Las empresas obtuvieron financiamiento por casi US$7000 millones en dos meses y refuerzan la calma del dólar

Las provincias argentinas esperan subirse al boom de financiamiento en dólares que desde fines del año pasado protagonizan las empresas locales. Tras las colocaciones de la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, ahora Córdoba buscará concretar este jueves su primera emisión internacional de 2026, en una señal de que la ventana financiera que se abrió para el sector privado empezó a ampliarse también al universo sub-soberano, con impacto positivo sobre el mercado cambiario.

El gobierno cordobés, encabezado por Martín Llaryora, apunta a colocar alrededor de US$500 millones en el mercado internacional, con una tasa que no supere el 9%. El equipo económico provincial realizó el road show en Nueva York y prevé cerrar la operación mañana. La expectativa oficial es mejorar las condiciones obtenidas en junio de 2025, cuando Córdoba fue la primera provincia en volver a los mercados con un bono a siete años por US$725 millones y una tasa del 9,75%.

En paralelo, fuentes del mercado señalaron que Chubut mantiene conversaciones con bancos para avanzar en su propia emisión internacional por entre US$400 y US$550 millones, aunque aguarda el momento más propicio para salir. En las últimas semanas, la atención del gobierno provincial estuvo concentrada en la emergencia por los incendios y en un derrumbe en el Cerro Hermitte, factores que incidieron en el calendario financiero.

Entre Ríos también mantiene conversaciones desde finales del año pasado con entidades financieras para avanzar con emisiones internacionales por hasta US$500 millones. La última vez que la provincia realizó una operación en el exterior fue en 2017: esa colocación entró luego en default y fue renegociada en 2021.

La provincia de Buenos Aires, en tanto, aguarda que el gobierno nacional le habilite la colocación de deuda recientemente autorizada por la Legislatura bonaerense por hasta US$3685 millones. La postura de la Nación hasta el momento es autorizar únicamente los montos que impliquen refinanciamiento de pasivos existentes a tasas más convenientes.

El regreso de las provincias se apoya en un fenómeno previo: la continuidad del boom de emisiones de deuda corporativa, que comenzó a consolidarse a partir de noviembre, luego de la victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones de finales de octubre y en paralelo con una fuerte compresión del riesgo país. Desde entonces, el indicador retrocedió desde niveles superiores a los 1000 puntos básicos hasta la zona de los 560 puntos actuales, un movimiento que volvió a habilitar el acceso al financiamiento externo para empresas y distritos sub-soberanos.

Según datos recopilados por Romano Group, entre noviembre y el 16 de enero las empresas argentinas emitieron obligaciones negociables (ONs) en dólares por más de US$6900 millones, de los cuales US$5555 millones correspondieron a colocaciones en el exterior y US$1370 millones al mercado local. Si se suman las emisiones sub-soberanas ya concretadas, el volumen total asciende a US$8325 millones, una cifra que confirma el fuerte regreso del financiamiento privado en moneda dura.

El motor de este proceso volvió a ser el sector energético, que explicó cerca del 68% del total colocado en el período. Empresas vinculadas al oil & gas y a Vaca Muerta lograron financiarse a plazos largos y a tasas que, en la mayoría de los casos, se ubicaron entre 7,5% y 8,5% anual bajo legislación extranjera. Para el mercado, la compresión de los rendimientos corporativos es una condición necesaria para que, más adelante, pueda reducirse también el riesgo soberano.

Una señal reciente de que la ventana sigue abierta fue la decisión de YPF de avanzar con la reapertura de una de sus obligaciones negociables bajo ley de Nueva York. La petrolera lanzó una ampliación de entre US$300 y US$500 millones de su bono con vencimiento en 2034, con una tasa fija del 8,25% anual y un rendimiento objetivo cercano al 8%. El título había sido emitido originalmente en enero de 2025 por US$1100 millones y, con esta operación, el monto total en circulación podría ubicarse entre US$1400 y US$1600 millones.

LomaNegra colocó este martes una ON ley local por US$60 millones, con vencimiento el 23 de enero de 2029.Cupón anual de 6,5%, pagadero semestralmente y amortización integra al vencimiento.

Para Salvador Vitelli, head of research de Romano Group, la magnitud de las colocaciones refleja un cambio claro en la percepción de riesgo. “Desde noviembre a la fecha se emitieron más de US$6900 millones en obligaciones negociables en dólares. Eso evidencia una mejora en la percepción de riesgo argentino”, explicó. “En la medida en que se compriman los rendimientos corporativos, también se genera espacio para que comprima el riesgo soberano. Que los corporativos rindan menos que el soberano no es normal, pero en la Argentina ocurre. Y que esa brecha se reduzca es una buena noticia para el Estado”, agregó.

A ese flujo se sumaría, además, el ingreso de divisas asociado a las colocaciones recientes. Según estimaciones de Grit Capital, en el segundo trimestre del año comenzarán a vencerse los plazos de gracia de hasta 180 días que tienen empresas y provincias para canalizar al mercado local los dólares obtenidos en emisiones de deuda. Ese proceso podría generar ingresos adicionales por entre US$3500 y US$4000 millones, que se sumarían al pico estacional de liquidación de la cosecha.

El impacto de este flujo de financiamiento también se trasladó al mercado cambiario. Al ingreso de divisas del complejo agroexportador se sumó el aporte de las emisiones de deuda, que tienen hasta 180 días para canalizarse al mercado. En ese marco, el Banco Central (BCRA) logró retomar compras de dólares sin presionar el tipo de cambio, que se mantuvo estable en las últimas semanas, mientras las tasas de interés en pesos continuaron elevadas, favoreciendo estrategias de carry trade.

Ese ingreso de divisas encuentra además un respaldo estructural en el perfil de las emisiones recientes, particularmente en el sector energético. Según un informe de Ricsa, durante 2025 las compañías de energía concentraron colocaciones por más de US$10.500 millones en obligaciones negociables, tanto dentro como fuera del país, con un claro predominio de emisiones en dólares y una extensión de los plazos promedio de financiamiento, lo que refleja una mayor disposición del mercado a financiar proyectos de mediano y largo plazo. Para el mercado, este proceso está directamente vinculado a la fuerte tracción esperada de las inversiones en energía e infraestructura, que seguirá requiriendo financiamiento relevante en los próximos trimestres y refuerza la expectativa de que el flujo de dólares asociado a las emisiones no sea transitorio.