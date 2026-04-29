Un clon de Sarmiento, la vincha que mide la concentración y más sorpresas en Management 2030, el ciclo más disruptivo de la Argentina

Luego de la magia tecnológica desplegada en el primer capítulo de Management 2030, y que sorprendió a propios y extraños, la segunda versión de este 2026 ratificó el slogan de la serie de jornadas que organiza LA NACION junto a Accenture: el futuro es hoy.

El clon digital de José del Rio, las preguntas de la moderadora virtual generada por IA Elena y perlitas como el “momento superhéroe” le aportaron dinamismo a las voces y los conceptos que referentes del mundo corporativo y educativo vertieron sobre un tema clave de estos tiempos: la formación de talentos en tiempos de inteligencia artificial.

Los líderes se vieron en su versión superhéroes hechos por IA Fabián Malavolta

El arranque con la mirada sub25 en M30 Stream

Como en los grandes eventos, M30 tuvo su “previa”, a cargo de Ramiro Fornataro y Virginia Santeusanio. Veinte minutos antes del inicio oficial del streaming, los periodistas entrevistaron a Verónica Cipriota, directora ejecutiva de “Enseñá por Argentina”, quien dejó los primeros conceptos sobre el eje del día: “El talento del futuro y la nueva educación”. “La tecnología son como las golosinas. Están buenísimas, pero no pueden ser la base de la alimentación. Con los dispositivos pasa lo mismo. La exposición temprana sin restricciones no puede ser parte de la dieta”, señaló. Y dejó un mensaje, como docente, para diagramar las actividades y tareas en las aulas: “tenemos que hacer consignas que no sean tan puenteables por la inteligencia artificial”.

A las 10 en punto, el periodista y secretario general de Redacción de LA NACION José del Río (el “real”) dio la bienvenida a una mesa conformada por Sabrina Castelli (influencer y fundadora y CEO de Mujer Financiera), Raúl Barcesat (CEO de Mercedez-Benz Camiones y Buses Argentina), Renato Catallini (presidente ejecutivo de Ternium Argentina), la ya mencionada Verónica Cipriota, Juan José Cruces (Rector de la Universidad Torcuato Di Tella) y Stefano Morconi, el niño con el coeficiente intelectual más alto del país, fanático del automovilismo y en pleno proceso de diseño de su primer auto con tan solo… ¡9 años!

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Los invitados se sorprendieron por el despliegue escenográfico del ciclo Fabián Malavolta

La educación en tiempos de IA

La temática de la jornada se centró en un tema clave. La transformación que hoy atraviesa el mundo del trabajo no es solamente tecnológica: ante todo, es humana. Mientras atestiguamos los efectos de la inteligencia artificial, surge una pregunta inevitable: ¿cómo se forma el talento que deberá liderar este nuevo paradigma?

Las habilidades más valiosas son profundamente humanas: la curiosidad intelectual, la empatía, la colaboración y el criterio son clave para tomar decisiones y aceptar responsabilidades en los contextos más inciertos.

Luego una versión de Elena cada vez más real preguntó: ¿cómo se forma el talento hoy? A la cual se sumó la del clon digital de José del Río sobre cuáles son los límites de la inteligencia artificial.

Elena, el agente IA en su versión más humana que nunca interactúa con Del Rio Fabián Malavolta

De esta manera, educación y tecnología se convirtieron en los ejes de una conversación interesantísima, matizada con la historia de Stefano, quien con total desfachatez y frescura despertó sonrisas y admiración entre invitados y televidentes.

Stefano Marconi, el niño con el coeficiente intelectual más alto del país respondió todas las preguntas Fabián Malavolta

En pleno evento de Management brindó detalles del auto que está diseñando: “La carrocería es 100% de fibra de carbono; las tomas de aire de las ruedas están diseñadas de esta forma, para que no embolse todo el aire en los guardabarros y, así, en saltos a altas velocidades, el auto no pierda agarre y no salga volando”. Explicó que la trompa del auto también cuenta con toma de aire, algo que le brinda mayor carga aerodinámica, más estabilidad y permite manejar a mayor velocidad.

Stefano mostrando las piezas de un auto con solo 2 años

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El Auto Que Está Diseñando Stefano Marconi, El Niño Con El Coeficiente Intelectual Más Alto Del País

Desde el ámbito estrictamente educativo, Juan José Cruces contó que en la Universidad Torcuato Di Tella el 62% de los alumnos tienen becas de aranceles. “La educación tiene la magia de combinar que, si sube la productividad de la economía, nos da habilidades para producir cosas que otros desean. Pero, también, permite restañar un tejido social fracturado, en la medida que haya igualdad de oportunidades”, resumió, al tiempo que contó que desde la institución trabajan con diferentes organizaciones para fomentar justamente un acceso más equitativo a la educación.

Juan José Cruces, Rector de la Universidad Torcuato Di Tella Fabián Malavolta

“La fluidez digital de las nuevas generaciones no sustituye la capacidad de análisis, el pensamiento crítico y la posibilidad de decidir bajo situaciones de incertidumbre. Para ello se requiere un ecosistema educativo que forme a la persona”, agregó.

