Uber anunció una inversión de US$500 millones para ampliar su negocio en la Argentina

Uber anticipó una inversión de US$500 millones en la Argentina para los próximos tres años. El objetivo de la plataforma estadounidense es expandir su negocio de movilidad, relanzar Uber Eats y consolidar su visión de plataforma en uno de los mercados a los que califican como “prioritarios a nivel global”.

El anuncio fue formalizado hoy en una reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y Dara Khosrowshahi, CEO global de la compañía. Del encuentro también participaron el secretario de Política Económica, José Luis Daza; Eli Frías, gerente general de Uber para Argentina; y Juan Martín Cappellini, responsable de Uber Eats en el país.

Importante: Uber invertirá 500 millones de dólares en Argentina



Mantuve una excelente reunión junto a @JoseLuisDazaAR con Dara Khosrowshahi, CEO de Uber; Eli Frías, Gerente General de la empresa para Argentina; y Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina.



En el marco… pic.twitter.com/Lt9gibADpG — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 17, 2026

“La Argentina es uno de los mercados de mayor crecimiento para Uber a nivel global. Durante 10 años hemos construido una operación de escala nacional, y hoy redoblamos nuestro compromiso con el país. La Argentina reúne talento, adopción tecnológica y ambición de crecimiento, y por eso estamos comprometiendo US$500 millones para los próximos tres años, con el objetivo de consolidar una visión global de plataforma que combina movilidad y delivery en un solo lugar”, explicó Khosrowshahi.

De acuerdo a datos de la firma, desde su desembarco en 2016 en Buenos Aires, más de 20 millones de personas la utilizaron en el país y más de un millón generaron ingresos a través de la app. Hoy la plataforma está presente en más de 50 ciudades, en todas las provincias.

“En estos diez años vimos cómo Uber pasó de ser una novedad a convertirse en parte de la vida cotidiana de millones de argentinos. Esta nueva etapa nos entusiasma especialmente porque significa más oportunidades para los socios conductores y más opciones para quienes todos los días confían en la app para moverse por el país”, añadió Frías.

Uber Eats vuelve a la Argentina

El retorno de Uber Eats a la Argentina marca una nueva etapa para la compañía. La plataforma de delivery -que llegó al país en 2018 y se retiró en 2020 en medio de un proceso global de desinversión- regresó este año con un mercado más maduro, altamente concentrado y con un crecimiento sostenido.

Movilidad y delivery conviven en la misma interfaz, lo que evita que el usuario descargue una app nueva

En una reciente entrevista a LA NACION, Cappellini anticipó que la estrategia es clara: todo estará dentro de la misma aplicación. Movilidad y delivery conviven en la misma interfaz, lo que evita que el usuario descargue una app nueva y habilita un uso más frecuente.

En esa línea, consideró que la membresía Uber One será un motor clave. Lanzada hace meses para movilidad, sumará beneficios para pedidos de comida: envío gratis, tarifa de servicio reducida a la mitad y promociones exclusivas. Con dos pedidos por mes -calculan en la empresa-, el costo de la membresía ya será amortizado.

“Que Argentina sea el primer país del mundo en relanzar Uber Eats es un reflejo de la apuesta de Uber por el país y la consolidación de nuestra visión de plataforma integrada. Al conectar movilidad y delivery en un mismo ecosistema tecnológico, potenciamos la red que ya construimos, generando más eficiencia, más disponibilidad y una mejor experiencia para los usuarios”, enfatizó Cappellini.