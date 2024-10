Pelea por los impuestos: el Banco Nación se achica en La Pampa y cierra nueve sucursales en la provincia

Escuchar

El Banco Nación dio un paso más en la pelea con el gobernador Sergio Ziliotto y decidió cerrar nueve de 14 de las sucursales que tiene en La Pampa. La medida la tomaron los directivos luego de que a comienzos de septiembre la provincia duplicara la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos que grava a los créditos familiares y a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El conflicto escaló en las últimas semanas. A mediados del mes pasado, la entidad financiera fue a la Justicia para interponer una acción declarativa de “inconstitucionalidad”, momento en el cual amenazaron con irse de la provincia. La semana pasada, avanzaron con el cierre de la Gerencia Zonal de ese distrito.

“Cabe recordar que el gobierno de La Pampa promulgó la Ley Provincial N° 3575, en la que estableció la duplicación del impuesto a partir del 1/9/2024 sobre los créditos que desembolsa el Banco Nación en esa provincia”, explicó el comunicado oficial del banco. La alícuota de Ingresos Brutos que grava la actividad financiera saltó de un mes para otro del 7% al 15,47%.

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa

Por ese motivo, los directivos del banco dispusieron el cese de actividades en las sucursales de Bernasconi, Colonia Barón, Eduardo Castex, General Acha, Guatrache, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Winifreda y Victorica.

Al mismo tiempo, se facultó a la subgerencia General de Gestión de las Personas y a la subgerencia General de red de Sucursales para que dispongan el destino de los agentes afectados y los puestos de revista. Las cinco sucursales que permanecen el territorio pampeano pasarán a depender de la Gerencia Zonal de San Luis.

“La incidencia de los impuestos locales duplica el gasto en la nómina salarial del personal, lo cual termina siendo una imposición sobre la presencia territorial. Queremos dejar en claro que estos tributos no gravan al Banco Nación, sino que terminan siendo un impuesto a los créditos. Por tal motivo, resolvimos no mantener ni nuestra Zonal ni las sucursales mencionadas en la provincia de La Pampa”, dijo el presidente del BNA, Daniel Tillard.

En La Pampa, el Banco Nación tiene una cartera de créditos de unos US$100 millones, lo que duplica los depósitos que tiene en esa provincia. Además, hasta el momento tenía un total de 14 sucursales y 202 empleados.

Daniel Tillard, presidente del Banco Nación BNA

Semanas atrás, el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, no tardó en responderle al banco. Impulsor del “aporte solidario” pampeano tras el recorte de fondos nacionales a las provincias, dijo que “lo que tiene que hacer es no trasladarles a los clientes este incremento tributario, como así lo decidió nuestro Banco de La Pampa”. A su vez, según explicó, el aumento de la alícuota no fue a partir del 7%, sino del 9,1% al 15,47%.

“Son momentos de solidaridad con los que menos tienen. El sistema financiero puede hacerlo, ha tenido ingresos extraordinarios. Se trata de un esfuerzo de solo cuatro meses y es para garantizar el acceso a los alimentos de las familias vulnerables que tanto sufren este modelo económico de exclusión”, cerró.

