Tapi levanta US$27 millones para expandir su red de pagos y cobros en la región

Tapi levantó nuevamente capital y llegó a las pantallas de Times Square en Nueva York. La red de pagos y cobranzas fundada por Tomás Mindlin, Kevin Litvin y Nicolás Andriano cerró una ronda Serie B por US$27 millones, liderada por el fondo de venture capital Kaszek, con el respaldo de Endeavor Catalyst, Latitud y otros inversores.

La operación llega tras un 2025 que desde la startup definen como “exponencial”: multiplicó por diez su facturación en 18 meses, procesó más de 250 millones de transacciones por US$6000 millones y alcanzó rentabilidad.

“Esta ronda valida ese crecimiento y nos permite seguir desarrollando mejor tecnología, fortalecer nuestra operación en la Argentina y consolidar nuestro liderazgo regional. Seguimos trabajando con único propósito: construir la red de pagos más robusta del mercado”, señaló Tomás Mindlin, también CEO de la firma.

En tanto, Nicolás Szekasy, cofundador y managing partner de Kaszek, afirmó: “Lideramos una nueva ronda porque tapi está construyendo infraestructura propietaria de pagos y recaudación en cinco mercados clave de la región, combinando una visión clara de largo plazo con una ejecución sobresaliente. En pocos años, Tomás y el equipo lograron escalar una red compleja, con crecimiento exponencial, disciplina de capital y fundamentos económicos sólidos, alcanzando rentabilidad”.

Desde su nacimiento en 2022, Tapi mostró un crecimiento acelerado. En 2024 cerró una ronda Serie A de US$22 millones liderada por Kaszek, con participación del fondo Andreessen Horowitz, una de las firmas más influyentes del mundo en tecnología. Un año antes ya había recibido US$9 millones en su ronda semilla.

Hoy, la firma opera en la Argentina, México, Chile, Colombia y Perú, conectando bancos, fintechs, cadenas físicas y empresas de servicios. Su tecnología habilita que millones de usuarios paguen facturas de luz, gas, agua, educación, gimnasios y servicios digitales a través de una red interoperable de 70.000 puntos físicos y 20.000 empresas.

El salto mexicano

De acuerdo a lo comunicado, el capital será principalmente destinado a México, hoy uno de los mercados más grandes y estratégicos de la compañía. Allí, en junio del año pasado, tapi concretó su primera adquisición y compró dos unidades de negocio de Arcus en México, una empresa propiedad de Mastercard: las verticales de pagos de servicio, recargas móviles, gift cards y cash in/out -extracción y depósito de efectivo-. Tras la operación, también lanzó tapipay, una plataforma que automatiza los procesos de cobro y recaudación de pymes, financieras, aseguradoras y más empresas.

“México tiene un ecosistema financiero subatendido y un uso muy alto del efectivo: más del 80% de las personas lo utiliza para pagos cotidianos. Nuestra red conecta bancos, fintechs, empresas y usuarios tanto en lo digital como en lo físico. Con tapipay estamos abriendo esa red a miles de empresas que aún cobran en efectivo, ofreciéndoles una solución completa, asequible y fácil de integrar”, señaló Mindlin.

Más allá de México, el plan contempla también el desarrollo de soluciones regionales. “Un ejemplo concreto es la integración que realizamos recientemente en Argentina dentro de la app de YPF, donde nuestra red de pagos permite que millones de usuarios puedan abonar servicios de forma simple y centralizada”, explicó.

A la hora de analizar la industria de pagos y su crecimiento en la región, Mindlin señaló: “Sabíamos exactamente qué problema veníamos a resolver. Nos concentramos en los pagos recurrentes, una parte central pero poco atendida del sistema de pagos. En menos de dos años logramos escalar una red compleja en cinco países, manteniendo equipos chicos pero potentes. Además, invertimos donde vimos potencial real”.

Y enfatizó: “Es un mercado que se está consolidando. Todavía hay una fuerte dependencia del efectivo, pero la digitalización avanza, especialmente en países como la Argentina, Chile y Colombia. El desafío es combinar escala con simplicidad. Para esto venimos trabajando, para que cualquier empresa, sin importar su tamaño, pueda ofrecer a sus clientes la experiencia de pago más conveniente”.