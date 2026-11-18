Tesla suma un segundo punto de contacto con el público argentino. La automotriz estadounidense, fundada por Elon Musk, desembarcará en Alcorta Shopping, en Palermo, con un espacio de exhibición y una propuesta de test drive.

El espacio estará ubicado en el nivel 1 del centro comercial. Según informaron desde la compañía, los visitantes podrán conocer de cerca uno de los vehículos de la marca, interiorizarse sobre su diseño, tecnología y prestaciones y participar de pruebas de manejo.

Los modelos Model 3 y Model Y estarán disponibles para realizar pedidos en la Argentina

La inauguración está prevista para el lunes 23 de noviembre, tres días después de su llegada a Unicenter, donde también prepara un espacio para mostrar dos de sus vehículos y ofrecer pruebas de manejo.

La propuesta se inscribe en la estrategia de la compañía de acercar sus modelos al público local, en un momento en que comienza a avanzar con su operación comercial en el país. A partir del 20 de noviembre, los modelos Model 3 y Model Y estarán disponibles para realizar pedido s en la Argentina.

Hasta ahora, Tesla no comercializaba sus vehículos de manera oficial en el mercado argentino. Su desembarco se produce en paralelo con los primeros movimientos para desarrollar oportunidades de negocios en el país y con el interés de los principales centros comerciales por incorporar marcas internacionales y experiencias vinculadas con la tecnología.

“En Alcorta buscamos acercar propuestas que marcan tendencia y generan nuevas experiencias para nuestros visitantes. La llegada de Tesla nos permite seguir incorporando marcas referentes en innovación y tecnología, y ofrecer un espacio para que el público pueda conocer y experimentar de primera mano una nueva forma de movilidad”, señaló Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA.

El posteo que compartió Horacio Marín X

El desembarco también se da luego de los contactos que la empresa mantuvo con YPF. En junio pasado, Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera, anunció la firma de una carta de intención con Tesla para explorar oportunidades de colaboración e inversión en distintas unidades de negocios.

En ese momento, Marín visitó la sede central de la compañía y compartió en su cuenta de X algunas imágenes. “Recorrí la Gigafactory en Texas junto a Michael Snyder, vicepresidente de energía de Tesla y, sinceramente, salí impresionado. Tecnología, innovación y ejecución conviven en una escala difícil de imaginar hasta que uno la ve de cerca”, expresó.

Asimismo, afirmó que ambas empresas firmaron una carta de intención para explorar proyectos vinculados con infraestructura de carga rápida, almacenamiento de energía e innovación tecnológica.