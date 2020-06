El escritor habló de la lectura y escritura en tiempos de cuarentena 13:09

"En este contexto tampoco es tan simple leer. Estás raro, triste y angustiado. No estás en el mejor momento para hacerlo. Estar más tiempo en casa no es sinónimo de más tiempo con vos mismo, no es un buen tiempo y ya hay mucho que laburar ahí", dijo el escritor Eduardo Sacheri. No obstante calificó de "hermoso y fecundo" el boom que se está generando por la lectura en cuarentena.

En una entrevista con Comunidad de Negocios del programa LN+, que conduce José del Río, el escritor también se refirió, entre otros temas, a los problemas sociales que tienen algunos países y las similitudes que tienen con los de la Argentina. Para el autor de La noche de la usina, que inspiró la película La odisea de los giles, los clubes de lectura y los podcast, son algunas de las alternativas para atraer a nuevos lectores.

"Latinoámerica tiene problemas específicos parecidos, más allá de que tenemos problemas similares, hay países que han resuelto algunas cosas mejor que otros y no me parece que ciertas sociedades se hayan manejado igual que nosotros. Hoy, está muy de moda hablar de Uruguay como un modelo que nos genera envidia, admiración. A lo mejor estaría bueno analizar qué hace bien una sociedad para que en los países de alrededor generen eso", dijo en respuesta a la similitud que existe entre la ficción y la realidad que se vive en los países de la región.

Según describió el autor, la relación de la historia que protagoniza Ricardo Darín se asemeja con el contexto actual, aunque destacó que tenemos un modo de funcionar como país al que nadie nos obliga. "Lo bueno que tiene una democracia es que nadie tiene más la culpa que nosotros mismos, por la responsabilidad. No es que vinieron unos marcianos a gobernar, hay una gente que vino y nos gobierna. Les permitimos enfrentar los problemas de determinado modo y si eventualmente volvemos a confiar en la misma gente sin buscar alternativas, habrá una mayoría que piensa que está bien o que las otras opciones son peores. Si enfrentas el mismo problema con los mismos métodos todas las veces, evidentemente se van a tener los mismos resultados", extendió.

Para el también docente universitario, hay una cuestión cultural que influye sobre en la raíz de los argentinos. "Tenemos un culto de la ilegalidad muy fuerte y, al contrario, la legalidad es la que te ordena . La única manera de mediar entre tu egoísmo y mi egoísmo, es que encontremos un sistema institucional que te defienda a vos de mí y a mi de vos. Si somos una sociedad siempre dispuesta defender la excepción, a entronizarla, ese modo de conducirnos tiene que ver con el fracaso cíclico que somos", puntualizó.

El autor de Lo mucho que te amé - una historia de amor- un libro que fue lanzado en octubre pasado y se mantiene entre los tres más vendidos, contó que inevitablemente se tiende a juzgar las situaciones de los libros con el presente. "(Para esa obra) tenía ganas de jugarme a una familia de los años cincuenta, pero también ahí agarrás como un punto de encuentro entre lo que ves, escuchás, las historias y tu propia vida, porque tu vida te genera un montón de preguntas. Tenía ganas de algo más íntimo y cercano", expresó.

A partir del libro La pregunta de sus ojos , que inspiró la película ganadora del Oscar, El secreto de sus ojos, "mi carrera se volvió literaria y audiovisual porque vinieron otros proyectos y mis libros empezaron a viajar por el mundo, cosa que sin esto no hubiera pasado. Mi nombre empezó a viajar en la argentina y los libros lo hicieron en consecuencia", indicó. Todo esto contó, requirió de esfuerzo, disciplina y reiteración. "Trabajo 10 horas por día. Hay libros que son un fracaso estrepitoso, horribles y no pasa nada en esas hojas", detalló.

Por último, afirmó que el efecto del encierro para los escritores suele ser tan complicado como para cualquier otra persona. "El de la escritura es un aislamiento momentáneo, el no tener la descarga de salir a un bar a tomar un café, juntarte con amigos, jugar al fútbol lo vuelve tan complicado como para cualquier otra persona. A lo mejor estás más habituado, hay una mínima ventaja trabajar en casa que la mayoría de la gente no la tiene", cerró.