Qué hacen las empresas más valoradas del mercado para captar y retener talento

En un mercado laboral cada vez más competitivo, atraer y retener talento dejó de ser una tarea exclusiva de Recursos Humanos para convertirse en un tema estratégico. La escasez de perfiles calificados atraviesa a organizaciones de todos los sectores y tamaños, y las obliga a repensar sus propuestas de valor.

Así lo exhibieron los resultados de la 11° edición del ranking Merco Talento. El estudio -realizado por la consultora Análisis e Investigación- recogió más de 12.000 valoraciones, desde cadetes hasta CEOs, y analizó la reputación laboral de 200 empresas que operan en la Argentina, a partir de tres dimensiones. Por un lado, hizo foco sobre la calidad laboral, que incluyó aspectos como salario, desarrollo profesional, motivación y beneficios sociales. Por otro lado, puso la lupa sobre la marca empleadora, que contempló el atractivo del sector, la admiración por valores, gestión y resultados, y la recomendación por parte de quienes la conocen. Y además consideró la reputación interna, ligada a la identificación de las personas con el proyecto empresarial y a la igualdad de oportunidades.

De acuerdo con el estudio, el escenario es complejo y va más allá de la coyuntura: la satisfacción global de los trabajadores sufrió una pequeña caída este año -pasó de 8,14 a 7,98%- al igual que el grado de recomendación de los trabajadores para trabajar en su empresa a un amigo o familiar - cayó de 45,2 a 35,9%-.

“ La escasez de talento en la Argentina no es un problema pasajero, sino un reto estructural que requiere respuestas innovadoras. Las organizaciones que logren atraer y fidelizar talento a partir de una estrategia basada en datos tendrán una ventaja competitiva real y sostenible”, aseguró Elena Orden, directora de Merco Talento.

Este año, el top 5 estuvo integrado por Mercado Libre -el unicornio argentino creado por Marcos Galperín en 1999-, Banco Galicia -que tiene como CEO a Fabián Kon y que esta semana concluyó la fusión con el adquirido HSBC- y Santander - conducido por Alejandro Butti-. Fueron seguidos por BBVA -entidad financiera liderada por Jorge Bledel-, y por la automotriz japonesa Toyota, cuya filial local es presidida por Gustavo Salinas.

“El liderazgo del sector financiero y bancario fue contundente. Cuatro de las cinco primeras posiciones son de bancos, y el sector cuenta con 12 empresas en el ranking. También se destacan los rubros farmacéutico (con 16 compañías y liderado por la estadounidense Pfizer); alimentación (con 14 empresas y encabezado por la francesa Danone), y tecnología (con 12 firmas y liderado por Google)”, detalló Jorge Pérez Esquivel, director de Merco Argentina.

Qué hace diferentes a estas organizaciones

Mercado Libre, que sostuvo nuevamente el primer puesto de la tabla, construyó su marca empleadora sobre tres pilares: cultura emprendedora, calidad del liderazgo y propósito inspirador, basado en la democratización del comercio y los servicios financieros en la región. La compañía -que anunció una inversión de US$2600 millones y la contratación 2000 personas en la Argentina para este año- tiene una plantilla que ya supera los 12.000 trabajadores.

“Trabajamos para construir una compañía built to last, que perdure en el tiempo y trascienda a las futuras generaciones. Buscamos personas apasionadas por asumir grandes desafíos, que estén dispuestas a salir de su zona de confort y con ganas de aprender: no nos enfocamos en la expertise técnica sino que priorizamos la agilidad de aprendizaje y la compatibilidad cultural. También sabemos que la flexibilidad es un aspecto muy valorado, por lo que proponemos un modelo altamente flexible. Promovemos iniciativas como Work from Anywhere -que permite trabajar de forma remota hasta por 90 días al año-; y Reload Your Batteries -que permite tomar una licencia de entre 8 y 12 semanas a líderes con más de 10 años-”, señaló Sebastián Fernández Silva, chief people officer de la compañía.

En Galicia, la conexión con el propósito es clave. “El talento se queda cuando siente que lo que hace importa. Hoy, atraer al talento no es solo una cuestión de beneficios o salario, sino que implica transmitirles que nos importa el rol que ocupan y que gracias a su trabajo una familia puede comprar su casa con un préstamo hipotecario, un estudiante ordena sus gastos en una app simple e intuitiva, una emprendedora vende más fácil con nuestras soluciones o alguien ahorra en dólares para cumplir el viaje de sus sueños”, sostuvo Flavio Dogliolo, gerente de Personas.

Para el ejecutivo, los pilares que hacen que esa conexión sea real y duradera, y sobre los cuales trabajan, son tres. “Buscamos acompañar a las personas en todas esas etapas: con más flexibilidad para equilibrar lo personal y lo profesional; con planes de desarrollo para diseñar su propio recorrido; y con un aprendizaje continuo, práctico y sin miedo al error, donde lo importante es animarse a probar”, puntualizó.

Santander, que ascendió al tercer lugar del ranking, apostó por la construcción de una propuesta centrada en las personas. “En un país que empieza a recuperar cierta estabilidad, lo que más valoran las personas -especialmente las nuevas generaciones- es poder proyectarse y sentir que el esfuerzo vale la pena. Acompañar el talento también es asumir que el mundo del trabajo cambia constantemente. Ya no se trata solo de beneficios o salario emocional, sino de una propuesta de valor integral”, enfatizó Verónica Climent, directora de People & Culture.

