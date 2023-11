escuchar

Todos queremos crecer y progresar en nuestra carrera: las encuestas revelan que el 44% de las personas reclaman oportunidades de crecimiento. Y en ese deseo suelen estar incluidas las ganas de ser ascendido y ganar mejor. Es lógico: si te estás esforzando y dándolo todo por tu trabajo, querés sentirte recompensado.

Y cuando ese progreso tan esperado no llega, los efectos son negativos. Un encuesta realizada por Monster reveló que el 54% de los profesionales recién recibidos rechazarían un empleo que no les ofrezca perspectivas de crecimiento, y un 43% renunciaría si no encuentra oportunidades para ascender. Además, la consultora Gartner reveló que el 45% de los empleados cambian de trabajo por una mejor oportunidad de crecimiento, y un 35% por una trayectoria profesional más favorable. Es más, según una encuesta de McKinsey & Company, la falta de un entorno que permita el crecimiento profesional es la cuarta razón más común de renuncia.

Hay muchas cosas que podemos hacer individualmente para ser laboralmente exitosos y lograr antes nuestros objetivos. Estas son seis maneras de entrar en carrera para conseguir un ascenso y sacar el mejor provecho de las oportunidades.

Apuntar alto

Una de las primeras cosas que podés hacer para mejorar tus chances de ser ascendido es tener una visión clara de lo que queremos, apuntar alto y concentrarse en su objetivo. La confianza en que se puede lograr es esencial, porque cuando confiamos en nosotros también es más fácil que los demás crean en uno. Un fascinante estudio a nivel mundial realizado por investigadores de la Universidad de Melbourne revela que cuánta más confianza tiene una persona en sí misma, más rápidamente asciende y alcanza un nivel más alto, en comparación con aquellos con menor confianza sí mismos.

Por lo tanto, hay que fijar la mirada en resultados que sean desafiantes pero alcanzables a la vez, y estar alerta a las oportunidades. Y solo ir en busca de un nuevo empleo u oportunidad cuando estemos un 70% preparados para hacerlo y sabiendo que en ese otro empleo hay posibilidades de crecer. Por supuesto que no siempre tendremos éxito, pero siempre conviene creer en uno mismo, demostrar confianza y recordar que el éxito es posible.

Hacer un gran trabajo

Otro factor clave para conseguir un ascenso, por obvio que parezca, es hacer un gran trabajo. Los que estén iniciando su carrera deberán tener un poco de paciencia y dedicar tiempo al trabajo para incorporar las habilidades necesarias, aclimatarse a la cultura de la empresa y establecer vínculos laborales. Y si empezamos en un puesto de nivel inicial que consideramos por debajo de nuestras capacidades, hay que hacerlo bien de todos modos.

Prestando atención a los detalles y comprometiéndose con la excelencia en las pequeñas cosas, los jefes verán nuestro potencial para cosas mayores. Por lo tanto, hay que ser constante y dar lo mejor.

Y también hay que desarrollar la autodisciplina. Un estudio publicado en la revista científica Psychology Science descubrió que quienes cultivan la escrupulosidad, la estabilidad emocional y las habilidades sociales tienden a llegar más lejos en sus carreras.

También hay que asegurarse de tomar la iniciativa, ponerse a prueba para encontrar qué hacemos mejor y ofrecerse a contribuir en áreas que pueden estar más allá de las competencias de nuestro puesto actual. Los jefes valoran a las personas que dan un paso al frente y se comprometen con su propio desempeño, así como con el del equipo y la empresa en general.

Capacitación permanente

Otra forma de posicionarse mejor para un ascenso es buscar capacitarse de múltiples maneras. Las organizaciones quieren personas que aporten valor hoy, pero también personas que demuestren potencial para el futuro, y la capacitación es una manera clave de destacarse.

Por lo tanto, hay que buscar aprender y capacitarse a través de canales formales, como clases presenciales u online, pero también asociarse con colegas de trabajo y aprender de ellos sobre la marcha. También podemos ofrecernos como voluntarios para proyectos o tareas adicionales que nos permitan exponer nuestro talento en otras áreas y ante otros equipos de la empresa.

