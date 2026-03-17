Uber anunció una inversión de US$500 millones para ampliar su negocio en la Argentina
Ejecutivos de la plataforma estadounidense anticiparon el desembolso en una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo; será para los próximos tres años
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Uber anticipó una inversión de US$500 millones en la Argentina para los próximos tres años. El objetivo de la plataforma estadounidense es expandir su negocio de movilidad, relanzar Uber Eats y consolidar su visión de plataforma en uno de los mercados a los que califican como “prioritarios a nivel global”.
El anuncio fue formalizado hoy en una reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y Dara Khosrowshahi, CEO global de la compañía. Del encuentro también participaron el secretario de Política Económica, José Luis Daza; Eli Frías, gerente general de Uber para Argentina; y Juan Martín Cappellini, responsable de Uber Eats en el país.
Importante: Uber invertirá 500 millones de dólares en Argentina— totocaputo (@LuisCaputoAR) March 17, 2026
Mantuve una excelente reunión junto a @JoseLuisDazaAR con Dara Khosrowshahi, CEO de Uber; Eli Frías, Gerente General de la empresa para Argentina; y Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina.
En el marco… pic.twitter.com/Lt9gibADpG
“La Argentina es uno de los mercados de mayor crecimiento para Uber a nivel global. Durante 10 años hemos construido una operación de escala nacional, y hoy redoblamos nuestro compromiso con el país. La Argentina reúne talento, adopción tecnológica y ambición de crecimiento, y por eso estamos comprometiendo US$500 millones para los próximos tres años, con el objetivo de consolidar una visión global de plataforma que combina movilidad y delivery en un solo lugar”, explicó Khosrowshahi.
De acuerdo a datos de la firma, desde su desembarco en 2016 en Buenos Aires, más de 20 millones de personas la utilizaron en el país y más de un millón generaron ingresos a través de la app. Hoy la plataforma está presente en más de 50 ciudades, en todas las provincias.
“En estos diez años vimos cómo Uber pasó de ser una novedad a convertirse en parte de la vida cotidiana de millones de argentinos. Esta nueva etapa nos entusiasma especialmente porque significa más oportunidades para los socios conductores y más opciones para quienes todos los días confían en la app para moverse por el país”, añadió Frías.
Uber Eats vuelve a la Argentina
El retorno de Uber Eats a la Argentina marca una nueva etapa para la compañía. La plataforma de delivery -que llegó al país en 2018 y se retiró en 2020 en medio de un proceso global de desinversión- regresó este año con un mercado más maduro, altamente concentrado y con un crecimiento sostenido.
En una reciente entrevista a LA NACION, Cappellini anticipó que la estrategia es clara: todo estará dentro de la misma aplicación. Movilidad y delivery conviven en la misma interfaz, lo que evita que el usuario descargue una app nueva y habilita un uso más frecuente.
En esa línea, consideró que la membresía Uber One será un motor clave. Lanzada hace meses para movilidad, sumará beneficios para pedidos de comida: envío gratis, tarifa de servicio reducida a la mitad y promociones exclusivas. Con dos pedidos por mes -calculan en la empresa-, el costo de la membresía ya será amortizado.
“Que Argentina sea el primer país del mundo en relanzar Uber Eats es un reflejo de la apuesta de Uber por el país y la consolidación de nuestra visión de plataforma integrada. Al conectar movilidad y delivery en un mismo ecosistema tecnológico, potenciamos la red que ya construimos, generando más eficiencia, más disponibilidad y una mejor experiencia para los usuarios”, enfatizó Cappellini.
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