Cerró el primer año con consumo en alza en la era Milei, aunque estuvo lejos del rebote

El consumo cerró con la primera variación positiva en la presidencia de Javier Milei. Las ventas de los productos de la canasta básica (alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza) terminaron 2025 con un incremento de 2% en volumen frente al derrumbe de 2024, según un relevamiento privado.

Igualmente, no fueron todas buenas noticias. Después de nueve meses con números positivos o neutrales, el consumo en diciembre sufrió la primera caída interanual (-0,3%) desde febrero. El otro dato que deja poco margen para festejar es que la recuperación que mostró la canasta básica en 2025 sigue lejos de haber alcanzado para recuperar todo el terreno perdido en los últimos años (especialmente en 2024).

De acuerdo con el relevamiento que realiza la consultora Scentia, el año terminó con un comportamiento muy desparejo en materia de ventas según el canal. Los más golpeados fueron los supermercados, que tuvieron un 2025 para el olvido, con una caída acumulada en las ventas del 5,2%, en línea con la baja que sufrieron los mayoristas (-5%).

“El negocio para los supermercados cambió drásticamente con la baja de la inflación. Y se pasó de un modelo en el que lo más rentable era stockearse, a otro en el que no se pueden esconder las ineficiencias en los aumentos de precios”, le explicó a LA NACION el número uno de una cadena de supermercados.

Desde Scentia igualmente destacaron que la caída en la demanda de las grandes superficies podría haber encontrado su piso. “Si bien es incipiente, en las dos últimas semanas del canal supermercados, vimos las primeras variaciones positivas luego de casi dos años”, señaló Osvaldo Del Río, director de la consultora.

Las plataformas de e-commerce, como Mercado Libre, fueron las grandes ganadoras del consumo masivo en 2025 MIGUEL SCHINCARIOL� - AFP�

El otro dato positivo del informe es que, según Scentia, los precios en los supermercados acumularon en el año una suba promedio del 24,8%, es decir que estuvieron casi siete puntos por debajo del índice de inflación general, que informó el Indec para todo 2025.

El gran ganador del consumo fueron las plataformas de e-commerce, que cerraron diciembre con un salto del 32,3% en sus ventas en volumen frente al mismo mes de 2024 y en el año acumularon una suba del 14,1%.

Aunque su peso en el consumo masivo todavía es limitado y al menos por ahora están lejos de convertirse en una verdadera amenaza para Coto, Carrefour o Disco, las plataformas digitales no dejan de ganar terreno en este campo. Mercado Libre sigue liderando el segmento, pero en el último tiempo se sumaron jugadores como Rappi y PedidosYa, impulsando un negocio que crece a doble dígito.