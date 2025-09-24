Newsan no hará una oferta por Carrefour

La empresa de electrónica Newsan confirmó que no participará en la venta de los activos de Carrefour Argentina. “Nos dirigimos a usted con el fin de aclarar que nuestra compañía no está participando de dicho proceso ni ha efectuado oferta alguna al respecto. No obstante, Newsan continúa consolidando su crecimiento y diversificación de negocios, lo que ha permitido posicionarla como uno de los grupos económicos más dinámicos del país, ratificando su compromiso con inversiones sostenidas que promueven el empleo y el desarrollo, y con operaciones en tecnología, alimentos, energía y una creciente unidad de consumo masivo”, explicó la empresa a través de un comunicado a la Bolsa, firmado por Luis Galli, el CEO de Newsan.

Carrefour le otorgó un mandato de búsqueda de comprador o socio al banco Deutsche Bank, que es el encargado de recibir ofertas. La intención de los franceses es cerrar la operación antes de fin de año.

Carrefour desembarcó en la Argentina en 1982, con la apertura de su primer hipermercado en San Isidro y rápidamente se convirtió en una de las cadenas líderes del mercado local. En los 90, la empresa consolidó su liderazgo en el mercado argentino y, de la mano del 1 a 1 y el boom del consumo, el negocio de Carrefour Argentina se convirtió en uno de los más rentables del grupo francés a nivel mundial, al punto de que en su momento el Carrefour de Quilmes fue la tienda con más ventas de la compañía a nivel mundial.

Con ventas que rondan los US$6000 millones anuales y más de 17.000 empleados, en la actualidad Carrefour es la cadena de mayor presencia a nivel nacional. En total, cuenta con más de 680 tiendas, incluyendo sus distintos formatos (híper y supermercados, locales express y mayoristas), distribuidas en todas las provincias argentinas, excepto Misiones y Santiago del Estero.