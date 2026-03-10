Ciudadanía italiana: La Corte Constitucional analizará la Ley 74/2025 en una audiencia clave el 11 de marzo

La posibilidad de acceder a la ciudadanía italiana por descendencia atraviesa un momento de fuerte debate jurídico en Italia. El próximo 11 de marzo, la Corte Constitucional de Italia celebrará una audiencia pública para analizar la legitimidad de la Ley 74/2025, una normativa que surgió a partir del denominado Decreto Tajani y que modificó aspectos clave del reconocimiento de la ciudadanía italiana por “ius sanguinis”.

El caso llegó al máximo tribunal constitucional tras una presentación elevada por el Tribunal Ordinario de Turín, que mediante una ordenanza emitida el 25 de junio de 2025 decidió consultar a la Corte si la normativa es compatible con los principios establecidos en la Constitución de la República Italiana.

La discusión no es menor: el eventual pronunciamiento podría redefinir cómo se interpretan las reglas para acceder a la ciudadanía italiana por vía de ascendencia, un tema que despierta gran interés en países con fuerte inmigración italiana como la Argentina.

Un debate jurídico que llega al máximo tribunal

La audiencia fue confirmada oficialmente cuando la Corte Constitucional publicó el “Ruolo delle cause”, el listado de causas que serán tratadas durante la primera quincena de marzo de 2026. Allí quedó incluido el expediente originado en la presentación del tribunal turinés.

Según la información difundida por el propio tribunal, la sesión pública se realizará el miércoles 11 de marzo a las 9.30 (hora de Italia) y contará con la participación de 28 abogados: 26 en representación de las partes que cuestionan la normativa y dos en representación del Estado italiano.

Desde el Estudio italiano De.Martin & Asociados, especializado en ciudadanía italiana y seguimiento de litigios vinculados a este tema, explican que el caso representa uno de los debates constitucionales más relevantes de los últimos años en materia de ciudadanía por descendencia.

Qué está en juego

El análisis de la Corte se centra en determinar si las disposiciones introducidas por la Ley 74/2025 respetan los principios constitucionales italianos o si, por el contrario, restringen de manera indebida el acceso a la ciudadanía por derecho de sangre.

El tribunal tiene distintos caminos posibles al momento de dictar sentencia.

El primero sería confirmar la plena constitucionalidad de la norma, lo que implicaría validar las modificaciones introducidas por el decreto que dio origen a la ley. En ese escenario, el nuevo marco legal quedaría consolidado.

Un segundo escenario sería que la Corte declare la inconstitucionalidad de la normativa, lo que dejaría sin efecto las disposiciones cuestionadas y restablecería la interpretación jurídica previa en relación con el reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia.

Existe también una tercera posibilidad: que el tribunal adopte una solución intermedia, declarando la inconstitucionalidad de algunos artículos o estableciendo una interpretación compatible con la Constitución. Este tipo de decisiones, conocidas como sentencias interpretativas, son habituales en el derecho constitucional italiano.

Un tema que interesa especialmente a los argentinos

El debate adquiere particular relevancia en la Argentina, uno de los países con mayor cantidad de descendientes de italianos fuera de Europa. Durante los últimos años, miles de personas iniciaron procesos administrativos o judiciales para obtener el reconocimiento de la ciudadanía italiana a partir de sus antepasados.

En ese contexto, Mariel Bartolomeo, representante Legal del Estudio De.Martin & Asociados, refuerza el pronunciamiento de la Corte Constitucional podría influir en la forma en que se tramitan estos procesos en el futuro y en la interpretación de las normas que regulan el derecho de sangre.

Por eso, especialistas y comunidades de descendientes de italianos siguen de cerca la audiencia del 11 de marzo, que podría marcar un punto de inflexión en la discusión jurídica sobre uno de los mecanismos más tradicionales de adquisición de ciudadanía en Europa.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.