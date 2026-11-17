Una nueva cadena china de retail prepara su desembarco en la Argentina. Se trata de Mumuso, una marca con inspiración coreana que combina productos de belleza, accesorios, artículos para el hogar, juguetes y alimentos, y que proyecta invertir alrededor de US$2 millones para poner en marcha sus primeras tiendas en el país.

La operación estará a cargo de un grupo inversor de capitales uruguayos, que ya tiene a su cargo la expansión de la marca en Uruguay y que ahora busca extender el negocio a la Argentina y Brasil.

Según adelantó a LA NACION Iván Tambuco, gerente general de Mumuso para la Argentina, la compañía trabaja en los últimos trámites regulatorios y en la organización de las primeras importaciones para comenzar a operar en el mercado local.

La propuesta incluye desde peluches, artículos de papelería y accesorios hasta productos de skincare, textiles y electrónica

La primera apertura está prevista para finales de este año en Mar del Plata. De acuerdo con Tambuco, la elección de esa ciudad responde a una cuestión comercial: aprovechar la temporada de verano para dar a conocer la marca y probar la respuesta de los consumidores antes de avanzar sobre otros mercados.

La hoja de ruta contempla abrir entre tres y cuatro tiendas en una primera etapa, con una inversión estimada de US$2 millones . En una primera etapa, la compañía concentrará su expansión en Buenos Aires y trabajará con locales propios dentro de centros comerciales. A futuro, evalúa un esquema de franquicias para las plazas del interior del país.

“Esperamos tener mercadería en la Argentina hacia fin de año y empezar sí o sí, en primera instancia, con ventas por la web, para luego avanzar con las aperturas de las tiendas”, explicó Tambuco.

Una marca con más de 2000 tiendas en el mundo

Mumuso nació en 2014 en Shanghái y abrió su primera tienda en Qingdao, China. Desde entonces, desarrolló un modelo de negocios basado en locales con una amplia variedad de productos de consumo cotidiano, que se renuevan con frecuencia y mantienen una identidad visual común, con predominio de colores suaves y diseños minimalistas.

La propuesta incluye desde peluches, artículos de papelería y accesorios hasta productos de skincare, cosmética, textiles, electrónica, equipamiento para el hogar, bolsos y alimentos. A diferencia de otras cadenas enfocadas en un segmento etario específico, la compañía busca captar a consumidores de distintas edades y ofrecer soluciones para diferentes ambientes de la casa.

La marca cuenta con más de 2000 tiendas en el mundo y presencia en más de 80 países

Actualmente, la marca cuenta con más de 2000 tiendas en el mundo, presencia en más de 80 países y regiones y alianzas comerciales en seis continentes. De acuerdo con su manual de franquicias, su objetivo global es superar los 4000 locales para 2030.

“Tenemos una amplia variedad de stock que se renueva constantemente. No tenemos un producto estrella, sino que vamos desde ositos de peluche hasta skincare, cremas faciales y productos para el baño, la cocina y el hogar”, describió Tambuco.

La expansión desde Uruguay

El desembarco argentino forma parte de un plan de crecimiento regional. El grupo inversor que tomó las riendas del negocio ya operaba franquicias de Mumuso en Punta del Este y Chuy, en Uruguay. En octubre del año pasado adquirió la master franquicia para ese país y comenzó a ampliar su presencia comercial.

A partir de esa operación, sumó dos locales en Montevideo Shopping y Punta Carretas, dos de los principales centros comerciales de la capital uruguaya. Actualmente, cuenta con más de nueve tiendas propias y una franquicia en Costa de Oro.

La posibilidad de ampliar el territorio llegó desde la casa matriz en China, que propuso al grupo avanzar también sobre los mercados argentino y brasileño. La compañía prevé traer muestras desde Uruguay para realizar los ensayos correspondientes y completar los permisos de ingreso de los productos. Posteriormente, la mercadería llegará directamente desde China.

La llegada de Mumuso se produce pocos meses después del regreso de otra cadena internacional de origen chino: Miniso, que en abril abrió su primer local en la Argentina, sobre la calle Florida, luego de una experiencia fallida en 2019. La compañía, que opera bajo una estética inspirada en Japón, anunció una inversión de US$50 millones para abrir 100 tiendas en el país durante los próximos cinco años y generar entre 800 y 1000 puestos de trabajo, de la mano de un grupo inversor local.

El desembarco de estas marcas coincide, además, con una mayor presencia de comercios vinculados a la importación de productos chinos en el mercado local. En los últimos meses, el microcentro porteño comenzó a mostrar una nueva dinámica, con bazares y locales multirrubro que ocuparon espacios comerciales que habían quedado vacantes. De acuerdo con referentes del segmento inmobiliario, el fenómeno está impulsado por la mayor disponibilidad de inmuebles, alquileres más competitivos y el crecimiento de las importaciones.