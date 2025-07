Premio a la innovación VISA-LA NACION: Dos ganadores comparten sus experiencias y las claves para seguir creciendo

“Recibir este reconocimiento significó que vamos por el camino correcto con nuestro propósito y de todo el trabajo que venimos haciendo. Nuestra misión es acompañar a las personas en el paso crítico de la informalidad a la formalidad, promoviendo inclusión social, salud financiera y progreso económico”, subraya Candelaria Sosa, CCO de Tributo Simple, una startup con mucho potencial, ganadora en 2024 del Premio a la Innovación que organizan VISA y LA NACION, en la categoría Emprendimientos innovadores.

“También fue una gran oportunidad para visibilizar lo que hacemos. Estas premiaciones permiten dar a conocer soluciones y emprendimientos a personas que muchas veces ni siquiera saben que existen. En nuestro caso, nos permitió llegar a más emprendedores, para ayudarlos a ordenar y gestionar sus negocios”, agrega Sosa.

Desde su creación en 2022, Tributo Simple tiene la misión de acompañar a emprendedores, trabajadores independientes y profesionales con la administración y contabilidad de su negocio, a través de una plataforma segura, simple y accesible. Una App que busca facilitar la vida de los pequeños contribuyentes que quieren formalizar su negocio, brindando asistencia en administración, contabilidad, educación fiscal y acceso a financiamiento: “Por sobre todo, este premio nos ayuda a derribar mitos y miedos sobre formalizarse, porque realizar nuestras contribuciones para vivir en comunidad con bienestar, como contar con nuestras protecciones legales para ejercer la actividad comercial y acceder a mejores oportunidades, es fundamental. Fue un reconocimiento al enorme esfuerzo y trabajo de nuestro equipo y al impacto real que generamos, además de un gran impulso para seguir desafiándonos y creciendo”, enfatiza la emprendedora.

La experiencia de Oncoliq

Otro emprendimiento destacado en la cuarta edición del premio fue Oncoliq, una startup conformada en 2022 por investigadores del Conicet, dedicada al desarrollo de un método para la detección temprana del cáncer de mama, próstata y otras enfermedades oncológicas a partir de una pequeña muestra de sangre basada en una biopsia líquida. “Ganar el premio fue una enorme validación para todo nuestro equipo. Representó un reconocimiento a la visión con la que decidimos emprender: que es posible transformar ciencia de frontera en soluciones concretas para mejorar la vida de las personas. También nos dio visibilidad, credibilidad frente a potenciales aliados y un impulso emocional enorme para seguir adelante en un camino que muchas veces es solitario y cuesta arriba”, cuenta Marina Simian, CEO de la compañía.

¿De qué manera este reconocimiento los impulsó para seguir innovando y generar nuevos proyectos?

“El premio nos motivó a acelerar nuestros desarrollos y a explorar nuevas aplicaciones de nuestra tecnología. En 2025, no solo estamos lanzando nuestro primer test para detección temprana de cáncer de mama, también iniciamos el proceso para detección de cáncer de pulmón. Además, nos animamos a salir al mercado utilizando tecnologías ya validadas para detección temprana de cáncer de cuello de útero y colorrectal. La innovación está en nuestro ADN y el premio fue un empujón para soñar aún más en grande”, suma Simian.

Para Sosa, tampoco hay dudas: “Los reconocimientos marcan un antes y un después: te obligan a pensar en grande y a ser más ambicioso, porque te dan el aval de que tu idea realmente es relevante. En nuestro caso, fue un impulso enorme para seguir trabajando todos los días en crear nuevas funcionalidades y mejorar la experiencia del usuario. Es un proceso continuo, día a día. Nuestra forma de innovar es ejecutar la visión con números reales y con feedback directo de quienes usan la plataforma”.

Otros consejos que comparten las ganadoras

- ¿De qué manera se conjugan la creatividad y las tecnologías a la hora de innovar?

Candelaria Sosa: Para nosotros, la tecnología es la herramienta y la creatividad es el motor. Usamos la creatividad para detectar problemas reales y diseñar soluciones simples y accesibles. La tecnología, a su vez, nos permite escalar esas soluciones, automatizarlas y acercarlas a miles de personas de forma eficiente. Pero también vemos la tecnología como parte de una transformación mucho más grande: un progreso constante que redefine cómo vivimos. Creemos que los emprendedores son quienes crean esas nuevas formas de vida y valor. Nuestro rol es habilitar esa evolución: liberar a las personas de tareas rutinarias para que puedan enfocarse en crear y compartir lo que saben hacer.

Marina Simian: La creatividad es el punto de partida: identificar un problema, imaginar una solución diferente. Pero sin tecnología, la creatividad se queda en una idea. Nosotros combinamos biomarcadores moleculares llamados microRNAs, PCR y análisis en la nube con inteligencia artificial. Esa integración tecnológica, potenciada por una mirada creativa, es lo que permite escalar impacto real.

- ¿Es necesario tener un propósito para innovar?

CS: El propósito le da sentido y dirección a la innovación. En nuestro caso, el propósito de hacer simple la formalidad para que más personas accedan a derechos y oportunidades guía cada mejora que implementamos en la plataforma. También es lo que nos motiva en los momentos difíciles. Ver cómo progresan las personas gracias a nuestro servicio es el mayor incentivo para seguir mejorando. Nos encanta mirar el mapa interactivo de la Argentina en nuestra oficina y ver las luces que se encienden en cada pueblo o ciudad con cada nuevo usuario formalizado y creciendo en ventas y facturación.