Juan José Cruces, Rector De UTDT, Sobre La Educación

El rector también resaltó que creer la idea de que la Inteligencia Artificial circunvala y resuelve un problema es una falsa ilusión. “Aprender significa atravesar el problema por el medio. Eso es lo que construye el verdadero conocimiento, el que permitirá resolver situaciones totalmente inesperadas”, cerró. “Enseñá por Argentina” es una de las organizaciones con las que trabaja la Universidad Torcuato Di Tella.

Verónica Cipriota, Directora De Enseña Por Argentina Cómo Adaptar La Tecnología A La Enseñanza

Y Verónica Cipriota, su directora ejecutiva, también fue parte del panel. “Hoy vemos dos tendencias en el mundo de la educación. La primera es que, si bien la tecnología está ingresando de pleno en nuestras vidas cotidianas, hay todavía una gran brecha en el acceso y aprovechamiento de esa tecnología. Y la segunda es la confianza excesiva en la tecnología. El que los chicos la tomen de forma natural es un problema, porque eso implica trabajar en que desarrollen capacidades de pensamiento crítico, de empatía y de trabajo en equipo”, explicó la especialista. Para que los chicos aprendan y sean innovadores, insistió, “los docentes a veces tenemos que retroceder y volver al ábaco, a la caligrafía, a métodos que han demostrado que aprenden más y mejor”, graficó.

Cipriota interactúa con Del Rio real y Del Rio clon Fabián Malavolta

Empresas que invierten en formar talentos

Entre innovadoras herramientas digitales aplicadas a la dinámica periodística, la charla dio paso a las miradas corporativas sobre el desafío de innovar y formar talentos en estos tiempos.

Renato Catallini, presidente ejecutivo de Ternium Argentina, una empresa que, como parte del Grupo Techint, se destaca justamente por invertir en diversos programas formativos y educativos a largo plazo, sostuvo que “no existe desarrollo social ni industrial sin educación” y lo explicó con un ejemplo. “Se estima que Vaca Muerta va a necesitar, hasta 2030, de 17.000 nuevos profesionales. Y esto en un país donde tenemos al 95% de los chicos de sectores de bajos ingresos que no llega a cubrir las habilidades mínimas de matemática, es un desafío enorme para la industria. Y creo que en esto nosotros tenemos una gran responsabilidad”, afirmó.

Renato Catallini, presidente ejecutivo de Ternium Argentina Fabián Malavolta

Respecto a la pregunta de clon de José del Río sobre cuáles son los límites de la IA, Catallini fue categórico: “no hay límites”. Y explicó que en una industria aparentemente tradicional como la de fabricación de acero, la aplicación de la tecnología abre posibilidades extraordinarias. “Por ejemplo, nosotros tenemos clones digitales de nuestro software, de nuestros hornos, que nos permiten simular la operación en forma virtual, simular variables, predecir comportamientos. Ahí los chicos encuentran una gran motivación para poder aplicar todo esto que aprenden en un campo donde nunca pensaron que lo iban a encontrar. Y esto genera retención, perspectivas de carrera”, dijo.

Renato Cattalini La Oportunidad De La Tecnología Es Enorme

Desde otra industria “tradicional”, pero que hoy avanza vertiginosamente hacia la movilidad autónoma como lo es la automotriz, Raúl Barcesat, CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina, destacó la importancia de la nueva planta que la compañía estará inaugurando el próximo 8 de mayo. “Se trata de un ciclo de inversiones de 110 millones de dólares que comenzó hace tres años. Es un verdadero centro industrial, porque está la planta, el centro logístico de autopartes y repuestos, la playa de unidades, oficinas y la aduana domiciliaria. Es algo realmente histórico para nosotros”, detalló.

Raúl Barcesat, CEO de Mercedes-BenzCamiones y Buses Fabián Malavolta

Barcesat contó también los planes de formación y capacitación que tiene la empresa, como “TruckCionar Futuro” junto a la Fundación Pescar. “Trabajamos junto a la red de concesionarios que tenemos en todo el país, junto a nuestros empleados y junto a chicos que no necesariamente tienen terminada la secundaria para que se anoten y desarrollen perfiles técnicos. Porque hoy hay una gran falencia de perfiles técnicos, es decir, de gente que trabaje fundamentalmente en el taller para reparar las unidades”, señaló.

El Análisis Del CEO De Mercedes-Benz Camiones Y Buses Sobre Cómo Aplicar Tecnología Al Negocio

Y combinando la educación, en este caso financiera, y el mundo corporativo, Sabrina Castelli planteó que la educación financiera es una herramienta decisiva para que las mujeres puedan equilibrar el desarrollo profesional con las responsabilidades de cuidado, un “desafío mucho más grande” que condiciona su trayectoria económica. Señaló que entre los 30 y los 40 años se observa “una baja de su ingreso” por licencias, trabajos flexibles o pausas laborales, y que ese bache podría anticiparse con “planes de ahorro con carteras de inversión entre los 20 y los 35 años”.

