandes desafíos que describió Stocker, de YPF Fabián Malavolta

Para Juan, dicho crecimiento también representa la adquisición de mucho talento humano. “El estrés es inevitable, pero tenemos en mente que cuando empezamos como constructora en Vaca Muerta, este mismo panorama parecía imposible y lo pudimos sortear con planes, capacitaciones y articulando entidades gubernamentales, universidades y agentes sindicales”, desarrolló.

Lo que viene

Dentro del panorama, entraron a competir las energías renovables que, según Castagnino, son clave. “Permiten construir parques de manera muy rápida y menos costosa (hoy un parque de energía solar se puede construir en 9-12 meses con una inversión inicial de 400.000 dólares el megavatio)”, ilustró.

YPF, por ejemplo, también tomó participación en el segmento con el parque solar más grande del país en El Quemado, Mendoza. “Se está mirando con ansias esta sustentabilidad porque los proyectos la empiezan a demandar y es cuestión de tiempo para que se instale”, señaló.

Los tres especialistas coincidieron en que la minería tiene el potencial de transformar la economía argentina. Como muestra de esa evolución, destacaron que en los últimos diez años el país pasó del puesto 12 al séptimo entre los principales destinos de exploración minera.