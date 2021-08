Negocios sustentables: crearon una empresa de refill cosmético y esperan facturar millones

No es novedad, sino una idea reciclada de cómo se compraban artículos 100 años atrás. Con el medio ambiente en el centro de la escena y la experiencia de 16 años en el rubro, Paola Pandra y Fernanda Meza decidieron lanzar la primera empresa argentina de refill para productos cosméticos y del hogar. En su primer año de vida proyectan facturar $30 millones.

“Desde el momento cero pensamos en cómo generar menos desechos y reducir la huella ambiental. Básicamente es desarrollar un negocio, pero sin comprometer al futuro. En cosmética, pocos países del mundo tienen empresas con el concepto de refill, pero de a poco se suman nuevos jugadores. Para eso es necesario educar a la gente, para que adapten este tipo de productos. Por suerte a nosotras el mercado nos ayudó mucho, la repercusión fue buenísima”, contó Pandra.

Cuando la pandemia de coronavirus empezó a propagarse el año pasado, el mundo se detuvo y las emprendedoras tomaron ventaja de la cuarentena para bocetar un proyecto postergado hacía años. La idea, que salió a la luz en enero de este año, se basó en un sistema de devolución de envases para que los clientes reciban descuentos a cambio de colaborar. El famoso concepto de “3R”: reducir, reutilizar y reciclar.

“Cuando los compradores devuelven los envases, les damos un voucher de $100 para que se queden motivados y se acostumbren a traer de nuevo los frascos. Tienen puntos físicos para dejarlos, aunque también pueden devolverlo en la próxima compra. Cuando llegan a la empresa, se sanitizan y reutilizan”, explicó la CEO de Refill Lab.

Por el momento, el emprendimiento tiene seis productos -jabón líquido, alcohol en gel, alcohol 70%, crema, fragancia y difusor-, cada uno de ellos en siete aromas diferentes. En las próximas semanas la compañía pondrá a la venta otros 18 productos más.

El tamaño de los productos llama la atención. No son envases pequeños, sino bidones de dos litros que sirven para recargar varios dispenser. Según la empresa, por cada bidón que compra un consumidor se ahorran entre 10 y 20 frascos, de entre 100 y 250 mililitros, que hubiesen necesitado para utilizar esa misma cantidad de producto.

“La idea es que se reemplazan esos envases, que terminan en un basural, tirados y contaminando. Si un solo cliente compra un jabón líquido, una fragancia y un producto capilar, ahorra entre 20 y 60 frascos, es un impacto altísimo. Desde que tuvimos la primera venta hasta ahora, se ahorraron 56.000 envases y eso que empezamos hace seis meses. La idea es que más empresas se sumen a esta tendencia, para mirar el mundo desde otro punto de vista”, aseguró Pandra.

Un dato no menor: los bidones grandes abaratan costos. Sin parabenos, cruelty free y biodegradable, la elaboración de este tipo de productos naturales suele costar casi el doble que uno estándar. Para evitar alejarse de la capacidad de los bolsillos, la empresa eliminó etiquetas, packaging y elementos que no sumen al producto en sí. “Lo importante es el contenido, no el resto”, resumieron.

Los bidones de dos litros abaratan costos y reducen plástico

Si bien el principal canal de venta de Refill Lab es a través del e-commerce, desde un inicio la empresa desarrolló alianzas con 27 mayoristas de todo el país, entre ellos la cadena de supermercados sin envases Cero Market. Para finales de este año, apuntan a llegar a 50 proveedores distribuidos en distintas provincias de la Argentina.

Para Refill Lab, la sustentabilidad es negocio. Tienen proyectado facturar $30 millones en el primer año de vida de la empresa, aunque en el 2022 las expectativas es duplicar ese número. “Tenemos tecnología, plataforma de venta, un montón de herramientas que nos ayudan a ser una empresa rentable. El foco está puesto en para qué nacimos, que es a reducir los desechos y la huella ambiental. Pero la clave es encontrar una actividad que garantice el equilibrio económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar”, sostuvo su creadora.

“La gente empezó a demandar este tipo de productos, estaba necesitada de este cambio de paradigma. Ojalá se sumen más empresas, que seamos miles y que todas empujemos para el mismo lado. Pero el impacto que tienen estos modelos de negocio son muy fuertes, tanto en el ambiente como en el consumidor. Hacen la diferencia”, cerró.