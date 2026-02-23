Humand levantó US$66 millones para acelerar su expansión y mejorar la comunicación interna en las empresas

Humand acelera su expansión en el segmento de las HR Tech. La plataforma, fundada por los argentinos Nicolás Benenzon y Gerónimo Maspero, cerró una ronda de inversión Serie A por US$66 millones , que desde Nasdaq calificaron como la más grande en su categoría en América Latina.

La ronda fue liderada por Kaszek Ventures en América Latina y Goodwater Capital en Estados Unidos. También contó con la participación de fondos de venture capital como Newtopia VC, y de figuras de peso como Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre; Arash Ferdowsi, fundador de Dropbox; Sebastián Mejía, fundador de Rappi; Rajat Suri, cofundador de Lyft; Guillermo Rauch, fundador de Vercel; Martín Varsavsky, fundador de cinco empresas unicornio; y la aceleradora estadounidense Y Combinator, entre otros.

“Se trata de un hito que nos permite acelerar nuestra expansión y acompañar a más empresas en el desafío de mejorar la comunicación interna y la experiencia de sus colaboradores, contribuyendo a transformar el futuro de las organizaciones”, señaló Benenzon, CEO y cofundador de la firma.

Fundada en 2021, Humand se posicionó sobre una problemática poco atendida: la desconexión de los trabajadores operativos o “deskless workers”, quienes representan más del 80% de la fuerza laboral global y suelen quedar relegados de los canales tradicionales de comunicación interna. La plataforma ya es utilizada por 1,6 millones de personas en más de 1500 empresas de 51 países , entre ellas Swiss Medical, Farmacity, River Plate y Lemon.

“Humand entendió antes que nadie que la verdadera oportunidad está en conectar al 100% de las personas dentro de una compañía, no solo a las que están frente a una computadora. Tienen la ambición, la velocidad de ejecución y la visión global necesarias para construir una categoría desde América Latina hacia el mundo”, explicó Marcos Galperin, Executive Chairman y fundador de Mercado Libre.

Nicolás Benenzon y Gerónimo Maspero lanzaron Humand en 2021

Para los fundadores, la ronda marca un punto de inflexión. A partir del capital levantado, apuntan a acelerar el desarrollo de una nueva generación de agentes de IA, para automatizar y personalizar procesos como emisión de tickets, aprobaciones, onboarding, capacitación y evaluación de desempeño, a fin de reducir el tiempo burocrático de los colaboradores en las empresas. En paralelo, apuntan a impulsar su herramienta Sammy AI como un agente capaz de responder consultas internas procesando todo el conocimiento histórico de la organización.

“Este hito nos permite seguir escalando nuestra visión y llegar a millones de colaboradores que hoy no están plenamente integrados a la vida digital de sus organizaciones. Nuestro objetivo es claro: convertirnos en el estándar de referencia para empresas con trabajadores sin escritorio. Creemos que el futuro del trabajo se construye poniendo a las personas en el centro”, enfatizó Benenzon.

El foco en los “olvidados” del escritorio

Nicolás Benenzon y Gerónimo Maspero se conocieron en una charla dictada por Marcos Galperin, hace cerca de una década. “Fuimos los únicos que seguimos a Marcos hasta su auto haciéndole preguntas, luego de la presentación. Nos dimos cuenta de que teníamos un montón de cosas en común y encaramos diferentes proyectos en conjunto desde ese día”, explicó Benenzon a LA NACION.

Tras participar en diferentes competencias y empujar cada uno su propia startup, los jóvenes despertaron el interés del director de Recursos Humanos de ArcelorMittal Argentina, quien los convocó a participar en una licitación para el desarrollo de un sistema, a efectos de mejorar la comunicación con sus empleados de planta. Allí, compitieron contra grandes empresas, como Facebook, Globant y Microsoft, resultaron adjudicatarios y crearon la app en 2019.

La primera versión de la plataforma, desarrollada en 20 días, apuntó a construir una comunidad digital y a agilizar la comunicación. “La aplicación nació como una red social que incluía un sistema para la gestión de trámites y, posteriormente, agregamos en ella módulos y centralizamos cada vez más procesos”, señaló Benenzon. A través de la app, por ejemplo, los colaboradores tienen hoy también la posibilidad de recibir sus recibos de sueldo, noticias corporativas y capacitaciones.

A su vez, entendieron que este era un problema para muchos negocios. “Analizamos en profundidad el mercado de Recursos Humanos y detectamos una gran falencia en organizaciones con equipos operativos. Eso impacta directamente en la experiencia laboral y en la productividad”, explicó Maspero, CTO y cofundador de Humand.

Tras mejorar el sistema durante varios meses, decidieron lanzarlo al mercado en 2021. Ese mismo año, ambos decidieron radicarse en México, donde en apenas seis meses sumaron 30 nuevos clientes. Y un año después, fueron seleccionados por la aceleradora estadounidense Y Combinator (YC). Actualmente, Humand cuenta con más de 420 colaboradores en más de 20 países.

“Los colaboradores pueden acceder a Humand desde sus celulares y estar al día con las novedades pero también resolver cualquier proceso de recursos humanos y operaciones. En muchas organizaciones, pedir unos días de vacaciones puede ser un proceso engorroso, con procesos de autorizaciones entre supervisores en el que se pierden semanas. A través de nuestra plataforma, ese mismo trámite puede resolverse en minutos, tan rápido como pedir comida a través de una aplicación”, enfatizó Benenzon.