Starbucks y Burger King niegan que se van de la Argentina

Starbucks y Burger King niegan su salida de la Argentina en medio de los rumores sobre la salida de empresas internacionales

En medio de una ola de rumores, Starbucks y Burger King confirmaron su continuidad en el mercado argentino. El grupo mexicano Alsea, que es el dueño de las licencias de las dos marcas en la Argentina, emitió un comunicado oficial desmintiendo una posible salida del país.

"En respuesta a los rumores que han circulado durante las últimas horas, desde Alsea queremos asegurar que continuamos operando en el país junto a nuestras dos marcas como lo hacemos desde hace más de 14 años", señaló el comunicado.

La versión de que Alsea estaba interesado en retirarse de la Argentina empezó a circular a principios de año, cuando la empresa mexicana concretó la compra de la licencia de Starbucks para el mercado francés. En ese momento, Alsea analizó la posibilidad de desprenderse de sus operaciones en la Argentina para hacer caja e incluso le otorgó un mandato de venta a un banco local, aunque finalmente la operación fue declarada desierta.

"No le gustó ninguna oferta y en julio decidieron retirar el mandato de venta", explicaron a LA NACION en una de las compañías que estuvo sondeando la posibilidad de quedarse con las licencias de Starbucks y Burger King.

El grupo mexicano Alsea, que tiene las licencias de Burger King y Starbucks, estuvo buscando en los primeros meses del año un comprador para la operación local pero después retiró el mandato de venta

En el comunicado, Alsea reconoció en forma implícita que evaluaron algunas alternativas antes de confirmar su continuidad en el país. "Frente a contextos críticos e inesperados como el que el mundo vive en estos momentos, todas las compañías constantemente evalúan alternativas posibles para lograr la sostenibilidad en el largo plazo. Ese proceso nos dio información suficiente para reafirmar el objetivo de que Alsea continúe operando en el país, como lo viene haciendo desde el año 2006, con más de 250 locales distribuidos a lo largo de 10 provincias, brindándoles empleo a más de 7000 personas de manera directa y a miles de manera indirecta", señaló el comunicado.

Las versiones acerca de una posible salida de Alsea también se vieron alimentadas porque la compañía decidió en medio de la pandemia el cierre definitivode 13 locales de Starbucks y Burger King. Sin embargo, ahora en la empresa ratificaron la continuidad local de las dos marcas.

"Hoy más que nunca estamos comprometidos con la Argentina, operando nuestras tiendas bajo las modalidades de delivery, take away y drive thru, y enfocados en lograr que la empresa siga brindando una atención de excelencia, aportando valor y generando empleo", señaló.