Y siempre conviene tener un mentor que nos guie y a quien recurrir en busca de orientación y de consejo. También es bueno pedir devoluciones sobre nuestro trabajo y estar abiertos a entender dónde pudimos fallar, para poder mejorar con el tiempo.

Demostrar liderazgo y buen trabajo en equipo

Toda empresa quiere que sus empleados sean grandes líderes, tanto en los puestos que tienen a su cargo subordinados directos como en los que no. Resolver problemas, compartir ideas e incitar positivamente al equipo con nuevas perspectivas es una ayuda para todos. Hay que influir, involucrarse y motivar a los demás con nuestras propias acciones, y valorando la contribución de cada uno al equipo.

También hay que ponerle garra al rol que nos toque ocupar: la gente siempre prefiere trabajar con personas positivas, comprometidas y apasionadas por su trabajo.

Conviene ser proactivo, tomando la iniciativa para influir en nuestro entorno y ser nosotros mismos el motor del movimiento. Según la revista científica Journal of Vocational Behavior, las personas proactivas tienen confianza, son curiosas y aspiran a un control positivo, hacen cambios y evitan aceptar pasivamente sus circunstancias.

Si somos proactivos, es más probable que prosperemos en el trabajo, experimentemos un crecimiento profesional, nos asciendan a puestos de liderazgo, ganemos mejor, y estemos más satisfechos con nuestra carrera, según una investigación publicada en el Journal of Applied Psychology.

Y mientras exhibimos nuestra capacidad de liderazgo, también hay que trabajar en equipo y en conexión con los colegas, valorando su contribución y confiando en los talentos individuales e irremplazables de los demás. Y sobre todo, nunca hay que asumir que tenemos todas las respuestas, y asegurarse de dejar espacio para colaborar de manera constructiva con los demás integrantes del equipo y con colegas del resto de la empresa.

Aprovechar la red de contactos

Otra autopista hacia un ascenso es desarrollar una red de contactos, establecer relaciones con personas que puedan asesorarnos y orientarnos, pero también con personas que llegado el caso nos defiendan y den la cara por nosotros. Por eso conviene entablar vínculos con colegas de diferentes departamentos, que cumplan diferentes roles y que ocupen una variedad de niveles jerárquicos. Cuando nuestro nombre surja para un posible ascenso y muchas de las personas reunidas para decidirlo nos conozcan y puedan dar referencias de nuestras capacidades, las chances de conseguirlo se multiplican.

También hay que asegurarse de que el líder de la empresa sepa quienes somos, lo que hacemos, y el impacto que tiene nuestro trabajo. Esto es especialmente importante si nuestro puesto tiene mucha autonomía: en ese casi, habrá que actuar deliberadamente para dar a conocer el impacto de nuestro trabajo y que los jefes estén al tanto de nuestros resultados.

Afortunadamente, las investigaciones sugieren que el teletrabajo no afecta negativamente el salario o las posibilidades de ascenso de los empleados, siempre que sigan teniendo contacto regular con sus compañeros de trabajo.

Perseverar

Cuando queremos dar un paso adelante, también es importante saber adaptarse y ser flexible, y asegurarse de estar informado de las novedades del sector o rubro al que pertenecemos, los movimientos de su mercado, sus competidores y sus clientes, para saber responder a una realidad cambiante.

Es crucial cultivar la resiliencia y la perseverancia. El futuro del mercado laboral es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Por eso nuestra capacidad para adaptarnos sin por eso perder el rumbo será una virtud especialmente valiosa, tanto para nosotros como para nuestro empleador, y eso nos hará mucho más “ascendibles”.

Para dar el siguiente paso en nuestra carrera no hace falta esperar a que todos los planetas están alineados y las condiciones sean óptimas. Basta con tener una visión de lo que queremos, no perder el foco y confiar en nuestra capacidades. Con capacitación, voluntad de liderazgo y de colaboración, y un poco de perseverancia, encabezaremos la lista de candidatos a un ascenso en el trabajo, ya sea el actual o el que nos espera a continuación.

Por Tracy Brower

(Traducción de Jaime Arrambide)

Temas Comunidad de Negocios