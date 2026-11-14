Saltar al contenido principal

Molinos Rio de la Plata compró Tía Maruca

La operación implica el desembarco de la empresa de Perez Company en el competitivo negocio de las galletitas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Molinos Río de la Plata concretó la compra de Grupo Ayudín, dueño de marcas como Ayudín, Poett, Trenet, Pinoluz y Agua Jane, en una de las operaciones más relevantes del año dentro del consumo masivo argentino. La adquisición marca el desembarco de la compañía en categorías de limpieza y cuidado del hogar, un negocio del que hasta ahora estaba prácticamente ausente. La operación -que había sido anticipada por LA NACION hace un par de meses- profundiza una estrategia de diversificación que Molinos viene desplegando en los últimos meses. La empresa ya había avanzado sobre nuevas categorías con la compra de los negocios de NotCo en la Argentina y Uruguay, la bodega salteña Etchart y la planta industrial de La Providencia en Tucumán, lo que le permitió ingresar al mercado de las galletitas. Las estaciones Shell ya tienen nueva operadora: quién está detrás del negocio Grupo Ayudín había sido puesto en venta por Apex Capital, el fondo que en 2024 compró las operaciones de Clorox en la Argentina, Uruguay y Paraguay. El paquete incluye marcas líderes en limpieza y desinfección, dos plantas industriales ubicadas en Buenos Aires y San Juan y una red de distribución con presencia nacional. La compañía emplea a más de 450 personas. La firma había despertado el interés de varios jugadores del mercado, entre ellos Newsan y Dreamco, aunque finalmente Molinos logró imponerse en la puja. La adquisición le permite sumar negocios de consumo masivo con fuerte reconocimiento de marca y avanzar sobre segmentos distintos a los de su cartera tradicional de alimentos y bebidas. La compra de Ayudín reafirma la apuesta de Luis Perez Companc por el negocio de consumo masivo La compra de Ayudín reafirma la apuesta de Luis Perez Companc por el negocio de consumo masivo La compra también representa un cambio de escala para Molinos. En los últimos años la compañía había manifestado su interés en ingresar a categorías vinculadas con higiene, limpieza y cuidado personal, incluso mediante modificaciones estatutarias que habilitaron inversiones en esos rubros. Con Ayudín, ese objetivo se materializa de manera inmediata y con marcas ya posicionadas en los hogares argentinos. La nacionalización avanza Para el mercado, la operación refleja además una tendencia más amplia: la creciente participación de grupos argentinos en activos que durante décadas estuvieron en manos de multinacionales. Tras las salidas de compañías globales como Clorox, varias marcas tradicionales cambiaron de dueño y pasaron a formar parte de conglomerados locales que buscan ganar escala y ampliar su presencia en el consumo masivo. La estrategia de Molinos Río de la Plata es ingresar en nuevas categorías de consumo masivo a partir de adquisiciones La estrategia de Molinos Río de la Plata es ingresar en nuevas categorías de consumo masivo a partir de adquisiciones
Molinos Río de la Plata concretó la compra de Grupo Ayudín, dueño de marcas como Ayudín, Poett, Trenet, Pinoluz y Agua Jane, en una de las operaciones más relevantes del año dentro del consumo masivo argentino. La adquisición marca el desembarco de la compañía en categorías de limpieza y cuidado del hogar, un negocio del que hasta ahora estaba prácticamente ausente. La operación -que había sido anticipada por LA NACION hace un par de meses- profundiza una estrategia de diversificación que Molinos viene desplegando en los últimos meses. La empresa ya había avanzado sobre nuevas categorías con la compra de los negocios de NotCo en la Argentina y Uruguay, la bodega salteña Etchart y la planta industrial de La Providencia en Tucumán, lo que le permitió ingresar al mercado de las galletitas. Las estaciones Shell ya tienen nueva operadora: quién está detrás del negocio Grupo Ayudín había sido puesto en venta por Apex Capital, el fondo que en 2024 compró las operaciones de Clorox en la Argentina, Uruguay y Paraguay. El paquete incluye marcas líderes en limpieza y desinfección, dos plantas industriales ubicadas en Buenos Aires y San Juan y una red de distribución con presencia nacional. La compañía emplea a más de 450 personas. La firma había despertado el interés de varios jugadores del mercado, entre ellos Newsan y Dreamco, aunque finalmente Molinos logró imponerse en la puja. La adquisición le permite sumar negocios de consumo masivo con fuerte reconocimiento de marca y avanzar sobre segmentos distintos a los de su cartera tradicional de alimentos y bebidas. La compra de Ayudín reafirma la apuesta de Luis Perez Companc por el negocio de consumo masivo La compra de Ayudín reafirma la apuesta de Luis Perez Companc por el negocio de consumo masivo La compra también representa un cambio de escala para Molinos. En los últimos años la compañía había manifestado su interés en ingresar a categorías vinculadas con higiene, limpieza y cuidado personal, incluso mediante modificaciones estatutarias que habilitaron inversiones en esos rubros. Con Ayudín, ese objetivo se materializa de manera inmediata y con marcas ya posicionadas en los hogares argentinos. La nacionalización avanza Para el mercado, la operación refleja además una tendencia más amplia: la creciente participación de grupos argentinos en activos que durante décadas estuvieron en manos de multinacionales. Tras las salidas de compañías globales como Clorox, varias marcas tradicionales cambiaron de dueño y pasaron a formar parte de conglomerados locales que buscan ganar escala y ampliar su presencia en el consumo masivo. La estrategia de Molinos Río de la Plata es ingresar en nuevas categorías de consumo masivo a partir de adquisiciones La estrategia de Molinos Río de la Plata es ingresar en nuevas categorías de consumo masivo a partir de adquisiciones

