Molinos Rio de la Plata compró Tía Maruca

Molinos Río de la Plata, la empresa de alimentos del grupo que lidera Luis Perez Companc, volvió a salir de compras en el mercado local.

La empresa controlada por Luis Perez Company anuncio un acuerdo para adquirir el 100% de la marca Tía Maruca, confirmando así su ingreso al negocio de las galletitas. El primer paso en la categoría lo habían dado hace unas semanas con la compra de una planta de galletitas en Tucumán.

“Tía Maruca es una marca muy querida por los argentinos. Nuestro compromiso es cuidar su esencia y potenciarla con nuestras capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas, para llegar a más hogares.”, señalo Agustín Lanis, CEO de Molinos.

Para Molinos se trata de la quinta adquisición que concreta en lo que va del año. Con apenas unos meses, la empresa ya había avanzado sobre nuevas categorías con la compra de los negocios de NotCo en la Argentina y Uruguay, la bodega salteña Etchart y la planta industrial de La Providencia en Tucumán, lo que le permitió ingresar al mercado de las galletitas.

Luis Perez Companc lidera los negocios del holding familiar, tras una reestructuración anunciada en mayo de 2024

La compra de Tía Maruca además reafirma la estrategia que puso en marcha Luis Perez Companc, cuando hace más de un año se alzó con el control operativo de la empresa familiar, tras completar un proceso de reorganización interna que incluyó la compra de las acciones que tenían parte de sus hermanos.