Y añadió: “Tenemos convicciones claras. Apostamos al aprendizaje continuo, a la perspectiva de diversidad como habilidad y con impacto en el negocio, y al fortalecimiento del liderazgo desde la escucha y la empatía”. En esa línea, trajo a la mesa los datos arrojados por el informe Habilidades del Futuro, realizado en conjunto con la consultora en investigación de mercado Ipsos: el 39% de los argentinos elegiría una carrera distinta si pudiera; el 45% cree que la formación continua es una responsabilidad individual, pero el 43% señala a las empresas como corresponsables.

Habilidades técnicas vs. actitudinales

BBVA, que ocupa el cuarto puesto, también puso el foco en la generación de una propuesta sólida. “Decidimos no centrarnos en la retención de talento como objetivo, sino en algo más profundo: en ser una organización elegida genuinamente por las personas. Apostamos a la autenticidad y la transparencia como ejes fundamentales”, señaló Vanesa Bories, directora de Talento y Cultura en la firma.

Y añadió: “En el escenario actual, marcado por la transformación digital y la aceleración del cambio, las empresas están en una carrera constante por incorporar perfiles con experiencia en tecnología, inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad. Sin embargo, las habilidades técnicas ya no son suficientes por sí solas. Buscamos talentos con pensamiento crítico, adaptabilidad y empatía: competencias esenciales para navegar en entornos complejos y dinámicos. Por otro lado, los talentos también redefinieron sus prioridades: cada vez valoran más trabajar en organizaciones que les permitan conectar su propósito personal con el de la empresa”.

Toyota, por su parte, es la única empresa industrial que logró posicionarse entre las cinco más valoradas. En los últimos años, su estrategia se centró en dos grandes ejes: asegurar la competitividad de las compensaciones; y redefinir la manera en que reconocen la performance individual, lo que le implicó una transformación cultural más profunda, que tiene en cuenta las necesidades y aspiraciones de las nuevas generaciones, a la vez que la motivación y su propósito en el proyecto de vida.

“Toyota está atravesando una transformación profunda, de una compañía dedicada a la manufactura y comercialización de vehículos a una compañía de movilidad, donde los servicios tienen un rol cada vez más importante. Ya no alcanza con atraer perfiles técnicos sólidos: hoy se requieren habilidades híbridas, pensamiento adaptativo y una mentalidad de aprendizaje continuo. Esto es especialmente relevante para los líderes, en su rol de guía para acompañar a los colaboradores que asumen un papel activo”, explicó Leandro Lanfranco, director de Recursos Humanos, Asuntos Legales y Administración Corporativa en la firma.

IA y reskilling

En diálogo con LA NACION, los referentes de las empresas que este año lideran el ranking Merco Talento coincidieron en un punto: el claro impacto de la inteligencia artificial. “Somos testigos de un cambio de paradigma. La inteligencia artificial, la digitalización y la conectividad están redefiniendo los roles, y nos pone frente a nuevos desafíos. Nuestra visión es clara: el futuro del trabajo no es humano o automatizado, sino que es humano automatizado. La tecnología debe ser una aliada para potenciar el talento, no para reemplazarlo”, enfatizó Lanfranco, y aclaró que, a través del Toyota Institute, impulsan el desarrollo de nuevas competencias.

En paralelo, desde BBVA, Bories consideró que cuando se aborda de manera estratégica y responsable, la IA puede ser una aliada clave para el negocio. “Su potencial para transformar la experiencia del cliente, anticipar necesidades y ofrecer soluciones hiperpersonalizadas marca un antes y un después en la manera de operar de la banca. En este camino, desarrollamos diversas líneas de acción: priorizamos la búsqueda de perfiles IT por encima de los perfiles financieros tradicionales; firmamos un acuerdo con OpenAI para desplegar esta herramienta en nuestro equipo; y apostamos al desarrollo de equipos con programas de reskilling y upskilling”, explicó.

“Más allá de lo tecnológico, lo que realmente nos interpela es cómo hacemos que esa transformación sea humana. En Santander usamos inteligencia artificial para mejorar procesos, pero sobre todo para hacer más simple y más personalizada la experiencia de quienes forman parte del equipo. Nos ayuda a anticiparnos, a entender trayectos, a pensar mejores caminos de desarrollo profesional”, consideró Climent.

En la misma línea, desde Galicia, Dogliolo agregó que la IA no reemplaza la mirada humana, sino que la amplifica. “En la gestión de talento, nos permite ser más precisos, ágiles y personalizados: desde entender mejor qué motiva a cada persona, hasta ofrecer recorridos de desarrollo y aprendizaje adaptados a sus intereses. La clave está en cómo usamos esa tecnología para seguir creando valor en la vida de nuestros clientes y equipos”, aclaró.

Para Mercado Libre, que lidera el ranking, la incorporación de IA no es nueva, pero no por ello menos transformadora. “Desde 2015 desarrollamos soluciones de IA aplicadas a nuestro negocio. Además, nuestros equipos cuentan con acceso a las mejores herramientas del mercado -como Gemini Advanced, ChatGPT Enterprise y soluciones específicas de coding-. Este año, implementamos un plan integral de adopción de IA con foco en la generación de capacidades y en el cambio de comportamiento organizacional”, precisó Fernández Silva.