Molinos Río de la Plata, la empresa de alimentos del grupo que lidera Luis Perez Companc, volvió a salir de compras en el mercado local.

La empresa controlada por Luis Perez Company anuncio un acuerdo para adquirir el 100% de la marca Tía Maruca, confirmando así su ingreso al negocio de las galletitas. El primer paso en la categoría lo habían dado hace unas semanas con la compra de una planta de galletitas en Tucumán.

“Tía Maruca es una marca muy querida por los argentinos. Nuestro compromiso es cuidar su esencia y potenciarla con nuestras capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas, para llegar a más hogares.”, señalo Agustín Lanis, CEO de Molinos.

Para Molinos se trata de la quinta adquisición que concreta en lo que va del año. Con apenas unos meses, la empresa ya había avanzado sobre nuevas categorías con la compra de los negocios de NotCo en la Argentina y Uruguay, la bodega salteña Etchart y la planta industrial de La Providencia en Tucumán, lo que le permitió ingresar al mercado de las galletitas.

Luis Perez Companc lidera los negocios del holding familiar, tras una reestructuración anunciada en mayo de 2024
Luis Perez Companc lidera los negocios del holding familiar, tras una reestructuración anunciada en mayo de 2024

La compra de Tía Maruca además reafirma la estrategia que puso en marcha Luis Perez Companc, cuando hace más de un año se alzó con el control operativo de la empresa familiar, tras completar un proceso de reorganización interna que incluyó la compra de las acciones que tenían parte de sus hermanos.

LA NACION
Comunidad de NegociosQué pasa en los negociosIndustria AlimentariaArgentinaTucumán
Conforme a
The Trust Project
  1. nuevo pack, nuevo tagline y el mismo espíritu de encuentro
    1

    Paty se reinventa: nuevo pack, nuevo tagline y el mismo espíritu de encuentro

  2. Molinos Río de la Plata logra un resultado operativo de $53.000 millones a pesar de la caída del consumo
    2

    Molinos Río de la Plata revierte sus números: logra un resultado operativo de $53.000 millones a pesar de la caída del consumo

  3. Los desafíos de invertir y escalar negocios en América Latina
    3

    Venture capital en tiempos de IA: los desafíos de invertir y escalar negocios en América Latina

  4. Consiguieron varios millones y quieren ser el banco de inversiones más grande de América Latina
    4

    Cocos levantó US$34 millones en su primera ronda de inversiones