Sabrina Castelli, Fundadora y CEO de Mujer Financiera Fabián Malavolta

Para Castelli, el acceso temprano al conocimiento financiero —idealmente desde los 12 o 13 años— permitiría llegar mejor preparada a los 40, una etapa donde “tenés todo el peso de la familia, del desarrollo profesional y quizás el peso de los padres”. También remarcó que muchos de los miedos a invertir provienen de la historia económica argentina y que la educación ayuda a comprender “qué hay detrás” del crecimiento de una empresa o de una acción, reduciendo la desconfianza.

Sabrina Castelli, CEO De Mujer Financiera

Además, vinculó la educación con la transformación tecnológica y los nuevos modos de aprender. Explicó que en su propia compañía enfrentan el reto de formar talento capaz de usar bien la inteligencia artificial, combinando la experiencia de perfiles senior con el dominio digital de los más jóvenes. Aunque exploraron modelos de aprendizaje con avatares de IA, advirtió que “la conexión humana” sigue siendo insustituible y que el proceso educativo requiere trabajar la atención y combatir la ansiedad propia del consumo digital, donde “el momento de atención son tres segundos”.

Entrevistas con la historia

Sobre el cierre de la primera parte, Management 2030 se dio el lujo de “jugar con la historia” con la ayuda de la IA. Domingo Sarmiento, Martin Luther King y Albert Einstein aparecieron “como por arte de magia” en versiones clonadas para responder sobre el verdadero valor de la educación, en un viaje por el tiempo, pero con sorprendente actualidad.

Del Rio entrevistó a referentes de la educación en un video hecho por la IA

“La educación primaria es la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Son las escuelas la base de la civilización. Si no existieran dificultades no habría éxitos”, dijo, por ejemplo, el clon del prócer argentino. “La función de la educación es enseñar a pensar de manera profunda y crítica”, señaló por su parte el célebre activista por los derechos civiles estadounidense, asesinado en 1968. “Es el supremo arte del maestro despertar la curiosidad en la expresión creativa y el conocimiento”, afirmó, por último, el Einstein virtual.

La versión digital de Martín Luther King reflexionó sobre la educación Fabián Malavolta

Más magia digital

Ya en la segunda parte del evento, Natalia Sampayo, directora en Accenture Argentina, mostró otra innovadora herramienta tecnológica: una vincha que mide la concentración de las personas. Con la periodista de LA NACION Carla Quiroga como “testeadora”, la prueba mostró el nivel de energía cerebral que se pone en una determinada tarea.

“Este dispositivo permite gestionar, mediante una app que tiene Inteligencia Artificial, medir el trabajo de la capa prefrontal del cerebro, que es la que se asocia justamente con la capacidad de concentración. Nos da información en tiempo real del nivel de concentración de las personas. Este neurofeedback nos ayuda a voluntariamente a volver al estado de concentración cuando estamos perdiendo el foco. Es como un entrenamiento del cerebro”, explicó Sampayo.

Se presentaron las vinchas Mendi que miden la oxigenación del cerebro, un momento clave del encuentro Fabián Malavolta

Cerca del final, llegó el ya clásico “momento superhéroe”, donde cada invitado vio una versión digital de sí mismo caracterizado como personaje de comic y contó cuándo se sienten líderes positivos y cuándo frustrados.

Los líderes se vieron en su versión superhéroes hechos por IA Fabián Malavolta

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El momento superhéroe de Stefano

La siguiente propuesta fue que elijan una de las palabras de un listado que les dio José del Río para que desarrollen (“Momento relámpago”) y entonces, sí, en un clima súper distendido respondieron la última pregunta del José clon: ¿qué es lo que los sorprende para bien de las nuevas generaciones y qué es lo que todavía no terminan de entender?

Sabrina Castelli recogió el guante y dijo: “Lo que más me sorprende es que quieren todo ya, y es difícil enseñar que las cosas no son ya. Y lo que me gusta es que van a una velocidad muy rápida, que yo creo que tiene que ver con el consumo digital. Tengo talento joven en mi empresa que toman una velocidad, el feedback y lo aplican, que trae mejoras y me parece fantástico ese ritmo que tienen porque están chipeados en esa lógica”.

Entre risas, Castelli con ocho meses de embarazo comentó que Anastasia era una asistente m´s de la mesa Fabián Malavolta

La conclusión, como no podía ser de otra manera en esta nueva era, estuvo a cargo de José del Río… en versión clon. “Quedó claro que hablar de talento hoy es hablar de cambios constantes. Entender el talento es entender a las nuevas generaciones que ya no separan la tecnología de su vida y repensar la educación no como acumulación de herramientas, sino como formación de criterio”, cerró.

Del Rio clon hizo su propio cierre del ciclo

Minutos después el “verdadero” Del Rio invitó a los entrevistados a titular la charla. Así las cosas, cerró la segunda jornada del ciclo más disruptivo de la Argentina.