MS: El propósito es lo que da sentido al esfuerzo y guía las decisiones. Para nosotros, el propósito es claro: democratizar el acceso al diagnóstico temprano del cáncer. Innovar con propósito nos ayuda a mantener el foco, atraer talento, construir alianzas y tomar decisiones difíciles con coherencia.

- ¿Qué se necesita para transformar una idea innovadora en una startup exitosa?

CS: Primero, entender en profundidad el problema que querés resolver. Después, animarte a validarlo rápido, incluso con una versión imperfecta. Hay que escuchar al usuario, iterar sin miedo y construir un equipo comprometido. También se necesita mucha resiliencia: adaptarse, aprender de los errores y no abandonar cuando las cosas se complican. Pasar de cero a uno es lo más difícil, pero con foco, esfuerzo y dedicación se puede. Nos llena de alegría saber que cada usuario que ordena su administración mejora su propio bienestar y contribuye a construir un país más moderno, justo y próspero.

MS: Se necesita un problema real, una solución que funcione, un equipo comprometido y una enorme capacidad de ejecución. Pero también se necesita paciencia, resiliencia y una red que acompañe. Innovar no es solo tener una gran idea, es tener la disciplina para convertirla en algo que otros puedan usar y valorar.

- ¿Cuál es ese ‘diferencial’ que los hace únicos?

CS: Nuestro diferencial está en la empatía con el usuario y la obsesión por la simpleza: logramos traducir procesos burocráticos complejos en experiencias intuitivas, cercanas y fáciles de usar. Además, generamos impacto en múltiples dimensiones: inclusión social, desarrollo económico, salud financiera y bienestar comunitario. Creemos en pasar de una conciencia individual a una más colaborativa, reduciendo desigualdades y ofreciendo transparencia y trazabilidad en cada paso. No nos limitamos a resolver un trámite: educamos y acompañamos para que más personas comprendan y accedan a beneficios reales como la jubilación, crédito responsable, microseguros o mejores productos financieros. Apostamos a un mundo más equitativo, más libre y más colaborativo.

MS: Nuestro diferencial es la combinación entre ciencia sólida, tecnología accesible y una visión de escalabilidad. Creamos un test de sangre de bajo costo que se puede procesar en laboratorios comunes y que, a través de la nube, permite llegar a poblaciones donde hoy no hay acceso a diagnóstico temprano. Es un modelo descentralizado, escalable y pensado desde el impacto.

- ¿Cuáles son los grandes desafíos que hoy deben enfrentar los emprendedores argentinos?

CS: Hay varios desafíos estructurales que afectan la paz y el bienestar de quienes quieren emprender en nuestro país. Uno de los principales es el sistema tributario, que suele ser complejo y poco amigable para el pequeño empresario que está dando sus primeros pasos. Nuestro objetivo es darles la libertad de lanzarse a monetizar un pasatiempo, abrir su primera tienda o emprender después de jubilarse. Queremos que puedan dedicarse de lleno a sus sueños, sabiendo que cuentan con un respaldo confiable para gestionar su negocio de forma ordenada y segura.

MS: El contexto económico es inestable y, muchas veces, la incertidumbre frena decisiones estratégicas. También cuesta acceder a financiamiento, sobre todo en etapas tempranas. Pero lo más desafiante es mantener la energía y el foco cuando las condiciones cambian todo el tiempo. Aun así, la creatividad y la capacidad de adaptación del emprendedor argentino son admirables.

- ¿Hay una fórmula para innovar y seguir creciendo?

CS: No existe una fórmula mágica, pero hay principios clave: escuchar siempre al usuario, adaptarse rápido y no enamorarse de las soluciones sino de los problemas reales. La tecnología es fundamental para escalar, automatizar y democratizar servicios que antes eran accesibles solo para las empresas. Para nosotros, innovar significa usar la tecnología para que cualquier persona pueda acceder a una gestión administrativa y contable profesional, sin importar dónde viva o cuál sea su nivel de conocimiento. Creemos que la verdadera innovación es hacer lo complejo simple y accesible para todos.

MS: No hay fórmulas mágicas, pero sí principios que ayudan: escuchar, iterar, validar, adaptarse, no perder el foco y estar dispuesto a trabajar largas horas. La tecnología es una herramienta fundamental, pero no es un fin en sí mismo. Hay que usarla con inteligencia para resolver problemas reales. En nuestro caso, la tecnología es lo que nos permite escalar con bajo costo y llegar donde nadie llega.

- ¿Qué se necesita hoy para revolucionar el mercado?

CS: Se necesita empatía para entender problemas reales, audacia para desafiar lo establecido, tecnología para escalar soluciones y foco para ejecutarlas bien. Y, sobre todo, compromiso: las ideas que realmente revolucionan el mercado no solo buscan rentabilidad, sino generar impacto positivo. El futuro es adaptarse a cada usuario, y en la interoperabilidad con empresas líderes, porque el futuro es colaborativo.

MS: Entender profundamente un problema, pensar distinto y ejecutar con consistencia. Revolucionar el mercado no siempre es inventar algo nuevo: muchas veces es encontrar una forma mejor, más simple o más accesible de hacer lo que ya existe. Y hacerlo con propósito, porque eso nos conecta con las personas y genera impacto real.

