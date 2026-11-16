Newsan compra el negocio de Procenex y suma marcas de limpieza a su portafolio

Newsan sigue de compras. Tras no llegar a un entendimiento para quedarse con Ayudín, la empresa argentina de la familia Cherñajovsky firmó un acuerdo para adquirir el 100% de dos sociedades vinculadas al negocio de cuidado del hogar en la Argentina y el Cono Sur.

Se trata de VEH Argentina y de su subsidiaria VEH MFG Argentina, que operan bajo la identidad de Vestacy. La transferencia definitiva está prevista para el primer trimestre de 2027, según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores. Por el momento, no informó el monto de la operación ni los detalles económicos del acuerdo.

De concretarse, Newsan incorporará a su portafolio un conjunto de marcas de productos para el hogar que incluye Procenex, Woolite, Air Wick y Brasso . El negocio también tiene presencia industrial en el país: VEH MFG Argentina opera la planta de Ingeniero Allan, en el partido bonaerense de Florencio Varela, donde se fabrican productos de limpieza.

Rubén Cherñajovsky, fundador del grupo Newsan

El activo formaba parte de Essential Home, la división de productos para el hogar que la británica Reckitt vendió al fondo Advent International. La operación global se completó a comienzos de 2026 y dio origen a Vestacy, la nueva identidad del negocio, que continuó operando de manera independiente. Reckitt conservó una participación del 30% en el vehículo de adquisición de Advent.

En la Argentina, la estructura heredó marcas como Procenex, Harpic, Woolite, Vanish y Lysol, además de la planta industrial de Florencio Varela, y de la franquicia para la distribución de Espadol, Veet, Harpic, Vanish y Finish. La operación de Vestacy en el país y otros mercados sudamericanos, con excepción de Brasil, quedó bajo la conducción de Lucas Giuliani, un ejecutivo con trayectoria en Reckitt.

Más recientemente, en agosto, Advent avanzó en la reorganización societaria del negocio local. La empresa formalizó cuatro aumentos de capital por un total de $6453,3 millones. Con esas capitalizaciones, el capital social quedó establecido en $11.562,1 millones. Según las publicaciones en el Boletín Oficial, los aumentos habían sido aprobados e integrados durante 2024, cuando la compañía todavía pertenecía a Reckitt.

La compra se inscribe en la estrategia de Newsan de ampliar su participación en categorías de consumo masivo. En 2024, la compañía adquirió el negocio de P&G en la Argentina, una operación que la convirtió en distribuidora local de marcas como Pampers, Pantene y Gillette.