Otro movimiento fuerte en el tablero del pádel: un nuevo espacio comercial busca marcar tendencia en el shopping más concurrido del país

En un sector deportivo que no deja de expandirse, la apertura de un nuevo local especializado en uno de los shoppings más transitados del país confirma que el pádel atraviesa un momento de madurez comercial y cultural. La escena fue contundente: un espacio moderno, multitudes de curiosos y la presencia de una de las figuras más reconocidas del fútbol argentino, hoy convertido también en embajador de este deporte emergente.

El evento tuvo un protagonista excluyente: Carlos Tévez, quien firmó allí mismo su contrato como imagen de los nuevos clubes Apache 32, un proyecto que suma inversión, profesionalización y expansión territorial. El primer complejo abrirá en Bella Vista y será el punto de partida de una red que aspira a consolidar una comunidad creciente de jugadores, entrenadores y aficionados. Ese mismo día, el exfutbolista presentó una paleta diseñada especialmente para él -la Apache 32- que se venderá en edición limitada desde enero, tanto en este nuevo local como en otros puntos estratégicos de la marca en el país.

"Apache 32", la pala customizada de Carlos Tevez

El espacio inaugurado en Unicenter combina un diseño moderno con un despliegue amplio de productos: paletas de última generación, indumentaria, calzado y accesorios orientados tanto al jugador profesional como al aficionado casual. En un mercado cada vez más competitivo, se apuesta a un asesoramiento personalizado, lanzamientos exclusivos y la posibilidad de probar tecnologías pensadas para elevar el rendimiento.

Carlos Tevez y su fanatismo por el pádel

Según destacaron los responsables de la marca, el objetivo es “crecer cerca de quienes aman este deporte” y ofrecer un lugar donde cada visitante encuentre inspiración, ya sea en un producto o en una recomendación experta. Este local se suma a otro inaugurado recientemente en el Portal Palermo.

La jornada también permitió conocer anticipadamente parte de la línea 2026, con modelos elegidos por referentes del circuito profesional como los argentinos Delfina Brea -actual número 1 del mundo-, Federico Chingotto y Martín Di Nenno, y el español Paquito Navarro. La estrategia es clara: acercar el equipamiento que utilizan las grandes figuras para reforzar la conexión con los consumidores y consolidar una comunidad fiel en torno a un deporte que dejó de ser una moda pasajera para transformarse en un segmento de negocio con proyección sostenida.

El pádel vive un boom que combina entretenimiento, actividad física, sociabilidad y un creciente atractivo comercial. La apertura en Unicenter es una apuesta precisa: alta visibilidad, flujo masivo de visitantes y un público que busca propuestas deportivas de calidad.