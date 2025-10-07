Otro jugador se suma a la pelea por quedarse con Burger King en la Argentina

Otro jugador se suma a la pelea por quedarse con el negocio de Burger King en la Argentina. Se trata de Grupo Desembarco, dueño de las marcas El Desembarco, Mr. Tasty y Mila and Go.

A la fecha, la operación está en manos del grupo mexicano Alsea, uno de los gigantes latinoamericanos de la gastronomía, y presente también en el país a través de Starbucks. No obstante, según anticipó LA NACION, la firma decidió poner en venta la operación local como parte de una desinversión a nivel regional, que también incluye los negocios que tiene Burger King en Chile y México (los tres países en los que tiene la licencia de la marca).

El mandato de búsqueda de un comprador fue otorgado al banco BBVA, que ya comenzó a sondear potenciales candidatos entre fondos de inversión, grupos locales del rubro alimenticio y operadores internacionales de fast food.

Entre los potenciales candidatos figuran grupos gastronómicos locales, como DGSA (los dueños de las pizzerías Kentucky) que ya opera en el negocio de fast food con marcas como Sbarro y Chicken Chill, y el fondo Inverlat, que ya incursionó en el rubro con las licencias de Wendy’s y KFC. La lista de potenciales compradores también incluye al grupo ecuatoriano Int Food, que desembarcó en el negocio en 2018, precisamente la compra de las operaciones de Wendy’s y KFC.

Grupo Desembarco fue fundado por Julio Gauna -llegado desde Mar del Plata- en 2017 en el barrio porteño de Boedo. Hoy cuenta con más de 50 locales en Argentina, Estados Unidos y próximamente Paraguay; con presencia en ciudades como Rosario, Neuquén, Plottier, Comodoro Rivadavia, San Nicolás, Salta, Gualeguaychú, Chaco y Jujuy.

“La empresa informó que está llevando adelante un proceso exhaustivo de análisis operativo, laboral y comercial, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y responsable. El foco, señalaron, está puesto en preservar los puestos de trabajo, sostener la red de proveedores locales y asegurar la continuidad de la operación de los más de 100 locales que la marca posee en todo el país”, explicaron desde Grupo Desembarco en un comunicado, y dijeron que “el proceso se encuentra avanzado”.