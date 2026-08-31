Superdry llegó a la Argentina: abrió su tienda online y prepara su primer local en un shopping

Superdry llegó a la Argentina. La marca británica de indumentaria abrió su tienda online local y prepara la apertura de su flagship store.

“Llegamos a la Argentina y empezamos online”, anunciaron desde la compañía el viernes a través de sus canales oficiales. La propuesta tiene un diferencial que la marca busca convertir en uno de sus principales argumentos para competir en el mercado local: mantener en la Argentina los mismos precios de Superdry en Europa.

“Llegamos con una premisa clara: mantener en la Argentina los mismos precios de Superdry en Europa, para acercar la marca al mercado local con una propuesta competitiva y alineada a nuestros estándares internacionales”, comunicaron desde la empresa.

En esta primera etapa, Superdry comenzó a comercializar una selección de su colección en formato preventa. El catálogo incluye remeras desde $50.000, camperas para hombre desde $170.000 y buzos de mujer desde $130.000.

Superdry habilitó su ecommerce con una selección de su colección en formato preventa

El lanzamiento online funciona como una suerte de anticipo de la llegada física de la marca: prevé el corte de cintas de su primera tienda en el shopping Unicenter, en octubre, lo que marcará el comienzo de una estrategia que contempla una expansión más amplia en la región.

Inversión de US$40 millones a cuatro años

La llegada había sido anticipada por LA NACION en diciembre, cuando la compañía confirmó sus planes para el país. En ese momento, fuentes de la empresa habían señalado que la inversión estimada para los primeros cuatro años se ubicaría entre US$40 millones y US$50 millones, en alianza con la argentina Tango Fabric .

El proyecto contempla un horizonte de expansión de 20 años y, en una primera etapa, la creación de alrededor de 150 puestos de trabajo directos. A partir de 2027, el plan prevé llevar la marca a otros mercados de América del Sur, entre ellos Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

La estrategia regional contempla un modelo de franquicias y una meta de hasta 10 aperturas por año.

Superdry nació en el Reino Unido y construyó su identidad a partir de una combinación de diseño europeo, estética estadounidense e inspiración japonesa. La marca se hizo conocida por sus camperas, remeras, buzos y prendas casuales, con una fuerte presencia internacional.

La llegada a la Argentina se produce, además, en un momento de reconfiguración del mercado local de indumentaria. Por un lado, se ubican los jugadores con producción nacional, que desde hace meses están intentando adaptarse a las nuevas reglas del mercado. Y por el otro, distintas marcas internacionales volvieron a evaluar su desembarco o expansión, alentadas por una mayor apertura comercial y por cambios en el escenario de consumo.

El lanzamiento online funciona como una suerte de anticipo de la llegada física de la marca

Para Superdry, la Argentina no representa únicamente un nuevo mercado de ventas, sino también una plataforma para operar en Sudamérica. Según habían explicado desde la compañía, Buenos Aires tendrá un rol estratégico dentro de ese esquema y funcionará como centro de decisiones para la región.

“La marca apunta a ocupar un lugar diferencial en el mercado, ofreciendo una alternativa concreta frente a una oferta local muchas veces limitada. La propuesta está diseñada para el consumidor argentino que busca calidad real a precios razonables”, había señalado Juan Ignacio Tubio Mónaco, coCEO de Superdry Latinoamérica.

Por su parte, Ezequiel García, quien ocupa el mismo cargo, había planteado: “Nuestro objetivo es que el consumidor pueda acceder a estándares internacionales sin pagar sobreprecios desalineados del valor real, con una operación local eficiente y una experiencia de marca a la altura de lo que la gente espera”.

La apuesta local ocurre mientras la marca atraviesa una etapa de transformación a nivel global. En 2024, después de un largo período de inestabilidad financiera, Superdry decidió retirar sus acciones de la Bolsa de Londres -después de 15 años-, donde cotizaban en mínimos históricos tras perder más de un 80% de su valor en el primer cuatrimestre. La decisión -informaron- formaba parte de un plan de reestructuración a tres años, que incluía también la ampliación de capital con el respaldo de su fundador y consejero delegado, Julian Dunkerton.